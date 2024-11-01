검색어

필립스 고객지원

필립스 진공 청소기의 모델 번호 및 일련 번호는 어디에 있습니까?

게시일 2023년 11월 17일
필립스 진공 청소기의 모델 및 일련 번호를 알아보려면 아래에서 해당 정보를 확인하세요.

필립스 진공 청소기의 모델 번호 및 일련 번호

필립스 진공청소기의 모델 번호 및 일련 번호 정보는 명판에서 찾을 수 있습니다. 모델에 따라 명판이 있습니다.
  • 하단,  
  • 먼지통 아래,
  • 손잡이 후면,
  • 장치의 물탱크 뒤.
모델 번호는 대부분 좌측 상단 모서리에 있습니다. 이 번호는 2개의 대문자로 시작하며 뒤에 4자리가 붙습니다. 예를 들어, FC9192/xx 또는 XW9385/xx입니다. 

일련 번호는 대부분 우측 하단 모서리에 있습니다. 일련 번호는 4자리 숫자로 되어있습니다. 처음 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 주의 번호를 표시합니다. 예를 들어, 1850 또는 1734입니다. 경우에 따라 S/N이 일련 번호 앞에 인쇄되어 있을 수 있습니다.
 
장치의 모델 번호 및 일련 번호

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XW9385/01 , FC9060/01 , FC8202/01 , FC8254/01 , FC8600/01 , FC8601/01 , FC8601/02 , FC8601/03 , FC8601/04 , FC8602/01 , FC8604/01 , FC8606/01 , FC8606/02 , FC8606/03 , FC8607/01 , FC8608/01 , FC8608/02 , FC8608/03 , FC8608/04 , FC8608/05 , FC8712/01 , FC8714/01 , FC8720/01 , FC8722/01 , FC8724/01 , FC8736/01 , FC8738/01 , FC8740/01 , FC9062/01 , FC9062/03 , FC9066/01 , FC9067/01 , FC6822/01 , FC6823/01 , FC6813/01 , FC6812/01 , FC6171/01 , FC8792/01 , FC8794/01 , FC6169/01 , FC8776/01 , FC6404/01 , FC6400/01 , FC6401/01 , FC6402/01 , FC8471/02 , FC8470/02 , FC8385/03 , FC6152/01 , FC8710/01 , FC8700/01 , FC8810/01 , FC6150/01 , FC6230/02 , FC6170/01 , FC7088/01 , FC7080/01 , FC7008/01 , FC6141/01 , FC6162/01 , FC6162/02 , FC6166/01 , FC6168/01 , FC8631/01 , FC8476/01 , FC8634/01 , FC8734/01 , FC8474/01 , FC6144/01 , FC6161/03 , FC6148/01 , FC6146/01 , FC6142/01 , FC6140/01 , FC8761/01 , FC8766/01 , FC8451/01 , FC6161/02 , FC7070/01 , FC7070/11 , FC8230/01 , FC8286/01 , FC9304/01 , FC9256/01 , FC8918/01 , FC8142/01 , FC8912/01 , FC8144/01 , FC9080/01 , FC6132/02 , FC8610/01 , FC9082/01 , FC6050/99 , FC6095/01 , FC9064/02 , FC9228/01 , FC8438/02 , FC6125/01 , FC6055/01 , FC6050/03 , FC6094/01 , FC8716/01 , FC6092/01 , FC9150/01 , FC9204/01 , FC8433/02 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

자주 묻는 질문

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.