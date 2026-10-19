필립스 에스프레소 머신에 누수가 있음

커피 배출구에서 컵으로 들어가는 헹굼 물을 받는 경우에도 물은 결국 물받이로 들어갑니다. 자동 헹굼 또는 커피 추출 중 머신 내부에서 헹굼 물이 물받이로 직접 배출되기 때문입니다. 급수관 내부 헹굼을 통해 머신의 성능을 최적의 상태로 만들 수 있습니다.



자동 헹굼은 머신을 켜고 끌 때, 음료를 추출한 후 또는 우유 거품기를 사용한 후에 진행됩니다.



헹굼 물로 인해 물받이에 항상 물이 남아 있거나 물받이가 예상보다 빨리 채워질 수 있습니다. 그러나 머신에 누수가 일어나는 것은 아닙니다.



참고: 커피를 2컵 추출한 후에 물받이가 차거나 밤사이에 물받이가 가득 차는 경우에는 추가 지원을 문의하십시오.

