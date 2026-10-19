필립스 에스프레소 머신에서 묽은 커피가 추출됨

분쇄 커피 투입구의 뚜껑을 열어서 투입구가 분쇄 커피로 막혀 있는지 확인합니다. 분쇄 커피 투입구가 막힌 경우 아래 지침에 따라 막힌 부분을 세척할 수 있습니다.

머신의 전원을 끄고 완전히 꺼질 때까지 기다립니다. 머신에서 추출 그룹을 분리합니다. 분쇄 커피 투입구의 뚜껑을 열고 스푼 핸들을 투입구 안에 삽입합니다. 막힌 분쇄 커피가 떨어져 나올 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다.