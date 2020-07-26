음악 감상과 통화의 쉬운 제어

인도를 따라 조깅하거나 공원 오솔길을 달릴 때 좋아하는 재생 목록을 매 순간마다 즐겨 보세요. 내장형 리모컨을 사용하여 재생 목록을 제어하고, 휴대폰의 음성 지원 기능을 켜고, 음악을 종료하지 않고도 통화를 받을 수 있습니다.