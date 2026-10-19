필립스 에스프레소 머신에 누수가 있음

1. 물받이에서 누수가 발생합니까? 2. 머신 아래나 측면에 맑은 물이 있습니까? 3. 머신 아래나 주방 테이블에 갈색 물 얼룩이 있습니까?
커피 배출구에서 컵으로 들어가는 헹굼 물을 받는 경우에도 물은 결국 물받이로 들어갑니다. 자동 헹굼 또는 커피 추출 중 머신 내부에서 헹굼 물이 물받이로 직접 배출되기 때문입니다. 급수관 내부 헹굼을 통해 머신의 성능을 최적의 상태로 만들 수 있습니다.
자동 헹굼은 머신을 켜고 끌 때, 음료를 추출한 후 또는 우유 거품기를 사용한 후에 진행됩니다.
헹굼 물로 인해 물받이에 항상 물이 남아 있거나 물받이가 예상보다 빨리 채워질 수 있습니다. 그러나 머신에 누수가 일어나는 것은 아닙니다.
참고: 커피를 2컵 추출한 후에 물받이가 차거나 밤사이에 물받이가 가득 차는 경우에는 추가 지원을 문의하십시오.
머신 아래나 물탱크 옆의 물이 깨끗하면 물탱크가 머신에 제대로 장착되지 않았을 가능성이 가장 높습니다.
이 문제를 해결하려면 물탱크를 머신 안으로 끝까지 밀어 넣으십시오.
물탱크가 올바르게 장착되어 있는데도 여전히 머신 아래에 깨끗한 물이 빠져나오는 경우, 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
주방 테이블 상단 또는 머신 아래에 물 얼룩이 생길 수 있는 두 가지 이유는 다음과 같습니다.
1. 물받이가 가득 찬 상태에서 분리하여 갈색 물을 쏟았습니다. 해결책은 물받이를 매일 또는 물받이가 가득 찰 때마다 비우고 헹구는 것입니다. 2. 헹굼 후 또는 커피 추출 후 물받이를 분리할 경우, 추출 그룹에서 소량의 헹굼 물이 주방 테이블 상단 또는 머신 오른쪽 아래에서 계속 흐를 수 있습니다. 최선의 방법은 천으로 매주 물기를 닦고 세척하는 것이지만. 머신 누수를 걱정할 필요는 없습니다.
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