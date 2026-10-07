필립스 고객지원
필립스 제모기로 제모가 제대로 되지 않음
필립스 제모기가 체모를 완전히 제거하지 않는 경우, 팁에 따라 장치 성능을 개선해 보세요. 또는 아래 동영상에서 제모기를 올바르게 사용하는 방법을 확인하세요.
제모에 가장 적합한 체모 길이는 3~4mm입니다. 체모가 이보다 긴 경우, 제모기의 트리밍 액세서리를 사용하여 체모의 길이를 줄이세요. 제모기와 함께 트리밍 빗이 제공되지 않은 경우, 체모를 면도한 후 제모에 적합한 길이까지 체모가 자라도록 7일 동안 기다리세요.
제모를 하는 동안 피부를 당겨 주고 제모 헤드를 피부 위로 천천히 움직여 디스크가 체모에 닿도록 하세요. 최상의 결과를 위해 체모가 자라는 방향과 반대 방향으로 제품을 움직이세요. 항상 헤드를 완전히 밀착시키세요.
제모기를 사용하여 제대로 제모하려면 제모기를 올바른 각도로 잡는 것이 중요합니다.
유선 제모기의 경우 제모기를 피부와 수직(90°)이 되도록 유지하는 것이 가장 좋습니다. 무선 제품을 사용하는 경우 제모기를 75° 각도로 약간 기울이는 것이 좋습니다. 사용 중인 제모기 모델의 자세한 세척 방법은 사용 설명서를 참조하십시오.
제모하는 동안 제모 헤드를 피부 위로 천천히 움직여 디스크가 체모에 닿도록 하세요. 최상의 결과를 위해 체모가 자라는 방향과 반대 방향으로 제품을 움직이세요. 항상 헤드를 완전히 밀착시키세요.
제모기를 사용하기 전에 헤드가 청결한지 점검하세요. 제모기의 제모 디스크에 체모 또는 이물질이 있는 경우, 사용하기 전에 이를 제거하고 헤드를 세척하세요. 또한, 제모 전에 피부가 깨끗하고 물기가 없는지 확인하세요.
위 권장 사항을 준수했음에도 필립스 제모기의 성능에 만족하지 않는 경우 당사에 문의하세요.
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