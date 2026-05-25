강렬한 사운드. 레트로한 디자인
최대 280 W(140 W RMS)
최대 24시간 재생
IP67 방진/방수
The Tube의 상징적인 형태 아래에는 최대 280W(140W RMS)의 출력과 더 넓고 몰입감 넘치는 사운드스테이지를 제공하는 2웨이 스테레오 시스템이 있습니다. 파티가 야외에서 진행되면 무빙 사운드를 켜서 중저음에 더욱 타격감을 주고 야외에서 깨끗한 사운드를 유지할 수 있습니다.
듀얼 5인치 드라이버, 전용 트위터 및 액티브 크로스오버가 함께 작동하여 고음과 저음을 정밀하게 구분합니다. 트윈 패시브 라디에이터가 중저음의 깊이를 더해 줍니다. 그 결과 깊이감 있고 선명하고 깨끗한 디테일의 진정한 스테레오 사운드가 완성됩니다.
Bluetooth® 6.0을 사용하면 사운드의 성가신 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, The Tube를 한 번에 두 기기에 연결할 수 있습니다. 외부 기기를 USB-C 포트에 연결하여 음악을 들을 수도 있습니다.
리뷰
Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표입니다. Auracast™ 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 상표입니다.
IP67 등급은 스피커 드라이버가 방진 기능을 갖추고 있으며 최대 1 m 깊이에서 최대 30분 동안 물에 잠겨도 된다는 의미입니다.