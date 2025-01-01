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강력한 피부 밀착 면도
듀얼스틸 프리시젼 면도날과 리프트 앤 컷 기술이 적용된 필립스 700 시리즈는 피부 밀착 면도가 가능하여 수염을 최대 0.00mm까지 정밀하게 면도합니다. 컴팩트한 프리미엄 디자인으로 어떤 상황에나 완벽하게 어울립니다.모든 혜택 보기
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필립스의 특허 받은 리프트 앤 컷 기술은 수염을 뿌리부터 부드럽게 들어 올려 피부에 밀착되는 0.00mm 정밀 면도를 제공합니다. 최고의 정밀함을 경험해 보세요.
360° 회전하는 Dual SteelPrecision 면도날은 다양한 방향으로 자라는 수염을 효과적으로 제거합니다. 분당 4백만 번의 커팅 동작으로 언제 어디서든 빠른 면도가 가능합니다.
피부 자극을 최소화하도록 설계된 4D 플렉스 헤드는 4방향으로 유연하게 움직이며 다양한 부위에서 얼굴 굴곡에 맞춰 밀착되어 편안한 면도를 제공합니다.
강력하고 효과적인 마그네틱 모터로 두꺼운 수염도 부드럽고 깨끗하게 면도할 수 있으며, 이동 중에도 매끄러운 면도를 즐길 수 있습니다.
손가락으로 밀기만 하면 면도기의 전원을 켜고 끌 수 있습니다. 컴팩트한 프리미엄 디자인이 더해져 간편하면서도 고급스러운 사용감을 선사합니다.
복잡한 전원 케이블은 이제 과거의 일입니다. Qi 무선 충전 호환 기능으로 더욱 간편하게 충전이 가능하며 2시간 만에 무선 충전이 완료됩니다(Qi 충전 패드 미포함).
면도기에 코털 트리머 액세서리를 연결하면 투인원 그루밍 키트가 완성되어 다양한 그루밍이 가능합니다. 원터치 방식으로 간편하게 액세서리를 부착해 지저분한 코털을 정리할 수 있습니다.
필립스 면도기의 면도날은 부식에 강하고 피부에 자극을 주지 않는 유럽산 저자극 스틸로 제작되어 피부에 안전하며 면도날 오염을 방지합니다.
취향에 따라 부드러운 건식 면도는 물론, 젤이나 폼을 이용한 상쾌한 습식 면도도 가능합니다. IPX7 등급의 방수 설계로 흐르는 물에 쉽게 세척할 수 있어 위생적인 관리가 가능합니다.
강력한 리튬 이온 배터리는 단 1시간 충전으로 최대 1개월*까지 사용할 수 있어 탁월한 편의성을 제공합니다. 급하게 면도가 필요할 땐 5분만 충전해도 1회 면도가 가능합니다.
정밀함과 내구성을 생각한 필립스 면도기는 오랜 시간 안정적인 성능을 제공합니다. 필립스 면도기는 엄격한 테스트를 거쳐 일관되고 튼튼한 성능을 검증 받았습니다. 시간이 지나도 변하지 않는 면도기의 품질을 경험해 보세요.
필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.
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