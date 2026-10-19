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필립스 7000 시리즈 무선 진공 청소기를 청소하는 방법

필립스 7000 시리즈 무선 진공 청소기의 먼지통, 필터, 브러시 및 물탱크를 청소하는 방법은 아래 섹션을 확인하세요. 스틱의 모델명을 찾거나 아래 이미지에서 확인할 수 있습니다.
 

7000 모델

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. FC6822/01, FC6812/01, FC6813/01. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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