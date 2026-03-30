하루 종일 착용해도 편안한 착용감
더 가볍고, 더 나은 착용감과 뛰어난 사운드를 제공하는 완전 무선 이어버드로 일상을 즐기십시오. 포켓 크기의 충전 케이스로 최대 36시간까지 재생할 수 있으며, 질감이 있는 이어팁이 이어버드를 편안하게 제자리에 고정해줍니다. 모든 혜택 보기
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하루 종일 착용해도 편안한 착용감
- 소형 이어버드. 편안한 착용감
- 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
- 4-마이크 기술
- 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스
필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 다이나믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.
이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.
IPX4 방수 및 방한
궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.
주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스(끈 구멍 포함)
작은 충전 케이스는 주머니에 쉽게 넣거나 끈 구멍에 스트랩을 연결하여 가방이나 벨트 고리에 걸 수 있습니다. 모노 모드를 사용하면 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드는 사용할 수 있습니다.
케이스로 최대 36시간 재생 가능
완충 시 8시간 동안 재생이 가능하며 충전 케이스를 활용하면 추가로 28시간 더 재생할 수 있습니다. 이어버드를 케이스에 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 10분만 충전하면 2시간을 더 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.
따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 깊은 중저음과 함께 따뜻하고 자연스러운 음향을 제공합니다. 무엇을 듣든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
10mm
- 임피던스
-
16Ohm
- 최대 전원 입력
-
3mW
- 감도
-
105db±2db(1kHz, 126mV)
- 드라이버 유형:
-
Dynamic
-
연결
- Bluetooth 버전
-
6.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
SBC
-
외부 상자
- 길이
-
43.50
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
24.50
cm
- 총 중량
-
2.95
kg
- 높이
-
12.50
cm
- GTIN
-
1 48 95229 17769 4
- 순 중량
-
1.42
kg
- 용기 중량
-
1.53
kg
-
편의성
- 방수
-
IPX4
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
Yes
- TWS용 모노 모드
-
Yes
- 펌웨어 업데이트 가능
-
Yes
- 컨트롤 유형
-
Touch
- Google Fast Pair
-
Yes
- Microsoft Swift Pair
-
Yes
-
내부 상자
- 길이
-
11.30
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
10.40
cm
- 높이
-
10.00
cm
- 순 중량
-
0.18
kg
- 총 중량
-
0.32
kg
- 용기 중량
-
0.14
kg
- GTIN
-
2 48 95229 17769 1
-
소비전력
- 배터리 개수
-
3개
- 음악 재생 시간
-
8 + 28
시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
10 mins for 2 hrs
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
10.1
g
- 배터리 용량(케이스)
-
410
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
50
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
11.2
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.6
cm
- 깊이
-
3.4
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 17769 7
- 총 중량
-
0.085
kg
- 순 중량
-
0.059
kg
- 용기 중량
-
0.026
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
Yes
- 이어 팁
-
3가지 사이즈 (S, M, L)
- 충전 케이스
-
예
-
디자인
- 색상
-
White
- 이어 커플링 소재
-
Silicone
- 이어 피팅
-
In-ear
- 이어폰형 피팅 유형
-
Silicone ear tip
-
통신
- 통화용 마이크
-
2 mics for each side
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
3.83 x 2.65 x 5.73
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
1.51 x 2.16 x 1.87
cm
- 총 중량
-
0.034
kg
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
Multi-Function touch
- 음성 지원 도움
-
Yes
-
지속 가능성
- 플라스틱 쉘
-
contains 55% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492
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