필립스 제모기가 충전되지 않음

일부 필립스 제모기는 전원에 연결한 경우에만 사용할 수 있으며, 그 외 제모기는 무선으로 사용할 수 있고 사용 전에 충전해야 합니다. 포장 또는 사용 설명서를 보고 갖고 있는 제품이 어떤 종류인지 확인하세요.

갖고 있는 제품이 유선 제모기인 경우 제모기를 전기 콘센트에 꽂고 전원을 다시 켜세요.