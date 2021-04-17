단종됨
언제나 완벽한 면도
필립스의 최첨단 면도기 Shaver 9000은 고유한 입체 면도 기술로 얼굴의 모든 곡면에 밀착하여 더 넓은 범위를 면도할 수 있으며 V-Track 시스템이 수염을 면도하기에 최적의 위치로 유도하여 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.
V-Track 프리시젼 면도날
8방향 입체 면도 헤드
스마트클린 시스템
스마트클릭 클렌징 브러시 및 턱수염 스타일러
완벽한 밀착 면도를 경험하세요. V-Track 프리시젼 면도날이 누운 수염이나 길이가 다른 수염을 포함하여 모든 수염을 최적의 면도 위치로 유도합니다. 더 적은 횟수로 밀어도 30% 더 밀착하여 면도하므로 피부를 최고의 상태로 유지시켜 줍니다.
8방향 입체 면도 헤드로 얼굴과 목의 모든 곡면을 따라 면도할 수 있습니다. 한 번의 움직임으로 수염을 20% 더 많이 제거하므로 최대한 밀착된 매끄러운 면도가 가능합니다.
개인의 선호에 맞게 3가지 모드 중 선택할 수 있습니다. 민감 모드 – 부드럽지만 빈틈 없는 면도. 보통 모드 – 매일 하는 꼼꼼한 면도. 신속 모드 – 시간 절약을 위한 빠른 면도.
수상 내용
4.4
5점 만점
88
리뷰
92%
의 추천 제품
GENTLEGENTLE
17/04/2021
한국
확인 된 구매자
만족스럽습니다.
RQ1185CC를 사용 하다가, 생일 선물로 받았습니다. 사용해보니 조용하고 터치감도 좋고 무엇보다 빨리 잘 깎이네요. 디스플레이도 좋고 청소 주기도 길어졌네요. 만족 합니다.^^
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-12-17
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-12-17
victo0001
10/09/2020
한국
제품 퀄리티가 좋음
수염이 부드럽게 잘 잘리네요. 샤워하면서 면도가 가능하니 굿입니다. 비용적으로 비싸지만 추천입니다.
찬성
부드러움
반대
높은 비용
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-08-10
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-08-10
영사랑임
18/08/2020
한국
확인 된 구매자
아주 좋아요
주위사람들에게 추천해주고 싶어요.. 추가 주문해서 선물줄예정임 피부트러블이 많이 좋아지고.기분이 매우좋습니다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-07-18
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-07-18
Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준
최대 20% 더 많은 수염 면도 - 센소터치와 비교
30명의 지원자를 대상으로 한 외부 임상 테스트를 통해 클렌징 브러시로 세안 후 3시간 내의 결과와 같은 환경에서의 손세안 결과를 비교하였습니다.