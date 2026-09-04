필립스 면도기를 사용하여 좋은 결과를 얻지 못함

면도기의 성능이 떨어졌다면, 세척이 필요한 상태일 수 있습니다. 면도기 내에 털 또는 이물질이 끼어 있으면 쉐이빙 헤드가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.



이 문제를 해결하려면 면도기를 적절히 청소하시기 바랍니다. 면도기의 쉐이빙 헤드를 분리하고 안에서부터 면도기를 청소하시기 바랍니다. 자세한 세척 방법은 사용 설명서를 참조하거나 아래 비디오를 시청하세요.



일부 면도기의 경우 청소 알림 표시가 깜박이며 청소할 때를 알려주기도 합니다.



팁: 화면을 탭하거나 클릭하여 비디오를 시작한 후 비디오 하단의 톱니바퀴 아이콘을 탭하거나 클릭하여 원하는 언어의 자막을 설정하세요(필요한 경우).