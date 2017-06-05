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    마이크 장착 무선 On-Ear 헤드폰

    SHB3075BK/00

    느껴보세요, BASS+

    필립스 BASS+ 헤드폰은 세련되고 컴팩트한 패키지에 웅장하고 파워풀한 저음을 담았습니다. 우수한 디자인, 뛰어난 사운드, 뛰어난 가치를 지닌 Bluetooth 무선 헤드폰은 작은 부피를 원하면서 비트에 더 풍성한 저음을 담고자 하는 사람들에게 적합합니다.

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    마이크 장착 무선 On-Ear 헤드폰

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    느껴보세요, BASS+

    • 32mm 드라이버/밀폐형
    • On-ear
    • 부드러운 이어 쿠션
    • 평면 접이식
    최대 12시간 재생 가능한 충전식 배터리

    최대 12시간 재생 가능한 충전식 배터리

    12시간 재생이 가능하므로 음악을 하루 종일 들을 수도 있습니다.

    32mm 스피커 드라이브

    32mm 스피커 드라이브

    BASS+ 헤드폰에는 강력한 비트, 웅장한 중저음을 만들어 내는 32mm 스피커 드라이버가 장착되어 있습니다.

    맞춤형 이어셸과 헤드밴드가 선사하는 최적의 편안함

    맞춤형 이어셸과 헤드밴드가 선사하는 최적의 편안함

    최적의 착용감을 위해 설계된 BASS+ 헤드폰에는 회전식 이어셸과 조절 가능한 헤드밴드가 장착되어 있어 모든 착용자가 자신에게 꼭 맞게 조절할 수 있습니다.

    직접 느끼는 크고 웅장한 저음

    직접 느끼는 크고 웅장한 저음

    크고 강력한 저음으로 진정한 비트를 느껴보세요. 세련된 디자인이 전부가 아닙니다. 특수하게 튜닝된 드라이버와 중저음 벤트가 만들어 내는 중저음 주파수로 BASS+만의 사운드 시그니처를 창조해냅니다.

    Bluetooth 무선 기술

    Bluetooth 무선 기술

    헤드폰을 블루투스 기기에 간단하게 페어링하면 무선으로 음악을 즐길 수 있습니다.

    이어셸 스위치로 전화 통화, 음악 재생, 볼륨을 컨트롤합니다.

    이어셸 스위치로 전화 통화, 음악 재생, 볼륨을 컨트롤합니다.

    오른쪽 이어셸의 버튼 컨트롤을 이용하여 한 번만 눌러도 음악을 재생하고 전화 통화를 할 수 있습니다.

    평면 접이식 디자인의 간편한 휴대성

    평면 접이식 디자인의 간편한 휴대성

    평면 접이식 디자인의 BASS+ 헤드폰은 간편하게 접어 보관할 수 있기 때문에 여행할 때 적합합니다.

    편리한 핸즈프리 통화

    편리한 핸즈프리 통화

    마이크와 Bluetooth® 4.1 지원으로 편리한 핸즈프리 통화

    장시간 착용에도 편안한 소프트 이어 쿠션

    장시간 착용에도 편안한 소프트 이어 쿠션

    부드럽고 통기성 좋은 이어 쿠션으로 장시간 착용에도 편안함을 느낄 수 있습니다.

    뛰어난 청취 경험을 선사하는 탁월한 소음 차단

    뛰어난 청취 경험을 선사하는 탁월한 소음 차단

    밀폐형 어쿠스틱 디자인을 갖춘 BASS+ 헤드폰은 주변 소음을 차단하여 청취 경험을 크게 개선합니다.

    USB 충전 케이블

    USB 충전 케이블

    포함된 USB 충전 케이블로 필요 시 헤드폰 전원을 간편하게 충전할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      스피커 직경
      32mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      32Ω
      마그넷 유형
      네오디뮴
      주파수 응답
      9 ~ 21 000  Hz
      최대 전원 입력
      40mW
      감도
      103dB
      유형:
      다이나믹

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      Bluetooth 버전
      4.1
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      최대 범위
      최대 10  m

    • 외부 상자

      길이
      21.2  cm
      소비자 패키지 수
      3
      길이
      8.3  인치
      16.5  cm
      총 중량
      0.98  kg
      높이
      24  cm
      GTIN
      1 69 51613 99164 7
      6.5  인치
      높이
      9.4  인치
      순 중량
      0.459  kg
      총 중량
      2.161  lb
      순 중량
      1.012  lb
      용기 중량
      0.521  kg
      용기 중량
      1.149  lb

    • 편의성

      통화 관리
      • 대기 중 통화
      • 두 통화 간 전환
      • 통화 응답/통화 종료
      • 마이크 음소거
      • 수신 거부
      • 통화와 음악 간 전환 가능
      볼륨 컨트롤

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 폴리머
      음악 재생 시간
      12*  시간
      대기 시간
      166*시간
      통화 시간
      12*시간

    • 포장 크기

      높이
      22.5  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      양쪽
      19.5  cm
      깊이
      4.8  cm
      높이
      8.9  인치
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      69 51613 99164 0
      7.7  인치
      총 중량
      0.264  kg
      깊이
      1.9  인치
      순 중량
      0.153  kg
      총 중량
      0.582  lb
      순 중량
      0.337  lb
      용기 중량
      0.111  kg
      용기 중량
      0.245  lb

    • 제품 규격

      높이
      18.5  cm
      13.5  cm
      깊이
      4  cm
      5.3  인치
      높이
      7.3  인치
      깊이
      1.6  인치
      중량
      0.132  kg
      중량
      0.291  lb

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블

    • 디자인

      색상
      블랙

    Badge-D2C

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