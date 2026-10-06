제품지원

고객지원 홈페이지

필립스 고객지원

필립스 루메아를 사용하여 원하는 결과를 얻지 못함

필립스 루메아의 제모 효과가 만족스럽지 않은 경우 이 지침을 따르십시오. 

  • 필립스 루메아가 자신에게 적합한지 확인해 보십시오.
  • 시술 일정을 따름
  • 매번 사용 전에 체모를 제거
  • 올바른 발광 강도 사용
  • 시술의 균일한 적용
  • 사용할 루메아 기기가 깨끗한지 확인
  • 루메아를 건조한 장소에 보관 

자세한 내용을 계속 읽어보십시오. 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SC1996/70.

자주 묻는 질문

기타 유용한 링크

제품과 관련하여 도움이 필요하신가요?

보증

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션 찾기

고객지원 홈페이지