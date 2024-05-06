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    True Wireless 헤드폰

    TAT2139WT/97

    이어버드가 아닌 음악을 느껴보세요

    이어 팁과 초소형 충전 케이스가 없는 이 가벼운 이어버드로 어디에서든 편안하게 사운드를 즐길 수 있습니다. 다이나믹 중저음은 작은 볼륨으로도 깊은 중저음을 선사하며 터치 컨트롤은 맞춤 설정할 수 있습니다.

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    이어버드가 아닌 음악을 느껴보세요

    • 이어팁이 없는 이어버드
    • 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
    • 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스
    • 선명한 통화 품질
    작고 편안한 이어버드. 이어팁이 없는 편안함

    작고 편안한 이어버드. 이어팁이 없는 편안함

    귀에서 느껴지는 이어팁의 느낌이 마음에 들지 않는다면 이 True Wireless 이어버드가 적합합니다! 각 이어버드는 귀 바깥쪽에 장착되며, 슬림한 본체가 단단하게 고정됩니다. 이어팁이 귀에 들어가지 않기 때문에 장시간 청취를 하더라도 부담이 없습니다.

    다이나믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.

    다이나믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.

    이 True Wireless 이어버드는 작지만 13mm 드라이버로 최고의 음향을 맞추기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 왼쪽 이어버드에서 다이나믹한 중저음을 활성화하거나 필립스 헤드폰 앱을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음의 강력한 사운드를 마음껏 즐길 수 있습니다.

    선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

    선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

    통화 중일 때 목소리가 크고 또렷하게 들립니다! 두 개의 빔포밍 마이크가 목소리를 정확하게 포착하는 동시에 잡음 감소 알고리즘이 주변의 배경 소음을 낮춥니다. 양쪽 이어버드의 터치 컨트롤을 통해 전화를 받을 수 있습니다.

    최대 28시간 재생. 포켓 크기 충전 케이스.

    완전 충전으로 7시간 재생이 가능하며 충전 케이스를 사용하면 추가로 21시간까지 재생 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 15분만 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2시간이 걸리며 USB-C로 케이스를 충전할 수 있습니다.

    필립스 헤드폰 앱. 이어버드 터치 컨트롤 맞춤 설정

    필립스 헤드폰 앱을 사용하여 연결된 장치를 관리하거나 분실한 이어버드를 찾을 수 있습니다! 또한 터치 컨트롤을 지정해 재생, 일시 중지, 트랙 건너뛰기하거나 볼륨 조정을 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드에 지정할 수 있습니다. 모노 모드를 사용하면 이어버드 한쪽으로만 음악을 들으면서 다른 이어버드를 충전할 수 있어 매우 편리합니다.

    IPX4 방수 및 방한

    IPX4 등급의 True Wireless 이어버드는 완전한 방수 기능을 갖추고 있습니다. 약간의 땀이 나거나 비가 오더라도 걱정할 필요가 없습니다.

    안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

    원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.

    따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

    음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 13mm의 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      스피커 직경
      13mm
      드라이버 유형:
      다이나믹
      임피던스
      16Ω
      감도
      94dB(1kHz, -10dBFs)
      주파수 범위
      20~20,000Hz
      최대 전원 입력
      10mW

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.3
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      멀티포인트 연결
      지원 코덱
      SBC

    • 외부 상자

      소비자 패키지 수
      24
      GTIN
      1 48 95229 14009 4
      길이
      24.80cm
      22.30cm
      총 중량
      2.763kg
      순 중량
      1.42kg
      용기 중량
      1.343kg
      높이
      21.20cm

    • 편의성

      방수
      IPX4
      필립스 헤드폰 앱 지원
      TWS용 모노 모드
      펌웨어 업데이트 가능
      컨트롤 유형
      감촉으로
      Google Fast Pair

    • 내부 상자

      소비자 패키지 수
      3
      GTIN
      2 48 95229 14009 1
      길이
      11.50cm
      10.20cm
      높이
      9.00cm
      총 중량
      0.305kg
      순 중량
      0.18kg
      용기 중량
      0.125kg

    • 소비전력

      충전식
      배터리 개수
      3개
      음악 재생 시간
      7 + 21  시간
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      15 mins for 1 hr
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (Built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Polymer (Built-in)
      배터리 용량(이어버드)
      50mAh
      배터리 용량(케이스)
      520mAh
      배터리 중량(총)
      12.5g

    • 포장 크기

      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 14009 7
      높이
      9.5cm
      9cm
      깊이
      3.3cm
      총 중량
      0.085kg
      순 중량
      0.059kg
      용기 중량
      0.026kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      충전 케이스
      충전 케이블
      USB-C 케이블(200mm)

    • 디자인

      색상
      화이트
      착용 스타일
      이어버드

    • 통신

      통화용 마이크
      2 mics

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      다기능 터치
      음성 지원 도움

    • 규격

      이어버드 규격(WxDxH)
      2.05 x 1.90 x 2.90cm
      충전 케이스 규격(WxDxH)
      5.10 x 2.60 x 4.40cm
      총 중량
      0.041kg

    Badge-D2C

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