필립스 에스프레소 머신에서 커피 가루는 소비되는데 커피가 추출되지 않음

커피를 추출하기 전에 커피 원두가 충분하지 않으면 추출이 취소됩니다. 커피 가루가 커피 찌꺼기 통에 버려집니다.

이 문제를 해결하려면 추출을 시작하기 전에 커피 원두를 충분하게 채우십시오.



이 단계로도 문제가 해결되지 않았습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.