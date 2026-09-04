필립스 고객지원
필립스 면도기를 사용하여 좋은 결과를 얻지 못함
필립스 면도기가 기대한 만큼 제대로 작동하지 않는 경우 아래 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
아래 나열된 순서대로 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요.
면도기의 성능이 떨어졌다면, 세척이 필요한 상태일 수 있습니다. 면도기 내에 털 또는 이물질이 끼어 있으면 쉐이빙 헤드가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 면도기를 적절히 청소하시기 바랍니다. 면도기의 쉐이빙 헤드를 분리하고 안에서부터 면도기를 청소하시기 바랍니다. 자세한 세척 방법은 사용 설명서를 참조하거나 아래 비디오를 시청하세요.
일부 면도기의 경우 청소 알림 표시가 깜박이며 청소할 때를 알려주기도 합니다.
팁: 화면을 탭하거나 클릭하여 비디오를 시작한 후 비디오 하단의 톱니바퀴 아이콘을 탭하거나 클릭하여 원하는 언어의 자막을 설정하세요(필요한 경우).
면도기가 올바로 조립되지 않은 경우에도 정상 동작하지 않을 수 있습니다. 면도기를 다시 조립하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서 또는 아래 동영상을 참조하십시오.
필립스 면도기를 사용할 때는 아래 그림과 같이 면도기에 부드럽게 압력을 가하면서 원을 그리며 움직이면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
S7000 및 S9000의 최신 모델은 움직임 센서 제어 기능이 있어 완벽하게 원을 그리며 움직일 수 있도록 합니다.
필립스 면도기를 새로 사용하는 경우, 피부가 전기 면도기에 적응할 필요가 있다는 점을 유의하세요. 처음에는 피부에 약간의 자극이 느껴질 수 있다는 것을 의미합니다. 2~3주 정도 새 필립스 면도기에 적응하는 시간을 가지세요.
면도 후 피부 자극을 최소화하기 위해 순한 보습 크림이나 애프터쉐이브 로션을 사용할 수도 있습니다.
긴 체모를 면도하는 것은 불편하게 느껴지고 피부 자극으로도 이어질 수 있습니다.
며칠 동안 면도를 하지 않아 수염이 무성해지면 면도를 시작하기 전에 일단 수염을 다듬는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 면도 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
일부 필립스 면도기에는 수염을 다듬는 데 사용할 수 있는 트리밍 액세서리가 함께 제공됩니다. 또는 표준 수염 트리머를 사용할 수도 있습니다.
이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 면도기 내부가 손상된 것일 수 있습니다. 면도기의 수리 또는 교환을 요청하는 것이 좋습니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. S1880/00 , S591/05 , S793/06 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›