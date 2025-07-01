필립스 제모기가 작동하지 않음

일부 필립스 제모기는 전원에 연결한 경우에만 사용할 수 있으며, 그 외 제모기는 무선으로 사용할 수 있고 사용 전에 충전해야 합니다. 포장 또는 사용 설명서를 보고 갖고 있는 제품이 어떤 종류인지 확인하세요.

무선 제모기

안전한 사용을 위해 무선 제모기는 전기 콘센트에 연결되어 있을 때는 켜지지 않습니다. 제모기를 전기 콘센트에서 분리하고 다시 켜보세요.

유선 제모기

유선 제모기는 전기 콘센트에 연결했을 때만 작동합니다. 제모기를 전기 콘센트에 꽂고 전원을 다시 켜세요.