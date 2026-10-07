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필립스 제모기로 제모가 제대로 되지 않음

필립스 제모기가 체모를 완전히 제거하지 않는 경우, 팁에 따라 장치 성능을 개선해 보세요. 또는 아래 동영상에서 제모기를 올바르게 사용하는 방법을 확인하세요.
 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRE708/00, BRE228/00, BRE247/00. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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