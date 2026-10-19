필립스 7000 시리즈 무선 진공 청소기를 청소하는 방법

필립스 7000 시리즈 무선 진공 청소기의 먼지통, 필터, 브러시 및 물탱크를 청소하는 방법은 아래 섹션을 확인하세요. 스틱의 모델명을 찾거나 아래 이미지에서 확인할 수 있습니다.
먼지통 필립스 무선 진공 청소기의 먼지통은 다음과 같이 간단하게 청소하실 수 있습니다.
제품 전원을 끕니다(이미지 1).
제품을 45도 각도로 잡고 있는 상태에서 열림 버튼을 눌러 먼지통을 분리하세요(이미지 2).
유색 부품을 들어 올려 먼지통을 확인합니다(이미지 3).
도움말:
먼지통에서 이 부품을 제거하기 어려운 경우, 손바닥으로 먼지통 주변을 두드리면 유색 부품이 약간 헐렁해질 수 있습니다.
손으로 먼지통 하단을 잡고 다른 손으로 유색 부품을 들어 올리면 쉽게 분리할 수 있습니다.
먼지통을 비우세요(이미지 4).
수돗물로 먼지통을 헹굽니다. 식기세척기를 사용하지 마세요(이미지 5).
먼지통을 다시 넣기 전에 완전히 건조되었는지 확인합니다(이미지 6~7).
먼지통을 장착하기 전에 먼저 먼지통의 돌출된 부분을 맞춰야 합니다. 자세한 지침은 아래 비디오를 참조하세요.
필터 필립스 무선 진공 청소기의 성능을 최고로 유지하려면 필터를 정기적으로 청소하세요. 다음과 같이 간단하게 진행할 수 있습니다.
시계 반대 방향으로 돌려 유색 부품에서 필터 케이스를 분리합니다(이미지 8).
필터 케이스에서 물세척 가능 폼 필터를 분리합니다(이미지 9).
두 부품을 쓰레기통 위에서 두드려서 청소합니다(이미지 10).
폼 필터(이미지 11)를 헹구고 깨끗한 물이 나올 때까지 누릅니다(이미지 12). 필터 케이스를 세척하지 마세요.
참고: 효과적인 청소를 위해 필터 탭이 아래를 향하게 하여 필터에 물을 통과시켜 내부의 깊은 먼지를 털어냅니다.
24시간 동안 필터를 건조합니다(이미지 13).
부품을 다시 조립합니다(이미지 14~16).
먼지통을 장착하기 전에 먼저 먼지통의 돌출된 부분을 맞춰야 합니다.
자세한 지침을 보려면 아래 비디오를 시청하세요.
참고: 진공 청소기는 i8 정보 코드를 표시하여 필터를 청소하도록 자동으로 알려주며 그 다음 표시되는 QR 코드를 통해 새 필터(액세서리 XV1681)를 주문할 수 있습니다. 제품에 i8이 표시되면 아무 버튼이나 눌러(전원 버튼 제외) 단계별 필터 청소 지침을 보여주는 청소 애니메이션을 볼 수 있습니다. 세척 후에도 i8 메시지가 계속 나타나는 경우에는 필터를 교체하는 것이 좋습니다. 또는 최적의 성능을 위해 최소 6개월마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다. 먼지통이 제품에 제대로 장착되어 있지 않음 먼지통이 제품에 제대로 장착되어 있지 않으면 흡입력 문제가 발생할 수 있습니다. 먼지통을 제자리에 장착하기 전에 먼저 먼지통의 윗면을 맞춰야 합니다(아래 비디오의 1:11~1:15 부분을 확인하세요).
브러시 필립스 무선 진공 청소기는 노즐 내부에 회전 브러시가 있습니다. 이 브러시는 모발로 인해 막힐 수 있으므로 정기적인 관리가 필요합니다. 아래 단계에 따라 브러시를 청소하세요. 자세한 내용은 비디오를 확인하시기 바랍니다.
전원을 끕니다(이미지 A1).
버튼을 눌러 브러시를 제거합니다(이미지 A2~A3).
브러시에서 엉킨 머리카락을 잘라 제거합니다(이미지 A4).
측면 캡을 제거하고 그 사이에 걸린 머리카락을 잘라냅니다(이미지 A5).
브러시를 제자리에 다시 끼우면 진공 청소기를 사용할 수 있습니다(이미지 A5~A6).
물탱크 Aqua 노즐의 상태를 양호하게 유지하려면 매번 사용한 후 간단한 세척 및 건조 단계를 따르는 것이 좋습니다.
물탱크에서 천을 분리합니다.
물탱크를 비웁니다(이미지 B1).
물탱크를 흐르는 물로 세척한 후 부드럽게 흔듭니다(이미지 B4).
물탱크를 말리고 천을 빨거나 세탁기에 넣어 세척합니다. 6개월마다 천을 교체하는 것이 좋습니다(액세서리 XV1700).