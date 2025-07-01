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필립스 제모기가 충전되지 않음
필립스 제모기가 충전되지 않는 경우 아래 팁을 읽고 적용 가능한 해결책이 있는지 확인하세요.
일부 필립스 제모기는 전원에 연결한 경우에만 사용할 수 있으며, 그 외 제모기는 무선으로 사용할 수 있고 사용 전에 충전해야 합니다. 포장 또는 사용 설명서를 보고 갖고 있는 제품이 어떤 종류인지 확인하세요.
갖고 있는 제품이 유선 제모기인 경우 제모기를 전기 콘센트에 꽂고 전원을 다시 켜세요.
처음 사용하기 전에 제모기를 완전히 충전하십시오. 이를 통해 제모기를 처음 사용할 때 제대로 작동할 수 있습니다.
제모기 하단의 충전 소켓에 충전 케이블이 완전히 삽입되어 있는지 확인하세요.
적합한 사양의 어댑터를 사용하세요(5V, 1.5A 이상, IPX4). 적합한 사양의 어댑터가 없는 경우 필립스 온라인 스토어에서 구매할 수 있습니다.
제모기가 충전되지 않는 것처럼 보일 수 있지만, 실제 원인은 제모기가 체모와 이물질로 막혀서 전원이 켜지지 않는 것입니다. 사용 설명서의 지침에 따라 제모기를 완전히 세척한 후 전원을 다시 켜세요.
제모기를 충전하거나 작동하는 데 사용하는 전기 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 제모기를 다른 전기 콘센트에 연결 후 충전 또는 사용하여 작동하는지 확인하세요.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRE708/00, BRE710/10, BRE730/10. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›
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