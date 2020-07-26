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    마이크 장착 인이어 스포츠 헤드폰

    TAA1105WT/00

    어디에서든 자유로운 사용

    움직임에 맞춰 선명한 사운드와 강력한 중저음을 선사하며 땀에 강한 헤드폰으로 리듬을 느껴보세요. 유연한 이어후크 디자인으로 이어버드가 제자리에 고정되며, 1.2m 길이의 코드는 주머니 속의 휴대전화에 딱 맞습니다.

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    마이크 장착 인이어 스포츠 헤드폰

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    어디에서든 자유로운 사용

    • 선명한 사운드를 위한 15mm 드라이버
    • 안정적인 착용감을 위한 이어후크 디자인
    • 1.2m의 케이블 길이
    • IPX2 땀 방지

    움직이더라도 제자리에 유지되는 헤드폰

    유연하고 매끈하게 디자인된 이어후크를 통해 이 가벼운 헤드폰을 완벽한 안정감으로 편안하게 착용할 수 있습니다. 중요한 순간에 헤드폰이 떨어지지 않을까 걱정할 필요 없이 원하는 대로 움직일 수 있습니다.

    선명한 사운드, 활력 있는 중저음

    완벽하게 튜닝된 15mm 네오디뮴 드라이버는 선명한 사운드를 제공하며 중저음 벤트로 중저음 성능이 강화됩니다. 이어버드는 이도에 파고들지 않고도 귀에 편안하게 착용할 수 있습니다.

    음악 감상과 통화의 쉬운 제어

    인도를 따라 조깅하거나 공원 오솔길을 달릴 때 좋아하는 재생 목록을 매 순간마다 즐겨 보세요. 내장형 리모컨을 사용하여 재생 목록을 제어하고, 휴대폰의 음성 지원 기능을 켜고, 음악을 종료하지 않고도 통화를 받을 수 있습니다.

    운동용 재생 목록에 적합

    더 강렬히 운동하더라도 이 땀에 강한 IPX2 등급 스포츠 헤드폰은 견딜 수 있습니다. 1.2m 케이블을 통해 방해 받지 않고 쉽게 휴대전화에 닿을 수 있습니다.

    1.2m의 케이블 길이

    이 인이어 헤드폰에는 1.2m 케이블이 포함되어 있습니다. 헤드폰과 케이블 사이에 있는 부드러운 고무 앵커는 케이블 연결을 보호하고 소리가 계속 들리도록 합니다.

    15mm 네오디뮴 드라이버 및 중저음 벤트

    -

    안정적인 착용감을 위해 유연하고 매끈하게 디자인된 이어후크 디자인

    -

    마이크가 포함된 내장형 리모컨

    -

    IPX2 땀 방지

    -

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20 - 20 000Hz
      스피커 직경
      15mm
      임피던스
      16Ω
      최대 전원 입력
      5mW
      감도
      96dB (1kHz)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      커넥터 마감
      크롬 도금

    • 외부 상자

      길이
      35.6  cm
      소비자 패키지 수
      24
      21.4  cm
      총 중량
      1.61  kg
      높이
      17.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 11045 5
      순 중량
      0.46008  kg
      용기 중량
      1.14992  kg

    • 편의성

      볼륨 컨트롤
      방수
      IPX2
      컨트롤 유형
      버튼

    • 내부 상자

      길이
      10.6  cm
      소비자 패키지 수
      3
      8.6  cm
      높이
      16.7  cm
      순 중량
      0.05751  kg
      총 중량
      0.1785  kg
      용기 중량
      0.12099  kg
      GTIN
      2 48 95229 11045 2

    • 포장 크기

      높이
      17.3  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      9.5  cm
      깊이
      2.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 11045 8
      총 중량
      0.04583  kg
      순 중량
      0.01917  kg
      용기 중량
      0.02666  kg

    • 제품 규격

      높이
      5.4  cm
      4  cm
      깊이
      1.8  cm
      중량
      0.01917  kg

    • 디자인

      색상
      화이트
      이어 피팅
      이어폰형
      이어폰형 피팅 유형
      • 이어후크
      • 오픈 핏

    • UPC

      UPC
      8 40063 20122 4

    Badge-D2C

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