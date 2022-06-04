단종됨
S9985/67
더 완벽한 초정밀면도*와 피부보호
AI 기반 지능형 면도기는 피부에 놀라운 편안함을 선사합니다. 면도 압력 피드백을 받아 피부는 보호하면서 5일 기른 수염도 밀착 면도를 할 수 있습니다. 면도기가 스스로 수염을 측정, 피부상태에 맞는 가이드를 통해 완벽한 맞춤 쉐이빙을 제공합니다.
압력 컨트롤 센서
듀얼 스틸 정밀 블레이드
피부과 테스트 완료
360-D 플렉스 헤드
최대 5년 품질 보증******
이중으로 구성된 듀얼 블레이드가 수염을 들어 올린 후 피부 표면의 수염 끝까지 남김없이 절삭하여 더욱 완벽한 초밀착 쉐이빙을 선사합니다.
필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 150,000번의 절삭 동작으로 Dual SteelPrecision 면도날이 한 번 면도할 때마다 더 많은 수염을 자릅니다**.
면도기의 고급 센서가 압력을 감지해 너무 세게 누르거나 약하게 누르면 빛으로 신호를 나타내는 획기적인 기능을 제공합니다. 이를 통해 최적의 압력으로 자신에게 딱 맞는 맞춤형 면도를 할 수 있습니다.
4.3
5점 만점
9
리뷰
89%
의 추천 제품
6k2cry
04/06/2022
한국
확인 된 구매자
면도 압력을 조절할수 있어서 좋아요.
피부와 면도날 손상을 최소화한 제품이다. 디자인 또한 뛰어나다. 지금까지 써본 면도기중 최고이다.
찬성
사용이 편리하고 디자인이 좋다.
반대
찾을수 없다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9985/67 SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2021-05-03
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9985/67 SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2021-05-03
y577
06/04/2022
한국
확인 된 구매자
제품기능이 뛰어납니다
컷팅이 부드러워 피부 느낌이 좋습니다. 면도날이 피부에 접촉할 때 적정 압력을 LED등으로 표시해주니 편리하고 재미있음.
찬성
피부 감촉이 부드럽고 면도가 잘 됨.
반대
가격이 높음
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9987/54 SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2021-03-06
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9987/54 SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2021-03-06
현의노래
10/03/2022
한국
확인 된 구매자
9000시리즈 면도기 사용 후기
필립스 구 시리즈 제품에 비해 특히 절삭력과 소음면의 효용성에 대해 우수합니다. 단 충전기에 충전하려고 면도기를 꽂을때 헐거워 차라리 직접 면도기에 전원코드를 꼽고 충전하고 있어 과연 충전기가 왜 필요하지하고 의문이 듭니다.
찬성
절삭력
반대
충전기에 면도기 거치가 불안전함
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9985/67 SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2021-02-09
예, 이 제품을 추천합니다.
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Date of Use 2021-02-09
Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준
이전 모델인 필립스 시리즈 9000과 비교 시
3일 기른 수염 면도, 필립스 Shaver 3000 시리즈와 비교
코팅하지 않은 소재와 비교
2019년형 필립스 시리즈 S7000 및 필립스 면도 앱 사용자 기준
카트리지에 세척액을 사용했을 때와 물을 사용했을 때 면도 이물질 비교
2년 품질 보증+구매 후 90일 이내에 Philips.com 등록 시 3년 연장.