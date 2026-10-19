필립스 고객지원
필립스 에스프레소 머신에서 커피 가루는 소비되는데 커피가 추출되지 않음
커피 추출이 취소되면 필립스 에스프레소 머신에서 커피 가루가 버려집니다. 자세한 정보 및 해결 방법은 아래를 참조하십시오.
분쇄 커피 기능을 사용하여 커피를 추출할 때는 분쇄 커피를 분쇄 커피 투입구에 넣기 전에 머신의 전원을 켜고 사용할 준비를 해야 합니다.
제공된 스푼으로 한 스쿱 가득한 분량의 분쇄 커피를 사용하고 넘치는 부분은 쳐냅니다. 분쇄 커피의 양을 초과하면 추출 그룹이 넘쳐서 커피 추출이 취소될 수 있습니다. 커피 가루가 버려져서 커피가 배출되지 않습니다.
추출 그룹이 더럽거나 막히면 머신에서 커피가 나오지 않을 수 있습니다. 매주 추출 그룹을 헹구는 것이 중요합니다. 아래의 단계를 따르거나 설명서 비디오를 시청하십시오.
- 머신의 전원을 끄고 완전히 꺼져서 더 이상 소음이 발생하지 않을 때까지 기다리십시오(약 15~20초 소요).
- 서비스 도어를 열고 "PUSH" 버튼을 오른쪽으로 눌러 추출 그룹을 분리하고 잡아서 사용자 쪽으로 당깁니다.
- 추출 그룹을 미지근한 물로 꼼꼼하게 헹구고 다시 넣기 전에 자연 건조합니다.
커피를 추출하기 전에 커피 원두가 충분하지 않으면 추출이 취소됩니다. 커피 가루가 커피 찌꺼기 통에 버려집니다.
이 문제를 해결하려면 추출을 시작하기 전에 커피 원두를 충분하게 채우십시오.
이 단계로도 문제가 해결되지 않았습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
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