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단종됨

Shaver series 9000습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

S9751/33

4.4

| (88) 리뷰 | 92%의 추천 제품

1 개 상 수상

언제나 완벽한 면도

필립스의 최첨단 면도기 Shaver 9000은 고유한 입체 면도 기술로 얼굴의 모든 곡면에 밀착하여 더 넓은 범위를 면도할 수 있으며 V-Track 시스템이 수염을 면도하기에 최적의 위치로 유도하여 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

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세계 1위 전기 면도기 브랜드1

한 번에 20% 더 많은 수염* 면도

언제나 완벽한 면도

  • V-Track 프리시젼 면도날

  • 8방향 입체 면도 헤드

  • 스마트클린 시스템

  • 스마트클릭 클렌징 브러시 및 턱수염 스타일러

면도날이 수염의 위치를 완벽하게 잡아주므로 밀착 면도 가능

면도날이 수염의 위치를 완벽하게 잡아주므로 밀착 면도 가능

완벽한 밀착 면도를 경험하세요. V-Track 프리시젼 면도날이 누운 수염이나 길이가 다른 수염을 포함하여 모든 수염을 최적의 면도 위치로 유도합니다. 더 적은 횟수로 밀어도 30% 더 밀착하여 면도하므로 피부를 최고의 상태로 유지시켜 줍니다.

8방향으로 구부러지는 뛰어난 성능

8방향으로 구부러지는 뛰어난 성능

8방향 입체 면도 헤드로 얼굴과 목의 모든 곡면을 따라 면도할 수 있습니다. 한 번의 움직임으로 수염을 20% 더 많이 제거하므로 최대한 밀착된 매끄러운 면도가 가능합니다.

세 가지 모드 중 선택 가능

세 가지 모드 중 선택 가능

개인의 선호에 맞게 3가지 모드 중 선택할 수 있습니다. 민감 모드 – 부드럽지만 빈틈 없는 면도. 보통 모드 – 매일 하는 꼼꼼한 면도. 신속 모드 – 시간 절약을 위한 빠른 면도.

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    • SH91

    SH91
    쉐이빙 헤드 교체

    SH91/51
    • 나노테크 듀얼프리시젼 면도날
    • S8000, S9000, i9000 시리즈에 적합
    • S9000 프레스티지 시리즈에 적합
    • i9000 프레스티지 시리즈에 적합

수상 내용

  • AWARD-612383 이미지

리뷰

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4.4

5점 만점

88

리뷰

92%

의 추천 제품

17/04/2021

한국

한국

확인 된 구매자

만족스럽습니다.

RQ1185CC를 사용 하다가, 생일 선물로 받았습니다. 사용해보니 조용하고 터치감도 좋고 무엇보다 빨리 잘 깎이네요. 디스플레이도 좋고 청소 주기도 길어졌네요. 만족 합니다.^^

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-12-17

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-12-17

10/09/2020

한국

한국

제품 퀄리티가 좋음

수염이 부드럽게 잘 잘리네요. 샤워하면서 면도가 가능하니 굿입니다. 비용적으로 비싸지만 추천입니다.

찬성

부드러움

반대

높은 비용

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이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-08-10

예, 이 제품을 추천합니다.

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사용 날짜 2020-08-10

18/08/2020

한국

한국

확인 된 구매자

아주 좋아요

주위사람들에게 추천해주고 싶어요.. 추가 주문해서 선물줄예정임 피부트러블이 많이 좋아지고.기분이 매우좋습니다

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 S9751/33 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-07-18

예, 이 제품을 추천합니다.

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사용 날짜 2020-07-18

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면책 조항

  1. Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준 

  1. 최대 20% 더 많은 수염 면도 - 센소터치와 비교

  2. 30명의 지원자를 대상으로 한 외부 임상 테스트를 통해 클렌징 브러시로 세안 후 3시간 내의 결과와 같은 환경에서의 손세안 결과를 비교하였습니다.