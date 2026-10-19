필립스 에스프레소 머신에 추출 그룹을 삽입할 수 없음

추출 그룹을 삽입하려면 추출 그룹이 중립 위치에 올바르게 설정되어 있고 머신이 준비되었는지 확인하십시오.

추출 그룹이 중립 위치에 있으면 추출 그룹의 옆에 있는 노란색 실린더의 화살표가 검은색 화살표와 "N"에 맞춰집니다. 그런 다음 측면의 노란색 고리를 똑바로 세운 위치로 설정해야 합니다(아래 이미지 참조 또는 동영상 자료 시청).



커피 머신에 추출 그룹을 삽입하려면 아래 지침을 따르십시오.

1. 추출 그룹을 빼 두고 서비스 도어를 닫습니다. 다른 부품을 모두 머신에 다시 삽입합니다(물받이/커피 찌꺼기 통, 물탱크).

2. ON/OFF 버튼을 눌러 머신의 전원을 끕니다. 아무 소리도 들리지 않을 때까지 기다립니다(약 15-20초 정도 소요).

3. ON/OFF 버튼을 눌러 머신을 다시 켭니다. 머신이 아무 소리도 내지 않을 때까지 대기합니다. 머신이 사용 준비를 마치기 전에 서비스 도어를 열고 물받이/물탱크를 분리하면 머신의 기어가 추출 그룹을 삽입할 때 잘못된 위치에 있을 수 있습니다.

4. 추출 그룹을 중립 위치로 설정한 다음 삽입합니다. 추출 그룹을 중립 위치에 놓으려면 먼저 레버를 추출 그룹의 베이스에 접촉할 때까지 아래로 밀어 내리고(이미지 1 참조) 노란색 훅이 가장 위쪽에 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우에는 위쪽으로 밉니다(이미지 2 참조)

5. 서비스 도어를 열고 추출 그룹을 가이드 레일을 따라 다시 머신에 밀어 넣어 제자리에 고정합니다.

6. 서비스 도어를 닫고 머신의 전원을 껐다가 다시 켭니다.



참고: 지침은 에스프레소 머신의 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 단계별 지침은 사용 설명서를 확인하십시오.

