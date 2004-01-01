검색어

필립스 고객지원

여행 시 필립스 그루밍 또는 뷰티 제품을 가져갈 수 있습니까?

게시일 2025년 8월 11일

필립스 그루밍 및 뷰티 제품(면도기, 전기 면도기, 트리머, OneBlade, Head Pro, 그루머, 제모기, 헤어 드라이어 및 Lumea IPL 포함)은 아래 가이드를 따를 경우 해외에서도 안전하게 휴대 및 사용할 수 있습니다.

항공 여행

항공사마다 배터리 작동 제품의 기내 반입 기준이 다릅니다. 여행 전에 해당 항공사의 구체적인 규정을 반드시 확인하세요.

기내 반입 수하물에 100와트시 이하의 리튬 이온 배터리를 허용하는 항공사의 경우(일반적인 기준이지만 모든 항공사에 적용되는 것은 아님), 리튬 이온 배터리가 장착된 필립스의 모든 그루밍 및 뷰티 제품은 이 기준을 충족합니다.

확실하지 않은 경우, 반드시 항공사에 문의하세요. 

해외에서 필립스 제품 충전하기

해외에서 필립스 그루밍 및 뷰티 제품을 충전할 경우, 목적지 국가의 전원 공급 장치가 사용하는 충전기나 플러그 어댑터의 사양과 호환되는지 항상 확인하세요. 이러한 사양은 일반적으로 플러그/어댑터 자체에 인쇄되어 있습니다.

핀 개수나 플러그 형태만 다르다면, 표준 여행용 플러그 어댑터를 국내에서 사용하던 플러그/어댑터와 함께 사용할 수 있습니다.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRE228/00 , BRE247/00 , XP9405/53 , XP9203/20 , XP9202/33 , XP9202/20 , XP9202/10 , XP9205/30 , XP9204/30 , XP9200/05 , X9002/05 , X9001/30 , SP9841/32 , X5101/15 , S5889/93 , S7783/50 , S5588/17 , S3342/13 , S3243/12 , X3002/00 , X3001/00 , S3143/00 , S1142/00 , S3144/00 , S3145/00 , S3241/12 , S9980/54 , BRL126/00 , X5007/00 , X5012/05 , X5102/15 , S1103/02 , S1213/02 , S5166/03 , SP9840/32 , SP9882/34 , SP9886/36 , SP9883/34 , SP9883/36 , SP9873/17 , SP9870/13 , SP9873/14 , SP9873/15 , SP9870/17 , S9985/67 , S9987/68 , S9985/59 , S5466/17 , S9982/50 , S9986/50 , S9987/54 , S9973/95 , S9985/50 , S9983/95 , S5579/94 , BRE710/10 , S5587/25 , S7788/61 , S5584/62 , S7782/65 , S5587/39 , S5579/60 , S5589/95 , S5583/20 , SP9810/20 , BRE730/10 , BRE700/00 , NT1650/16 , NT3650/16 , NT1620/15 , S6630/11 , S3132/51 , S7940/16 , S7960/18 , S7950/18 , S7970/26 , S7930/16 , S3231/52 , S1332/41 , S1232/41 , S3133/51 , S3134/51 , S1133/41 , S3232/52 , S3233/52 , S1131/41 , S3333/54 , S1231/41 , S5941/27 , S5940/11 , S100/02 , S6640/27 , HC5630/15 , BRE255/05 , BRE255/00 , S3562/13 , S3561/13 , BRE224/00 , HC2066/15 , S777/12 , S1070/04 , SP9820/11 , SP9821/12 , SP9860/17 , SP9861/13 , SP9861/16 , S3350/06 , S7560/43 , S5380/06 , BRE646/00 , S9161/12 , S9171/46 , S9131/37 , S7340/12 , S7350/12 , S7360/42 , HC3530/15 , HC9494/15 , S3570/06 , HC1099/15 , HC5460/15 , S9071/37 , S9051/12 , S5630/12 , S5550/44 , S5672/12 , S5650/12 , S1141/00 , S3580/06 , S5210/06 , S9211/12 , S9111/45 , S9751/33 , S9551/63 , S9551/35 , S9041/37 , NT1120/10 , S111/02 , S7520/41 , S3110/41 , S9186/26 , S5560/06 , S5330/41 , S5310/60 , S1320/04 , S3120/06 , S3110/06 , S1520/04 , S3510/06 , S3520/06 , S1510/04 , BRE630/00 , BRL130/00 , S5898/18 , S5885/28 , S5886/31 , S9090/43 , S8860/61 , S9021/12 , S9151/41 , S5360/06 , S7370/12 , S7710/26 , S7720/26 , S7310/12 , S5620/12 , S5600/12 , S5420/06 , S5400/06 , S5370/06 , S738/59 , S725/58 , S728/03 , S7530/43 , S301/02 , S321/02 , S300/02 , NT3160/10 , S9041/12 , S9031/12 , S9711/33 , S9511/63 , S9511/35 , S9121/26 , S9111/12 , AT756/16 , AT811/16 , AT894/26 , AT750/16 , AT890/16 , AT751/16 , QT4022/15 , NT9110/30 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

자주 묻는 질문

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.