소리를 선명하게 들을 수 있습니다
음악 감상 및 통화 시 소리를 제대로 들을 수 있습니다. 이 True Wireless 헤드폰은 13mm 드라이버를 사용하여 풍부한 사운드와 강력한 저음을 제공하며 선명한 통화 품질을 위해 AI 마이크가 사용됩니다. IPX4 방수 및 방한 기능이 있으며 26시간 재생이 가능한 포켓 크기의 충전 케이스를 갖추고 있습니다. 모든 혜택 보기
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소리를 선명하게 들을 수 있습니다
- 선명한 통화 품질
- 강력한 저음을 위한 13mm 드라이버
- 인체공학적 디자인으로 편안한 착용감
- IPX4 방수/방한
풍성한 저음을 선호하는 사용자를 위한 작고 편안한 이어버드
이 진정한 무선 이어버드는 작지만 최고의 음향을 맞추기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 왼쪽 이어버드를 탭하여 다이나믹한 중저음을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음을 마음껏 즐길 수 있습니다.
뛰어난 사운드와 강렬한 저음을 위한 13mm 드라이버
소리가 가진 원래의 소리를 들으세요. 맞춤형 디자인과 13mm의 다이나믹 드라이버로 진정한 청취 경험을 선사합니다. 드라이버의 강력한 출력이 다이나믹과 저음을 강화하여 어떤 비트도 놓치지 않게 합니다.
선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.
최대 26시간 재생. 포켓 크기 충전 케이스.
완전히 충전하면 6시간, 케이스는 20시간이 추가로 충전됩니다. 이어버드를 케이스에 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 15분만 충전하면 1시간 동안 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.
IPX4 방수 및 방한
궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.
안정적인 Bluetooth 연결
원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공합니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.
따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것이 더 좋아집니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
13mm
- 임피던스
-
32Ohm
- 최대 전원 입력
-
10mW
- 감도
-
115dB(1kHz, 179mV)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.4
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10m
- 지원 코덱
-
SBC
-
외부 상자
- 길이
-
30.00
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
16.00
cm
- 총 중량
-
2.330
kg
- 높이
-
21.00
cm
- GTIN
-
1 48 95229 15140 3
- 순 중량
-
1.39
kg
- 용기 중량
-
0.94
kg
-
편의성
- 방수
-
IPX4
- TWS용 모노 모드
-
예
- 컨트롤 유형
-
감촉으로
-
소비전력
- 배터리 개수
-
3개
- 음악 재생 시간
-
6 + 20
시간
- 통화 시간
-
6시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
10.2
g
- 배터리 용량(케이스)
-
480
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
40
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
11.50
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.50
cm
- 깊이
-
3.60
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 15140 6
- 총 중량
-
0.085
kg
- 순 중량
-
0.058
kg
- 용기 중량
-
0.027
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 충전 케이스
-
예
- 충전 케이블
-
USB-C 케이블(200mm)
-
디자인
- 색상
-
블랙
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
오픈 핏
-
통신
- 통화용 마이크
-
an AI mic each bud
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
5.23 x 2.54 x 5.61
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
1.71 x 1.94 x 3.10
cm
- 총 중량
-
0.039
kg
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
다기능 터치
- 음성 지원 도움
-
예
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