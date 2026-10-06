제품지원

고객지원 홈페이지

필립스 고객지원

필립스 에스프레소 머신에서 커피가 나오지 않습니다.

필립스 에스프레소 머신에서 커피가 추출되지 않는 문제의 예상 원인과 해결책을 아래에서 확인하십시오.

커피 머신을 처음 사용할 때 문제가 있으면 커피가 몇 방울만 떨어집니다. 컵으로 몇 잔을 더 추출한 후에는 정상적인 양의 커피를 추출할 수 있어야 합니다. 
 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. EP0820/00, EP0810/03, EP0820/04. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

자주 묻는 질문

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션 찾기

고객지원 홈페이지