필립스 7000 시리즈 무선 진공 청소기를 청소하는 방법

필터

필립스 무선 진공 청소기의 성능을 최고로 유지하려면 필터를 정기적으로 청소하세요. 다음과 같이 간단하게 진행할 수 있습니다.

시계 반대 방향으로 돌려 유색 부품에서 필터 케이스를 분리합니다(이미지 8).

필터 케이스에서 물세척 가능 폼 필터를 분리합니다(이미지 9).

두 부품을 쓰레기통 위에서 두드려서 청소합니다(이미지 10).

폼 필터(이미지 11)를 헹구고 깨끗한 물이 나올 때까지 누릅니다(이미지 12). 필터 케이스를 세척하지 마세요.

참고 : 효과적인 청소를 위해 필터 탭이 아래를 향하게 하여 필터에 물을 통과시켜 내부의 깊은 먼지를 털어냅니다.

24시간 동안 필터를 건조합니다(이미지 13).

부품을 다시 조립합니다(이미지 14~16).

먼지통을 장착하기 전에 먼저 먼지통의 돌출된 부분을 맞춰야 합니다.

자세한 지침을 보려면 아래 비디오를 시청하세요.

참고 : 진공 청소기는 i8 정보 코드를 표시하여 필터를 청소하도록 자동으로 알려주며 그 다음 표시되는 QR 코드를 통해 새 필터(액세서리 XV1681)를 주문할 수 있습니다.

제품에 i8이 표시되면 아무 버튼이나 눌러(전원 버튼 제외) 단계별 필터 청소 지침을 보여주는 청소 애니메이션을 볼 수 있습니다.

세척 후에도 i8 메시지가 계속 나타나는 경우에는 필터를 교체하는 것이 좋습니다. 또는 최적의 성능을 위해 최소 6개월마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다.

먼지통이 제품에 제대로 장착되어 있지 않음