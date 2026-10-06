필립스 에스프레소 머신에서 커피가 나오지 않습니다.

에스프레소 머신에서 큰 소음이 발생하고 물탱크로 물이 흐르지 않는 문제의 원인은 대체로 갇혀 있는 공기입니다.

다음의 단계가 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.

1. 머신의 전원을 끕니다.

2. 물탱크를 비우고 아쿠아 클린(또는 머신에서 사용하는 다른 정수 필터)을 분리합니다.

3. 물탱크에 물을 채우고 제자리에 다시 장착합니다.

4. 머신의 전원을 다시 켭니다. 머신이 가열되면 온수를 선택하고 뜨거운 물을 2-3컵 배출합니다.



아쿠아 클린 정수 필터를 사용하는 경우에는 다음 추가 단계에 따라 필터를 준비하고 올바르게 설치하여 사용합니다.

1. 아쿠아 클린 필터를 5초 동안 흔듭니다.

2. 기포가 더 이상 나오지 않을 때까지 물이 담겨 있는 컨테이너/용기에 필터를 뒤집어 잡고 있습니다.

3. 필터를 다시 물탱크에 장착하고 물탱크에 물을 채웁니다.

4. 머신을 다시 시작하고 전원을 껐다가 다시 켭니다.

5. 뜨거운 물을 선택하고 뜨거운 물을 2-3컵 배출합니다.



참고: 3개월 이상 사용한 경우에는 아쿠아 클린 필터를 교체하십시오. 이 기간을 넘겨 사용하면 필터가 막힐 수 있습니다.