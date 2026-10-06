필립스 에스프레소 머신의 물탱크에서 물이 배출되지 않음

갇혀 있는 공기로 인해 필립스 에스프레소 머신에 물이 공급되지 않을 수 있습니다. 이러한 현상은 물탱크에서 물이 공급되지 않는 이유 중 하나입니다. 모든 예상 원인과 문제 해결책을 확인해 보십시오.
물탱크가 제대로 삽입되지 않으면 물탱크에서 에스프레소 머신으로 물이 배출되지 않습니다. • 에스프레소 머신의 앞쪽에 물탱크가 있는 경우: 물탱크를 완전히 뒤로 밀어서 확실하게 삽입하십시오. • 에스프레소 머신의 위쪽에 물탱크가 있는 경우에는 물탱크 아래의 영역에 먼지, 입자 또는 커피 원두가 없는지 확인하십시오.
갇혀 있는 공기로 인해 물이 공급되지 않는 경우 다음 단계를 따라 문제를 해결할 수 있습니다. 1. 머신의 전원을 끕니다. 2. 물탱크를 비우고 아쿠아 클린(또는 머신에서 사용하는 다른 정수 필터)을 분리합니다. 3. 물탱크에 물을 채우고 제자리에 다시 장착합니다. 4. 머신의 전원을 다시 켭니다. 머신이 예열되면 온수를 선택하고 뜨거운 물을 2-3컵 배출합니다.
아쿠아 클린 정수 필터를 사용하는 경우에는 다음 추가 단계에 따라 필터를 준비하고 올바르게 설치하여 사용합니다. 1. 아쿠아 클린 필터를 5초 동안 흔듭니다. 2. 기포가 더 이상 나오지 않을 때까지 물이 담겨 있는 컨테이너/용기에 필터를 뒤집어 잡고 있습니다. 3. 필터를 다시 물탱크에 장착하고 물탱크에 물을 채웁니다. 4. 머신을 다시 시작하고 전원을 껐다가 다시 켭니다. 5. 뜨거운 물을 선택하고 뜨거운 물을 2-3컵 배출합니다.
참고: 3개월 이상 사용한 경우에는 아쿠아 클린 필터를 교체하십시오. 이 기간을 넘겨 사용하면 필터가 막힐 수 있습니다.
이러한 현상은 파나렐로 또는 클래식 우유 거품기가 설치된 필립스 에스프레소 머신에서만 발생합니다. 열수 추출구가 막혔는지 보려면 파나렐로/클래식 우유 거품기의 바깥쪽 부분을 분리하고 추출구가 석회질로 막혔는지 확인합니다(막힌 경우에는 배출구의 내부 또는 주변에 흰색 입자가 보임). 쌓인 석회질은 석회질 제거 용액을 사용하여 제거할 수 있습니다.
위의 해결책으로 문제가 해결되지 않으면 당사에 문의하십시오.
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