검색어

필립스 고객지원

�ʸ��� ���������� �ӽ��� ��ȸ�� ���� ���

게시일 2026�� 5�� 14��

Calc/Clean ??o??? ??? ???? ???? ???? ????? ???? ??????? ??o?? ????? ?????????? ????? ????? ???? ?n? ?? ??????. ?????? ��?? ?��??? ???? ???????? ?????????? ????? ??????? ?????????? ??????? ????. ??? ??? ??????? ???a?? ???? ?????? ??u?????.

????? ?????????? ????? ??????? ?????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ????(????? ???? ??? CA6700).

???? ????? ???? ?????? ?????? ?��??? ??????? ???? ????. ??�� ???? ????? ???? ?????? ??? 30?��??? ???? ?? ??????.

????? ???? ????:
1. ??????? ???? ??? ??????? ????????.
2. ????? ???? ????? ??? LatteGo?? ??? ???, ?????? ?��??????.
3. ????? ??? ????? ??? ???, ????????? ?��??????.
4.???????? ???? ????? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ????????. ?????? ???? ???? ???? ??????? ?????/??o ??u????? ?????? ??? ?????????.
5. ��??? ???? ?????? ???? ????? ? ???(1.5L)?? ????????.
6. ????? ?????? ?????.
7. ?????/??o ???????? 3?? ???? ??? ???? ???? ????/???? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????.
8. ????? ???? ???? ????? ????? ????? ???? ?????? ??????? ???? ?????/u?? ??o??? ???????.
9. ?????? ��?? ?? ???? ?????? ???? ????? ???? ??????? ????????. 10. ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ???? ????? ???????. ????? ??? ??o??? ???????.
11. ??? ?��??????.
12. ??????? ?��???? ?????? ???? ??????.
13. ??????? ?????/u?? ??n???? ?????? ???? a?? ?? ??? ??? ?????????.
14. ��??? ???? ?????? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ?????? ?????????.

??? ????:
1. ????/???? ????? ???? ??? ?????? ?????????. ?? ?????? ?? 3?? ???? ??????.
2. ?? ???? ???? ???? ?��??? ??o??? ?????? ?????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ????????.
3. ?? ?????? ????? ????? ???? ?????? ??????.
4. ????? ??????? ????????.
5. ???? ???????? ??o??? ??? ?????? ????? ??? ????? ??? ?? ??????.
6. ????? ??? ??o??? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ????? ?????? ???? ???????.
7. ??????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????????.

Play Pause
  1. ????? ????????????? "u??" ???????? ?????? ??????? '????? ????'?? ?????????.
  2. ????? ???��? ????????.
  3. LatteGo ??? ???? ????? ??????? ??? ??? ?��??????.
  4. ??????? ��?? ???? ???? ??? ???? ??? ??????? ????????.
  5. ??????? ?��???? ??�r??. ??? ???? ????? ??? ????? ?��??????.
  6. ??????? ????? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ?????/??o ??u????? ???? a?�r??. ????? ???? ??? ?????????.
  7. ��?? ?? ?? ???? ????? ? ???(1.5L)?? ????????.
  8. ????/???? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????. ????? ???? ?????? ?? 30?? ???? ????? ????? ???? ?????? ??? ???????? ????????.
  9. ?????? ?? ?????? ???? ?????? ????????. ???��???? ??????? ??????? ??????? ??? a?�r??. ?????? ?? ?????? ????? ????? ???? ?????? ???? ??????.
  10. ??????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????????.
????? ???? ?????? ????? ?? ????? ??? ????? ???????? ??? ??????? ??o???. ????? ??? ????? ?????? ??????? ?????? ??? ???????.
Play Pause
????? ???? ????:
1. ??????? ???? ??? ?????????.
2. ????? ???? ????? ??? LatteGo?? ??? ??? ?????? ?��??????.
3. ????? ??? ????? ??? ??? ????????? ?��??????.
4.???????? ???? ????? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ????????. ?????? ???? ???? ???? ??????? ?????/??o ??u????? ?????? ??? ?????????.
5. ��??? ???? ?????? ???? ????? ? ???(1.5L)?? ????????.
6. ????? ?????? ?????.
7. ?????/??o ???????? 3?? ???? ??? ???? ???? ????/???? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????.
8. ????? ???? ???? ???? ?????/??o ??o??? ?????? ????? ????? ???? ?????? ????????.
9. ?????? ��?? ?? ???? ?????? ???? ????? ???? ??????? ????????. 10. ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ???? ????? ???????. ?? ????? ??o? ???????? ???????.
11. ??? ?��??????.
12. ??????? ?��???? ?????? ???? ??????.
13. ??????? ?????/u?? ??n???? ?????? ???? a?? ?? ??? ??? ?????????.
14. ��??? ???? ?????? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ?????? ?????????.

