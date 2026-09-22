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필립스 8000 시리즈 무선 진공 청소기의 흡입력이 약함

필립스 8000 시리즈 무선 진공 청소기의 흡입력이 생각보다 약할 경우 원인은 다음과 같을 수 있습니다. 스틱에서 진공 청소기의 모델 이름을 찾아 다음 섹션에서 직접 이 문제를 해결하는 방법을 알아보십시오.

8000 시리즈 모델

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. FC6822/01 , FC6812/01 , FC6813/01 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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