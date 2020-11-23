무선 헤드폰
뛰어난 저음을 즐기세요
귀에서 울려 퍼지는 웅장한 저음을 느껴 보세요! 무선 Over-ear 헤드폰에는 중저음 강조 버튼이 있어 더 깊은 중저음을 느낄 수 있습니다. 최대 29시간의 재생 시간, 고속 충전, 안정적인 Bluetooth 연결이 가능합니다. 비트 하나 놓치지 마세요. 모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
뛰어난 저음을 즐기세요
- 40mm 드라이버/밀폐형
- 경량
- 컴팩트한 접이식
- 최대 29시간의 재생 시간
강력한 40mm 네오디뮴 드라이버. 중저음 강조 버튼.
Over-ear 헤드폰은 선명한 사운드와 풍성한 중저음을 선사하는 강력한 40mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버를 자랑합니다. 더욱 웅장한 중저음을 원할 경우 중저음 강조 버튼을 누르기만 하면 즉시 소리의 차이를 느낄 수 있습니다.
29시간의 재생 시간. USB-C 충전.
USB-C를 통해 2시간 동안 충전하면 최대 29시간의 재생 시간을 즐길 수 있습니다. 배터리 잔량이 낮으면 15분 고속 충전으로 4시간 동안 음악을 더 감상할 수 있습니다. 분리형 인라인 케이블을 사용하면 헤드폰을 유선으로도 사용할 수 있습니다.
조절 가능한 경량 쿠션 헤드밴드.
세련된 매트 색상의 on-ear 헤드폰에는 헤드폰을 끼고 있다는 사실조차 잊어버릴 만큼 가벼운 쿠션 헤드밴드가 장착되어 있습니다. 부드러운 이어컵에 왼쪽/오른쪽 귀 표시가 되어 있으며, 사용자에게 딱 맞게 각도를 조절할 수 있습니다.
보관이 쉬운 컴팩트한 접이식 디자인.
웅장한 저음을 감상하세요. 이어컵을 납작하게 접어 넣어 주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있습니다. 어디든 접어서 가지고 다닐 수 있습니다.
다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어
다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 버튼을 길게 누르십시오. 걸려오는 전화를 거부하고 싶을 때는 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 스마트 Bluetooth 페어링을 통해 이어폰이 가장 최근에 페어링됐던 장치를 기억합니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20 - 20,000Hz
- 스피커 직경
-
40mm
- 임피던스
-
32Ohm
- 최대 전원 입력
-
< 50mW
- 감도
-
90dB(1K Hz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.0
- 무선
-
예
- Bluetooth 프로필
-
- 분리형 케이블
-
예
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 지원 코덱
-
SBC
- 무선 전송 유형
-
Bluetooth
- 헤드폰 소켓
-
3.5
mm
-
외부 상자
- 길이
-
21.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
18.5
cm
- 총 중량
-
1.5
kg
- 높이
-
26.5
cm
- GTIN
-
1 48 95229 10971 8
- 순 중량
-
0.69
kg
- 용기 중량
-
0.81
kg
-
편의성
- 볼륨 컨트롤
-
예
- 컨트롤 유형
-
버튼
-
소비전력
- 충전식
-
예
- 배터리 개수
-
1개
- 음악 재생 시간
-
29
시간
- 통화 시간
-
21시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 4 hrs
- 배터리 중량(총)
-
8.3
g
- 배터리 용량(헤드폰)
-
400
mAh
- 배터리 수명 대기 시간
-
166 hr
- 배터리 유형(헤드폰)
-
리튬 폴리머(내장형)
-
포장 크기
- 높이
-
24
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
19.5
cm
- 깊이
-
5.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 10971 1
- 총 중량
-
0.37
kg
- 순 중량
-
0.23
kg
- 용기 중량
-
0.14
kg
-
제품 규격
- 높이
-
19.5
cm
- 폭
-
18.5
cm
- 깊이
-
4
cm
- 중량
-
0.21
kg
-
액세서리
- 오디오 케이블
-
3.5mm 스테레오 케이블, L=1.2m
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 충전 케이블
-
USB-C 케이블
-
디자인
- 색상
-
블랙
- 착용 스타일
-
헤드밴드
- 접이식 디자인
-
평면형/인워드
- 이어 커플링 소재
-
인조 가죽
- 이어 피팅
-
오버이어
- 이어컵 유형
-
밀폐형
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20092 0
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
예
- 음성 지원 활성화
-
매뉴얼
- 음성 지원 도움
-
예
- *사용 가능한 기능은 휴대폰 호환성에 따라 달라질 수 있습니다.
- 재생 시간에 대한 배터리 수명은 대략적인 수치이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.