??? ????:
1. ????/???? ????? ???? ??? ?????? ?????????. ?? ?????? ?? 3?? ???? ??????.
2. ?? ???? ???? ???? ?��??? ??o??? ?????? ?????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ????????.
3. ?????? ?? ?????? ????? ????? ???? ?????? ???? ??????.
4. ????? ??????? ????????.
5. ???? ???????? ??o??? ??? ?????????? ????? ??? ????? ??? ?? ??????.
6. ????? ??? ??o??? ??? ?????? ???? ?? ????? ??? ????? ??????? ???????.
7. ??????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????????.
Play Pause

???:

  • ????? ????? ???????? ????????. ???, ????, ????? ??? ??????(????)?? ?????? ????? ??????? ??????. ????? ????? ????? ??????? ?????? ????????.
  • ????? ????? ???????? www.home-appliances.philips/parts-accessories???? ?????? ?? ??????.
  • ????? ????? ????? ?????? ????????.

????? ??? ????????.

  1. ??????? ??o?? ????? ???? ?????????. ???????? ?????????: ??? ?? ????? ???? ???? ?? ???.
  2. ???��???? ???? MIN ???????? a???? ???? ??? ???, ???? ?????? ????, ????? ??? ????? ???????? ??? ??????? ????????.
  3. ??????? ��?? ???? ??? ???? ??? ??????? ????????.
  4. ??????? ?��???? ??�r??.?
  5. ��?? ???? ????? 1.5L ??? ????????.
  6. ????? ????? ?????? ?? ???? ??? ??????? ???, ?????? ???????? ????? ???? ???????? a?�r??. ????? ????????.
  7. ????? ????? ???? ??????? ????????(~30??).???????? ?????? ??��? ????? ?????? ??o???? ?��????? ?????.
  8. ??????? ??? ?????? ???? ???? CALC CLEAN ???????? a?�r??.
  9. ???? ??? ?��???? ?? ?? MIN ???????? ???? a??? ??? ?????? ???? ???? ?????? ??????.
  10. ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ????? ????????.
  11. ??o ?????? ?? ??�� ????? ??? ??? ?????? 3?? ???? ???????. ???��???? ??? ??????? ??? ?��??? ??o???.
  12. ????? u? ??��? ????????. ????? ???? ?????????. ????? ???? ???? ??? ??? ????? ????? ??????.
  13. ??o ?? ???? ???? ???? ????? ??o?????.
  14. ?? ????? ??? ????? ????????.

????: ????? ????? ????? ???? ???? ???????.


????? ????? ???? ???:

  • ??????? ???? ??????.
  • CALC CLEAN ???????? ???? a??? ????? ??? ?????????(??? ??? ????).

???? ???? ???? ????? ?????.

  • ??????? ???? ?????? ???? ???? a?�r??.
  • ?��?? ��?? ???? 2????(��?? ????) ?????????.
  • ????: ????? ?????? ?????? ?? ????? ????? ??? ??u??? ??????? ??o???.

?? ?????? ???? ????? 5000 ?????????? ????? ??????? ?????? ?? ??????. ????? ??? ??��?? ??? ??????? ????????.

Play Pause
????? ???? ????:
1. ??????? '????? ??o ????'?? ?????????.
2. ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????.
3. ????? ???? a?? ???????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ???? ?? ?n? ???????.
4. ???��???? ????? ???? ??��? ????????.
5. ??????? ????? ????? ???? ????? ???? ?��? ?????.
6. ??????? ????? ??o ???????? a?�r??.
7. ??????? ???? ??? ?????????.
8. ???? ?????? ��?? ???? ????? ??? ????????.
9. Cappuccino ????? ???? ????? ???? ?????? ????????.

???��???? ????? ???? ???? ????? ??o???. Espresso ????? ???? ????? ???? ??????? ?????? ?? ??????. ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ???????.

??? ????:
1. ??????? ?? ?? ??? ???????? ?????? ???? a?? ??? ??? ?????????.
2. ???��???? ??? ???? ??��? ????????.
3. ???????? ??? ???????? ???? a?? ???? ??? ???? ????????.
4. ?????? ?????? ?????????? ?????.
5. ??? ??? ????????.
6. Cappuccino ????? ???? ??? ?????? ????????.

???��???? '????? ??o ???'?? ??o?? ??? ?????? ???? ??????. ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????.

????: ???��???? '????? ??o ???' ??? ??? ????? ????? ????? ??? ??????? ??? ???????? a??? ??? ?????? ??? ?? ?? ?????????.
?? ?????? ???? ????? 3000 ?????????? ????? ??????? ??????? ?? ??????. ????? ??? ??��?? ??? ??????? ????????.
Play Pause
?? ?????? ???? ????? 2100 ?????????? ????? ??????? ?????? ?? ??????. ????? ??? ??��?? ??? ??????? ????????.
Play Pause
??? ????? ?????????? ??? ???? ?????? ???, ??? ????????? ????? ????? ???? ??��?? ??????? [Coffee Care]?? ?��?????.
필립스에 문의

도움을 드리겠습니다

필립스에 문의

도움을 드리겠습니다

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

MyPhilips에 가입하세요. 

제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

지금 가입하세요
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.