필립스 7000 시리즈 무선 진공 청소기의 흡입력이 약함

필터 및/또는 사이클론이 더러움

필터 및/또는 사이클론(먼지통의 유색 부품)이 더러울 경우 흡입력이 감소합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 지침에 따라 두 부품을 모두 청소하십시오.

먼지통/사이클론

제품 전원을 끕니다(이미지 A1).

제품을 45도 각도로 잡고 있는 상태에서 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다(이미지 2).

유색 부품을 들어 올려 먼지통을 확인합니다(이미지 A3). 사이클론에 머리카락이나 먼지가 끼어 있는지 확인합니다.

먼지통을 비웁니다(이미지 A4).

수돗물로 먼지통을 헹굽니다. 식기세척기를 사용하지 마십시오(이미지 A5).

먼지통을 다시 넣기 전에 완전히 건조되었는지 확인합니다(이미지 A6~A7).

필터

유색 부품을 시계 반대 방향으로 돌려 필터 케이스를 분리합니다(이미지 B8).

필터 케이스(이미지 B9)에서 물세척 가능 폼 필터를 분리합니다.

휴지통에 두 부품을 두드려서 청소합니다(이미지 B10).

폼 필터(이미지 B11)를 헹구고 깨끗한 물이 나올 때까지 누릅니다(이미지 B12). 필터 케이스를 세척하지 마세요. 참고: 효과적인 청소를 위해 필터 탭이 아래를 향하게 한 채 필터에 물을 통과시켜 내부의 깊은 먼지를 씻어냅니다.

24시간 동안 필터를 건조시킵니다(이미지 B13).

부품을 다시 조립합니다(이미지 B14~B16).

먼지통이 제대로 부착되어 있지 않음

먼지통이 제품에 제대로 부착되어 있지 않으면 흡입력 문제가 발생할 수 있습니다. 먼지통을 제자리에 고정하기 전에 먼저 먼지통 상단을 정렬하여 먼지통이 제대로 부착되었는지 확인하십시오. 아래 비디오의 1:10~1:15에서 관련 내용을 확인할 수 있습니다.

참고 :

먼지통을 제자리에 고정하려면 먼저 먼지통의 상단을 정렬해야 합니다.

제품을 정기적으로 사용하는 경우 필터를 한 달에 한 번 이상 세척해야 합니다.