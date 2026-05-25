80년대 아이콘의 재탄생

The Tube의 상징적인 형태 아래에는 최대 280W(140W RMS)의 출력과 더 넓고 몰입감 넘치는 사운드스테이지를 제공하는 2웨이 스테레오 시스템이 있습니다. 파티가 야외에서 진행되면 무빙 사운드를 켜서 중저음에 더욱 타격감을 주고 야외에서 깨끗한 사운드를 유지할 수 있습니다.