마이크 장착 인이어 스포츠 헤드폰
어디에서든 자유로운 사용
움직임에 맞춰 선명한 사운드와 강력한 중저음을 선사하며 땀에 강한 헤드폰으로 리듬을 느껴보세요. 유연한 이어후크 디자인으로 이어버드가 제자리에 고정되며, 1.2m 길이의 코드는 주머니 속의 휴대전화에 딱 맞습니다. 모든 혜택 보기
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어디에서든 자유로운 사용
- 선명한 사운드를 위한 15mm 드라이버
- 안정적인 착용감을 위한 이어후크 디자인
- 1.2m의 케이블 길이
- IPX2 땀 방지
움직이더라도 제자리에 유지되는 헤드폰
유연하고 매끈하게 디자인된 이어후크를 통해 이 가벼운 헤드폰을 완벽한 안정감으로 편안하게 착용할 수 있습니다. 중요한 순간에 헤드폰이 떨어지지 않을까 걱정할 필요 없이 원하는 대로 움직일 수 있습니다.
선명한 사운드, 활력 있는 중저음
완벽하게 튜닝된 15mm 네오디뮴 드라이버는 선명한 사운드를 제공하며 중저음 벤트로 중저음 성능이 강화됩니다. 이어버드는 이도에 파고들지 않고도 귀에 편안하게 착용할 수 있습니다.
음악 감상과 통화의 쉬운 제어
인도를 따라 조깅하거나 공원 오솔길을 달릴 때 좋아하는 재생 목록을 매 순간마다 즐겨 보세요. 내장형 리모컨을 사용하여 재생 목록을 제어하고, 휴대폰의 음성 지원 기능을 켜고, 음악을 종료하지 않고도 통화를 받을 수 있습니다.
운동용 재생 목록에 적합
더 강렬히 운동하더라도 이 땀에 강한 IPX2 등급 스포츠 헤드폰은 견딜 수 있습니다. 1.2m 케이블을 통해 방해 받지 않고 쉽게 휴대전화에 닿을 수 있습니다.
1.2m의 케이블 길이
이 인이어 헤드폰에는 1.2m 케이블이 포함되어 있습니다. 헤드폰과 케이블 사이에 있는 부드러운 고무 앵커는 케이블 연결을 보호하고 소리가 계속 들리도록 합니다.
15mm 네오디뮴 드라이버 및 중저음 벤트
-
안정적인 착용감을 위해 유연하고 매끈하게 디자인된 이어후크 디자인
-
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20 - 20 000Hz
- 스피커 직경
-
15mm
- 임피던스
-
16Ω
- 최대 전원 입력
-
5mW
- 감도
-
96dB (1kHz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- 마이크
-
내장형 마이크
- 커넥터 마감
-
크롬 도금
-
외부 상자
- 길이
-
35.6
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
21.4
cm
- 총 중량
-
1.61
kg
- 높이
-
17.8
cm
- GTIN
-
1 48 95229 11045 5
- 순 중량
-
0.46008
kg
- 용기 중량
-
1.14992
kg
-
편의성
- 볼륨 컨트롤
-
예
- 방수
-
IPX2
- 컨트롤 유형
-
버튼
-
내부 상자
- 길이
-
10.6
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
8.6
cm
- 높이
-
16.7
cm
- 순 중량
-
0.05751
kg
- 총 중량
-
0.1785
kg
- 용기 중량
-
0.12099
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11045 2
-
포장 크기
- 높이
-
17.3
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.5
cm
- 깊이
-
2.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 11045 8
- 총 중량
-
0.04583
kg
- 순 중량
-
0.01917
kg
- 용기 중량
-
0.02666
kg
-
제품 규격
- 높이
-
5.4
cm
- 폭
-
4
cm
- 깊이
-
1.8
cm
- 중량
-
0.01917
kg
-
디자인
- 색상
-
화이트
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20122 4
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