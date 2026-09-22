필립스 8000 시리즈 무선 진공 청소기의 흡입력이 약함

필립스 8000 시리즈 무선 진공 청소기의 흡입력이 생각보다 약할 경우 원인은 다음과 같을 수 있습니다. 스틱에서 진공 청소기의 모델 이름을 찾아 다음 섹션에서 직접 이 문제를 해결하는 방법을 알아보십시오.
필터 및/또는 사이클론이 더러움 필터 및/또는 사이클론(먼지통의 유색 부품)이 더러울 경우 흡입력이 감소합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 지침에 따라 두 부품을 모두 청소하십시오.
먼지통/사이클론
제품 전원을 끕니다(이미지 A1).
제품을 45도 각도로 잡고 있는 상태에서 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다(이미지 2).
유색 부품을 들어 올려 먼지통을 확인합니다(이미지 A3). 사이클론에 머리카락이나 먼지가 끼어 있는지 확인합니다.
먼지통을 비웁니다(이미지 A4).
수돗물로 먼지통을 헹구지 마십시오. 식기세척기를 사용하지 마십시오(이미지 A5).
먼지통을 다시 넣기 전에 완전히 건조되었는지 확인합니다(이미지 A6~A7).
필터
유색 부품을 시계 반대 방향으로 돌려 필터 케이스를 분리합니다(이미지 B8).
필터 케이스(이미지 B9)에서 물세척 가능 폼 필터를 분리합니다.
휴지통에 두 부품을 두드려서 청소합니다(이미지 B10).
폼 필터(이미지 B11)를 헹구고 깨끗한 물이 나올 때까지 누릅니다(이미지 B12). 필터 케이스를 세척하지 마십시오.참고: 효과적인 청소를 위해 필터 탭이 아래를 향하게 하여 필터를 통해 물을 통과시켜 내부의 먼지를 털어냅니다.
24시간 동안 필터를 건조시킵니다(이미지 B13).
부품을 다시 조립합니다(이미지 B14~B16).
먼지통이 제대로 부착되어 있지 않음 먼지통이 제품에 제대로 부착되어 있지 않으면 흡입력 문제가 발생할 수 있습니다. 먼지통을 제자리에 고정하기 전에 먼저 먼지통 상단을 정렬하여 먼지통이 제대로 부착되었는지 확인하십시오. 아래 비디오의 1:10~1:15에서 관련 내용을 확인할 수 있습니다.
참고:
먼지통을 제자리에 고정하려면 먼저 먼지통의 상단을 정렬해야 합니다.
제품을 정기적으로 사용하는 경우 필터를 한 달에 한 번 이상 세척해야 합니다.
자세한 지침을 보려면 아래에 첨부된 비디오를 시청하십시오.
공기 흐름 통로에 물체가 끼임 외부 물체가 공기 흐름 통로에 끼일 수 있습니다. 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. 사용 설명서 또는 아래 비디오의 단계에 따라 노즐을 청소하십시오. 제품 본체에서 튜브를 분리하여 튜브를 확인하십시오. 또한 손잡이에 이물질이 끼어 있는지 확인하십시오. 노즐 또는 튜브의 물체를 제거하고 제품을 다시 시작하십시오. 필터가 제품에 없음 필터가 제품에 없으면 흡입력 문제가 발생할 수 있습니다. 필터가 제품에 있고 올바르게 조립되었는지 확인하십시오. 먼지통을 제품에 연결할 때는 먼저 먼지통의 상단을 정렬하여 먼지통이 제대로 부착되었는지 확인하는 것이 중요합니다.
진공 청소기 및 걸레질 노즐의 공기 채널이 막힘 진공 청소기와 걸레질 노즐의 공기 채널이 막히면 흡입력이 약해질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음 지침에 따라 노즐을 청소하십시오.
폼 필터를 휴지통에 가볍게 두드려서 먼지를 제거하고 폼 필터를 흐르는 수돗물로 헹굽니다(이미지 B5). 필터 케이스는 세척할 수 없습니다.
깨끗한 물이 나올 때까지 누릅니다(이미지 B6~B7).
휴지통 위에서 필터 케이스를 누릅니다(이미지 B8).
24시간 동안 필터를 건조시킵니다(이미지 B9).
부품을 다시 조립합니다(이미지 B10).
자세한 내용은 아래 비디오를 참조하십시오.
참고: 최적의 성능을 내려면 매월 진공 청소기의 필터를 청소하고 6개월마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다.
먼지통 및/또는 사이클론이 더러움 먼지통 및/또는 사이클론(먼지통의 유색 부품)이 더러울 경우 흡입력이 감소합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 지침에 따라 두 부품을 모두 청소하십시오.
제품의 전원을 끕니다.
제품에서 먼지통을 분리합니다(이미지 A1).
뚜껑을 열고 먼지통을 비웁니다(이미지 A2~A3). 사이클론에 머리카락이나 먼지가 끼어 있는지 확인합니다.
필터를 꺼내 물 또는 젖은 천으로 먼지통 내부를 닦습니다(이미지 5~6). 식기세척기를 사용하지 마십시오.
먼지통을 다시 넣기 전에 완전히 건조되었는지 확인합니다(이미지 6~9).
롤러 브러시가 움직이지 않음 먼지나 머리카락이 필립스 무선 진공 청소기의 브러시 아래에 끼일 수 있습니다. 이로 인해 롤러 브러시가 끼일 수 있으며 흡입력이 약해질 수 있습니다.진공 청소기의 브러시를 청소하려면 다음 단계를 따르십시오.
간편 버튼으로 브러시를 분리하고 측면 캡을 엽니다(이미지 1~3).
브러시와 캡 아래에 있는 가닥을 손으로 잡아당기거나가위(이미지 4)를 사용합니다.
딸깍 소리가 날 때까지 측면 캡을 밀어 제자리에 끼우고 브러시를 제자리에 끼웁니다(이미지 5~7).이제 진공 청소기를 다시 사용할 수 있습니다.
먼지통 뚜껑이 먼지통에 제대로 연결되어 있지 않거나 먼지통이 제품에 제대로 부착되지 않음 두 경우 모두 흡입력이 약해질 수 있습니다. 먼지통 뚜껑을 먼지통에 부착하고 먼지통을 제품에 제대로 부착했는지 확인합니다(아래 이미지 참조). 필터가 제품에 없음 필터가 제품에 있고 올바르게 조립되었는지 확인하십시오(아래 이미지 참조). 위 항목대로 확인했지만 제품이 평소보다 흡입력이 낮은 경우 필립스 서비스 센터로 가져가거나 www.philips.com/support로 문의하여 추가 지원을 받으십시오.
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