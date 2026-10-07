필립스 제모기로 제모가 제대로 되지 않음

제모기를 사용하여 제대로 제모하려면 제모기를 올바른 각도로 잡는 것이 중요합니다.



유선 제모기의 경우 제모기를 피부와 수직(90°)이 되도록 유지하는 것이 가장 좋습니다. 무선 제품을 사용하는 경우 제모기를 75° 각도로 약간 기울이는 것이 좋습니다. 사용 중인 제모기 모델의 자세한 세척 방법은 사용 설명서를 참조하십시오.



제모하는 동안 제모 헤드를 피부 위로 천천히 움직여 디스크가 체모에 닿도록 하세요. 최상의 결과를 위해 체모가 자라는 방향과 반대 방향으로 제품을 움직이세요. 항상 헤드를 완전히 밀착시키세요.