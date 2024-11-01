필립스 고객지원
�ʸ��� ���������� �ӽ��� ��ȸ�� ���� ���
게시일 2026�� 5�� 14��
Calc/Clean ??o??? ??? ???? ???? ???? ????? ???? ??????? ??o?? ????? ?????????? ????? ????? ???? ?n? ?? ??????. ?????? ��?? ?��??? ???? ???????? ?????????? ????? ??????? ?????????? ??????? ????. ??? ??? ??????? ???a?? ???? ?????? ??u?????.
????? ?????????? ????? ??????? ?????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ????(????? ???? ??? CA6700).
???? ????? ???? ?????? ?????? ?��??? ??????? ???? ????. ??�� ???? ????? ???? ?????? ??? 30?��??? ???? ?? ??????.
-
????? ???? ????:
1. ??????? ???? ??? ??????? ????????.
2. ????? ???? ????? ??? LatteGo?? ??? ???, ?????? ?��??????.
3. ????? ??? ????? ??? ???, ????????? ?��??????.
4.???????? ???? ????? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ????????. ?????? ???? ???? ???? ??????? ?????/??o ??u????? ?????? ??? ?????????.
5. ��??? ???? ?????? ???? ????? ? ???(1.5L)?? ????????.
6. ????? ?????? ?????.
7. ?????/??o ???????? 3?? ???? ??? ???? ???? ????/???? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????.
8. ????? ???? ???? ????? ????? ????? ???? ?????? ??????? ???? ?????/u?? ??o??? ???????.
9. ?????? ��?? ?? ???? ?????? ???? ????? ???? ??????? ????????. 10. ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ???? ????? ???????. ????? ??? ??o??? ???????.
11. ??? ?��??????.
12. ??????? ?��???? ?????? ???? ??????.
13. ??????? ?????/u?? ??n???? ?????? ???? a?? ?? ??? ??? ?????????.
14. ��??? ???? ?????? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ?????? ?????????.
??? ????:
1. ????/???? ????? ???? ??? ?????? ?????????. ?? ?????? ?? 3?? ???? ??????.
2. ?? ???? ???? ???? ?��??? ??o??? ?????? ?????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ????????.
3. ?? ?????? ????? ????? ???? ?????? ??????.
4. ????? ??????? ????????.
5. ???? ???????? ??o??? ??? ?????? ????? ??? ????? ??? ?? ??????.
6. ????? ??? ??o??? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ????? ?????? ???? ???????.
7. ??????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????????.
-
????? ???? ?????? ????? ?? ????? ??? ????? ???????? ??? ??????? ??o???. ????? ??? ????? ?????? ??????? ?????? ??? ???????.
- ????? ????????????? "u??" ???????? ?????? ??????? '????? ????'?? ?????????.
- ????? ???��? ????????.
- LatteGo ??? ???? ????? ??????? ??? ??? ?��??????.
- ??????? ��?? ???? ???? ??? ???? ??? ??????? ????????.
- ??????? ?��???? ??�r??. ??? ???? ????? ??? ????? ?��??????.
- ??????? ????? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ?????/??o ??u????? ???? a?�r??. ????? ???? ??? ?????????.
- ��?? ?? ?? ???? ????? ? ???(1.5L)?? ????????.
- ????/???? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????. ????? ???? ?????? ?? 30?? ???? ????? ????? ???? ?????? ??? ???????? ????????.
- ?????? ?? ?????? ???? ?????? ????????. ???��???? ??????? ??????? ??????? ??? a?�r??. ?????? ?? ?????? ????? ????? ???? ?????? ???? ??????.
- ??????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????????.
- ????? ???? ????:
1. ??????? ???? ??? ?????????.
2. ????? ???? ????? ??? LatteGo?? ??? ??? ?????? ?��??????.
3. ????? ??? ????? ??? ??? ????????? ?��??????.
4.???????? ???? ????? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ????????. ?????? ???? ???? ???? ??????? ?????/??o ??u????? ?????? ??? ?????????.
5. ��??? ???? ?????? ???? ????? ? ???(1.5L)?? ????????.
6. ????? ?????? ?????.
7. ?????/??o ???????? 3?? ???? ??? ???? ???? ????/???? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????.
8. ????? ???? ???? ???? ?????/??o ??o??? ?????? ????? ????? ???? ?????? ????????.
9. ?????? ��?? ?? ???? ?????? ???? ????? ???? ??????? ????????. 10. ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ???? ????? ???????. ?? ????? ??o? ???????? ???????.
11. ??? ?��??????.
12. ??????? ?��???? ?????? ???? ??????.
13. ??????? ?????/u?? ??n???? ?????? ???? a?? ?? ??? ??? ?????????.
14. ��??? ???? ?????? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ?????? ?????????.
??? ????:
1. ????/???? ????? ???? ??? ?????? ?????????. ?? ?????? ?? 3?? ???? ??????.
