따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 13mm의 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.