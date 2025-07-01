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필립스 제모기가 작동하지 않음
필립스 제모기가 제대로 작동하지 않는 경우 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다. 아래 가이드를 사용하여 문제를 해결하세요.
일부 필립스 제모기는 전원에 연결한 경우에만 사용할 수 있으며, 그 외 제모기는 무선으로 사용할 수 있고 사용 전에 충전해야 합니다. 포장 또는 사용 설명서를 보고 갖고 있는 제품이 어떤 종류인지 확인하세요.
무선 제모기
안전한 사용을 위해 무선 제모기는 전기 콘센트에 연결되어 있을 때는 켜지지 않습니다. 제모기를 전기 콘센트에서 분리하고 다시 켜보세요.
유선 제모기
유선 제모기는 전기 콘센트에 연결했을 때만 작동합니다. 제모기를 전기 콘센트에 꽂고 전원을 다시 켜세요.
처음 사용 전에 충전 중
처음 사용하기 전에 제모기가 완전히 충전되었는지 확인하십시오. 이를 통해 제모기를 처음 사용할 때 제대로 작동시킬 수 있습니다.
배터리 부족
제모기가 사용 도중에 멈추거나 이전보다 느리게 작동한다면 배터리가 부족할 수 있습니다. 제모기의 충전 표시등을 확인하세요. 표시등이 주황색으로 깜박이는 경우 제모기를 충전해야 합니다. 제모기를 충전하세요. 충전 시간은 사용 설명서를 참조하세요.
전기 콘센트가 작동하지 않음
제모기를 충전하거나 작동하는 데 사용하는 전기 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 제모기를 다른 전기 콘센트에 연결 후 충전 또는 사용하여 작동하는지 확인하세요.
전원 케이블이 올바르게 연결되지 않음
유선 모델의 경우 전원 케이블이 제모기에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
적합한 어댑터 사용
적합한 사양의 어댑터를 사용하세요(5V, 1.5A 이상, IPX4). 적합한 사양의 어댑터가 없는 경우 필립스 온라인 스토어에서 구매할 수 있습니다.
과부하 방지 기능이 활성화되었습니다
제모기 헤드에 무언가가 걸려 있거나 피부에 대고 너무 세게 누르면 기기가 꺼질 수 있습니다. 헤드를 세척하고 부드럽게 압력을 가하세요.
과열 방지 기능이 활성화되었습니다
일부 모델에는 기기가 과열될 때 깜박이는 빨간색 표시등이 있습니다. 다시 켜기 전에 몇 분 정도 기다려 온도를 낮추세요. 빨간색 표시등이 계속 켜져 있으면 더 오랫동안 기다리세요.
잘못된 사용
피부에 대고 너무 세게 누르면 안전 메커니즘이 작동되거나 성능이 저하될 수 있습니다. 부드럽게 압력을 가하며 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 제모기를 움직이세요.
제모기 헤드를 확인하세요
헤드가 깨끗하고 손상되지 않았는지 확인합니다. 헤드가 더럽거나 망가지면 성능이 저하되거나 제모기의 작동이 멈출 수 있습니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRE708/00, BRE228/00, BRE247/00. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›
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