두 가지 속도 설정 옵션이 제공됩니다. 전원 버튼을 누르거나 속도 설정 슬라이드를 위로 밀어 저속 또는 고속 설정을 선택할 수 있습니다.
전원 버튼을 한 번 누르면 필립스 제모기가 고속 설정(설정 II)으로 작동을 시작합니다. 전원 버튼을 한 번 더 누르면 속도 설정이 저속 설정(설정 I)으로 변경됩니다. 전원 버튼을 세 번 누르면 제모기의 전원이 꺼집니다.
필립스 제모기의 속도 설정은 어떻게 변경하나요?
두 가지 속도 설정 옵션이 제공됩니다. 전원 버튼을 누르거나 속도 설정 슬라이드를 위로 밀어 저속 또는 고속 설정을 선택할 수 있습니다.
제모기 2000, 4000 시리즈
이 제모기는 두 가지 속도 설정이 가능합니다. 쉐이빙 헤드를 사용할 때는 한 가지 속도 설정만 사용할 수 있습니다. 이 설정이 면도에 가장 적합한 설정입니다.
제모기 8000, 9000, 9900 시리즈
전원 버튼을 누르면 제모기가 최고 속도로 작동을 시작합니다. 전원 버튼을 한 번 더 누르면 제모기가 저속으로 작동을 시작합니다. 체모가 적은 부위, 닿기 어려운 부위, 발목이나 무릎처럼 뼈가 피부 표면 가까이에 있는 부위에는 저속을 사용하십시오.