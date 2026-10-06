필립스 루메아를 사용하여 원하는 결과를 얻지 못함

필립스 루메아가 적합하지 않은 경우가 있을 수 있습니다. 사용 설명서(온라인에서도 이용 가능)에서 피부 톤과 체모 색상 표를 확인하고 중요 안전 지침을 주의 깊게 읽은 다음 루메아가 자신에게 적합한지 확인하십시오.

부적합한 체모색: 체모가 밝은 금발, 회색, 빨간색 또는 흰색인 경우 체모가 빛을 충분히 흡수하지 않으므로 루메아를 사용한 시술이 효과적이지 않습니다.

부적합한 피부 톤: 피부 톤이 어두운 갈색에서 어두운 색인 경우 빛을 더 쉽게 흡수하여 통증, 피부 발적 또는 화상을 유발할 수 있으므로 루메아를 사용할 수 없습니다.

참고: 체모색과 피부 톤은 신체 부위에 따라 다를 수 있습니다. 일부 신체 부위는 루메아로 시술하기에 적합하지 않을 수 있지만 다른 부위는 다른 피부 톤 또는 체모색을 갖고 있어 적합할 수 있습니다.