느껴보세요, BASS+

필립스 BASS+ 헤드폰은 세련되고 컴팩트한 패키지에 웅장하고 파워풀한 저음을 담았습니다. 우수한 디자인, 뛰어난 사운드, 뛰어난 가치를 지닌 Bluetooth 무선 헤드폰은 작은 부피를 원하면서 비트에 더 풍성한 저음을 담고자 하는 사람들에게 적합합니다.