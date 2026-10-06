필립스 에스프레소 머신에서 커피가 나오지 않습니다.

필립스 에스프레소 머신에서 커피가 추출되지 않는 문제의 예상 원인과 해결책을 아래에서 확인하십시오.
커피 머신을 처음 사용할 때 문제가 있으면 커피가 몇 방울만 떨어집니다. 컵으로 몇 잔을 더 추출한 후에는 정상적인 양의 커피를 추출할 수 있어야 합니다.
에스프레소 머신에서 큰 소음이 발생하고 물탱크로 물이 흐르지 않는 문제의 원인은 대체로 갇혀 있는 공기입니다. 다음의 단계가 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다. 1. 머신의 전원을 끕니다. 2. 물탱크를 비우고 아쿠아 클린(또는 머신에서 사용하는 다른 정수 필터)을 분리합니다. 3. 물탱크에 물을 채우고 제자리에 다시 장착합니다. 4. 머신의 전원을 다시 켭니다. 머신이 가열되면 온수를 선택하고 뜨거운 물을 2-3컵 배출합니다.
아쿠아 클린 정수 필터를 사용하는 경우에는 다음 추가 단계에 따라 필터를 준비하고 올바르게 설치하여 사용합니다. 1. 아쿠아 클린 필터를 5초 동안 흔듭니다. 2. 기포가 더 이상 나오지 않을 때까지 물이 담겨 있는 컨테이너/용기에 필터를 뒤집어 잡고 있습니다. 3. 필터를 다시 물탱크에 장착하고 물탱크에 물을 채웁니다. 4. 머신을 다시 시작하고 전원을 껐다가 다시 켭니다. 5. 뜨거운 물을 선택하고 뜨거운 물을 2-3컵 배출합니다.
참고: 3개월 이상 사용한 경우에는 아쿠아 클린 필터를 교체하십시오. 이 기간을 넘겨 사용하면 필터가 막힐 수 있습니다.
추출 그룹이 더럽거나 막혀 있으면 에스프레소 머신이 커피를 추출하지 못할 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하려면 다음 단계(또는 비디오)에서 설명한 대로 추출 그룹을 매주 헹구어야 합니다.
1. 에스프레소 머신의 전원을 끕니다. 머신이 완전히 꺼지고 더 이상 소리가 나지 않을 때까지 15-20초 동안 기다립니다. 2. 서비스 도어를 열고 추출 그룹을 분리합니다. 서비스 도어를 열고 "PUSH" 버튼을 오른쪽으로 눌러 추출 그룹을 잡고 사용자 쪽으로 당겨 분리할 수 있습니다. 3. 추출 그룹을 미지근한 물로 꼼꼼하게 헹구고 다시 넣기 전에 자연 건조합니다.
참고: 추출 그룹을 깨끗하게 세척하려면 필립스 커피 유분 제거제(CA6704)를 사용하는 것이 좋습니다.
추출구가 막혀 있을 때에도 커피가 추출되지 않을 수 있습니다. 파이프 클리너나 바늘을 사용하여 먼지를 제거할 수 있습니다.
분쇄 커피 기능을 사용하는 동안 커피 찌꺼기가 적정량을 초과하면 추출 그룹이 과도하게 채워질 수 있습니다. 이 경우 커피 가루가 버려지고 머신에서 커피가 추출되지 않습니다.
분쇄 커피 기능을 사용할 때 이러한 일이 발생하지 않도록 하려면 분쇄 커피를 분쇄 커피 투입구에 넣기 전에 커피 머신의 전원이 제대로 켜져 있고 사용할 준비가 되어 있는지 확인하십시오. 제공된 스푼으로 한 스쿱 가득한 분량의 분쇄 커피를 사용하고 상단에 튀어 나온 부분은 쳐냅니다.
에스프레소 머신 내부에 석회질이 끼어 있으면 오작동이 발생할 수 있습니다. 모든 필립스 에스프레소 머신에는 석회질 제거 전용 표시등이 있습니다. 머신 석회질 제거 표시가 나타나면 즉시 석회질을 제거하는 것이 좋습니다.
분쇄 커피 추출구에 문제가 발생하면 커피 머신이 커피를 추출하지 못할 수 있습니다. 이 문제는 아래 단계 또는 동영상 지침에 따라 해결할 수 있습니다
. 1. 에스프레소 머신의 전원을 끕니다. 머신이 완전히 꺼지고 더 이상 소리가 나지 않을 때까지 15-20초 동안 기다립니다. 2. 서비스 도어를 열고 "PUSH" 버튼을 오른쪽으로 눌러 추출 그룹을 잡고 사용자 쪽으로 당겨 분리합니다. 3. 분쇄 커피 투입구의 뚜껑을 열고 스푼 핸들을 투입구 안에 삽입합니다. 4. 막힌 분쇄 커피가 떨어질 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다 .이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 추가 지원을 문의하십시오.
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