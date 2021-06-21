헤드폰
모든 시리즈
진정한 무선 헤드폰
단종됨
TAT4556WT/97
이용 가능
내 방식대로 음악 즐기기.
음악과 당신 사이를 그 무엇도 방해할 수 없습니다! 액티브 노이즈 캔슬링 기술이 적용된 진정한 무선 헤드폰으로 중요한 사운드에 집중할 수 있습니다. 비가 오거나 땀을 흘려도 괜찮고, 케이스가 있으면 29시간 동안 재생할 수 있습니다.
편안한 착용감의 이어버드
효과적인 소음 차단
IPX4 방수
최대 29시간의 재생 시간
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