2. ?? ???? ???? ???? ?��??? ??o??? ?????? ?????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ????????.
3. ?????? ?? ?????? ????? ????? ???? ?????? ???? ??????.
4. ????? ??????? ????????.
5. ???? ???????? ??o??? ??? ?????????? ????? ??? ????? ??? ?? ??????.
6. ????? ??? ??o??? ??? ?????? ???? ?? ????? ??? ????? ??????? ???????.
7. ??????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????????.
-
???:
- ????? ????? ???????? ????????. ???, ????, ????? ??? ??????(????)?? ?????? ????? ??????? ??????. ????? ????? ????? ??????? ?????? ????????.
- ????? ????? ???????? www.home-appliances.philips/parts-accessories???? ?????? ?? ??????.
- ????? ????? ????? ?????? ????????.
????? ??? ????????.
- ??????? ??o?? ????? ???? ?????????. ???????? ?????????: ??? ?? ????? ???? ???? ?? ???.
- ???��???? ???? MIN ???????? a???? ???? ??? ???, ???? ?????? ????, ????? ??? ????? ???????? ??? ??????? ????????.
- ??????? ��?? ???? ??? ???? ??? ??????? ????????.
- ??????? ?��???? ??�r??.?
- ��?? ???? ????? 1.5L ??? ????????.
- ????? ????? ?????? ?? ???? ??? ??????? ???, ?????? ???????? ????? ???? ???????? a?�r??. ????? ????????.
- ????? ????? ???? ??????? ????????(~30??).???????? ?????? ??��? ????? ?????? ??o???? ?��????? ?????.
- ??????? ??? ?????? ???? ???? CALC CLEAN ???????? a?�r??.
- ???? ??? ?��???? ?? ?? MIN ???????? ???? a??? ??? ?????? ???? ???? ?????? ??????.
- ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ????? ????????.
- ??o ?????? ?? ??�� ????? ??? ??? ?????? 3?? ???? ???????. ???��???? ??? ??????? ??? ?��??? ??o???.
- ????? u? ??��? ????????. ????? ???? ?????????. ????? ???? ???? ??? ??? ????? ????? ??????.
- ??o ?? ???? ???? ???? ????? ??o?????.
- ?? ????? ??? ????? ????????.
????: ????? ????? ????? ???? ???? ???????.
????? ????? ???? ???:
- ??????? ???? ??????.
- CALC CLEAN ???????? ???? a??? ????? ??? ?????????(??? ??? ????).
???? ???? ???? ????? ?????.
- ??????? ???? ?????? ???? ???? a?�r??.
- ?��?? ��?? ???? 2????(��?? ????) ?????????.
- ????: ????? ?????? ?????? ?? ????? ????? ??? ??u??? ??????? ??o???.
?? ?????? ???? ????? 5000 ?????????? ????? ??????? ?????? ?? ??????. ????? ??? ??��?? ??? ??????? ????????.
- ????? ???? ????:
1. ??????? '????? ??o ????'?? ?????????.
2. ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????.
3. ????? ???? a?? ???????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ???? ?? ?n? ???????.
4. ???��???? ????? ???? ??��? ????????.
5. ??????? ????? ????? ???? ????? ???? ?��? ?????.
6. ??????? ????? ??o ???????? a?�r??.
7. ??????? ???? ??? ?????????.
8. ???? ?????? ��?? ???? ????? ??? ????????.
9. Cappuccino ????? ???? ????? ???? ?????? ????????.
???��???? ????? ???? ???? ????? ??o???. Espresso ????? ???? ????? ???? ??????? ?????? ?? ??????. ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ???????.
??? ????:
1. ??????? ?? ?? ??? ???????? ?????? ???? a?? ??? ??? ?????????.
2. ???��???? ??? ???? ??��? ????????.
3. ???????? ??? ???????? ???? a?? ???? ??? ???? ????????.
4. ?????? ?????? ?????????? ?????.
5. ??? ??? ????????.
6. Cappuccino ????? ???? ??? ?????? ????????.
???��???? '????? ??o ???'?? ??o?? ??? ?????? ???? ??????. ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????????.
????: ???��???? '????? ??o ???' ??? ??? ????? ????? ????? ??? ??????? ??? ???????? a??? ??? ?????? ??? ?? ?? ?????????.
- ?? ?????? ???? ????? 3000 ?????????? ????? ??????? ??????? ?? ??????. ????? ??? ??��?? ??? ??????? ????????.
- ?? ?????? ???? ????? 2100 ?????????? ????? ??????? ?????? ?? ??????. ????? ??? ??��?? ??? ??????? ????????.
- ??? ????? ?????????? ??? ???? ?????? ???, ??? ????????? ????? ????? ???? ??��?? ??????? [Coffee Care]?? ?��?????.
다른 것을 찾고 계신가요?
모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.