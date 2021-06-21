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단종됨

진정한 무선 헤드폰

TAT4556WT/97

이용 가능

녹색
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블랙
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퍼플
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화이트
화이트

내 방식대로 음악 즐기기.

음악과 당신 사이를 그 무엇도 방해할 수 없습니다! 액티브 노이즈 캔슬링 기술이 적용된 진정한 무선 헤드폰으로 중요한 사운드에 집중할 수 있습니다. 비가 오거나 땀을 흘려도 괜찮고, 케이스가 있으면 29시간 동안 재생할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

내 방식대로 음악 즐기기.

  • 편안한 착용감의 이어버드

  • 효과적인 소음 차단

  • IPX4 방수

  • 최대 29시간의 재생 시간

3가지 크기의 이어팁 커버

9시간의 재생 시간. 10분 충전으로 1시간 사용 가능

선명한 사운드, 우수한 중저음. 12mm 네오디뮴 드라이버

기술 사양

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