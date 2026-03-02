TAH4000PK/97
뛰어난 사운드, 편안한 귀
오랫동안 편안하게 사용할 수 있도록 제작된 On-ear 헤드폰으로 음악을 계속 감상하세요. 깊은 중저음과 함께 풍부한 사운드를 즐길 수 있으며 한 번 충전으로 최대 70시간까지 사용 가능합니다. 필요한 경우 이어컵 쿠션과 배터리를 교체할 수 있습니다.
자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
편안한 On-ear 착용감
교체 가능한 구성 요소
최대 70시간의 재생 시간
맞춤 조정된 32mm 드라이버와 다이나믹한 중저음이 결합하여 낮은 볼륨에서도 온전하고 풍부한 중저음과 함께 뛰어난 사운드를 제공합니다. 영화를 보거나 게임을 하고 있다면 컴패니언 앱에서 짧은 대기 시간 모드를 켤 수 있습니다.
부드러운 PU 가죽 이어컵과 부드럽고 조절 가능한 헤드밴드가 매우 편안한 착용감을 선사합니다. 최상의 어쿠스틱 밀폐와 편안함을 위해 시간이 지남에 따라 마모된 메모리 폼 이어쿠션을 교체할 수 있습니다. 헤드폰의 충전식 리튬 이온 배터리도 수명이 다하면 교체할 수 있습니다.
최신 Bluetooth® 6.0 장치와의 호환성을 통해 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. Android Fast Pair 및 Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.
리뷰