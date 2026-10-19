필립스 고객지원
필립스 에스프레소 머신에서 묽은 커피가 추출됨
필립스 에스프레소 머신에서 묽은 커피가 추출되는 경우에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 아래에서 가능한 원인과 해결책을 참조하세요.
에스프레소 머신을 처음 사용하는 경우 시스템 조정 시간이 필요하므로 처음 추출한 커피는 약간 묽은 것이 정상입니다.
커피 몇 컵을 더 추출하면 최적의 커피 추출 및 분쇄 커피 상태로 맞춰집니다.
추출 그룹 필터가 더러워지면 물 흐름이 나빠지고 커피 맛에 영향을 미칩니다. 추출 그룹을 매주 헹궈주면 이러한 현상을 방지할 수 있습니다. 아래 지침이나 지원 비디오의 안내에 따라 추출 그룹을 세척하세요.
- 머신의 전원을 끄고 완전히 꺼져서 더 이상 소음이 발생하지 않을 때까지 기다리세요(약 15-20초 소요).
- 서비스 도어를 열고 추출 그룹을 분리합니다.
- 추출 그룹을 탭 아래에서 미지근한 물로 꼼꼼하게 헹구고 다시 넣기 전에 자연 건조합니다.
그라인더 설정을 미세 분쇄로 조정할 때 실수로 너무 돌려서 두 연마석이 너무 가까워지는 결과가 생길 수 있습니다. 너무 미세하게 분쇄하면 물을 흡수하지 못할 수 있습니다.
이 경우 커피 원두 용기 내부의 그라인더 설정 노브를 큰 숫자 또는 큰 원두 모양으로 돌리면 그라인드 설정을 더 거칠게 조정할 수 있습니다.
컵 크기, 아로마 설정, 그라인더 설정은 커피의 강도에 영향을 줄 수 있는 머신 설정입니다. 다른 설정을 시도해 보는 것이 좋습니다.
예를 들어 강도를 높이려면 가장 높은 아로마 설정을 선택하고 더 미세한 분쇄 수준으로 설정한 후 중간 컵 크기를 선택하세요.
분쇄 커피 투입구의 뚜껑을 열어서 투입구가 분쇄 커피로 막혀 있는지 확인합니다. 분쇄 커피 투입구가 막힌 경우 아래 지침에 따라 막힌 부분을 세척할 수 있습니다.
이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 추가 지원을 문의하세요.
- 머신의 전원을 끄고 완전히 꺼질 때까지 기다립니다.
- 머신에서 추출 그룹을 분리합니다.
- 분쇄 커피 투입구의 뚜껑을 열고 스푼 핸들을 투입구 안에 삽입합니다.
- 막힌 분쇄 커피가 떨어져 나올 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다.
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