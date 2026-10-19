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필립스 에스프레소 머신에 누수가 있음

필립스 에스프레소 머신에서 누수가 발견되면 아래 원인 및 해결책을 통해 해결하십시오.

1.    물받이에서 누수가 발생합니까?
2.    머신 아래나 측면에 맑은 물이 있습니까?
3.    머신 아래나 주방 테이블에 갈색 물 얼룩이 있습니까?
 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. EP1221/69, EP0820/00, EP0810/03. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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