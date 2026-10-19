필립스 7000 시리즈 무선 진공 청소기에 오류 코드가 표시됨

E1 오류

E1 오류는 제품이 오작동하는 것을 의미합니다. 배터리를 분리하고(이미지 참조) 10초 동안 기다린 다음 배터리를 다시 넣으세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 서비스 센터로 제품을 가져가거나 www.philips.com/support로 문의하여 추가 지원을 받으세요.



E2 오류

E2 오류는 제품이 작동 온도 미만으로 작동됨을 의미합니다. 제품을 따뜻한 실내로 가져가시기 바랍니다. 5°C 이하 또는 40°C 이상의 온도에서 제품을 보관, 충전 또는 사용하지 마세요.



E3 오류

E3 오류는 제품이 작동 온도 이상으로 작동함을 의미합니다. 제품을 더 시원한 실내로 가져가시기 바랍니다. 5°C 이하 또는 40°C 이상의 온도에서 제품을 보관, 충전 또는 사용하지 마세요.



E5 오류

E5 오류는 배터리가 손상되었음을 의미합니다. 제품을 필립스 서비스 센터로 가져가거나 http://www.philips.com/support로 문의해 추가 지원을 받으세요.



E9 오류

E9 오류는 노즐이 작동 온도 이상으로 작동함을 의미합니다. 제품의 전원을 끄고 15분 동안 기다리세요. 그런 다음 노즐 상단 외관이 여전히 따뜻한지 확인합니다. 노즐이 여전히 따뜻할 경우 노즐이 식을 때까지 기다리세요. 노즐이 식으면 제품의 전원을 다시 켭니다.



i4 오류

i4 오류는 노즐이 막혔음을 의미합니다. 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. 사용 설명서의 단계에 따라 노즐을 청소하세요. 그런 다음 제품 본체에서 튜브를 분리하여 확인하세요. 노즐 또는 튜브의 물체를 제거하고 제품을 다시 시작하세요.



i5 오류

i5 오류는 외부 물체가 끼여 공기의 흐름을 막고 있음을 의미합니다. 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. 사용 설명서의 단계에 따라 노즐을 청소한 후, 제품 본체에서 튜브를 분리하여 확인하세요. 노즐 또는 튜브에서 물체를 제거하고 제품을 다시 시작하세요.



i6 오류

i6 오류는 어댑터가 제거되지 않았음을 의미합니다. 제품을 작동하기 전에 어댑터를 제거하세요.



i7 오류

i7 오류는 잘못된 어댑터가 사용되었음을 의미합니다. 제품을 충전할 때는 정품 어댑터만 사용하세요.



i8 오류

장치에 i8 오류 코드가 표시되면 필터가 오염된 것입니다. 이 문제를 해결하려면 사용 설명서(이미지 9~16)에 제공된 지침을 따르거나 아래 비디오에 따라 필터를 청소해야 합니다

필터를 청소한 후에도 i8 메시지가 계속 표시되는 경우 필터를 교체하는 것이 좋습니다. 최적의 성능을 위해 6개월마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다.

필터를 청소한 후에도 i8 코드가 계속 표시되는 경우에는 다음 해결책을 시도해 보세요.

각별히 주의를 기울여 필터 케이스를 깨끗하게 청소하세요. 필터 케이스에서 먼지가 더 이상 나오지 않을 때까지 휴지통 위에서 필터 케이스를 세게 두드립니다.

깨끗한 예비 필터가 있는 경우에는 기존 필터를 새 필터로 교체하세요. 그 다음 기존 폼 필터와 필터 케이스를 다른 핸디형 청소기를 사용하여 진공 청소하세요.

다른 진공 청소기나 미니 진공 청소기가 있다면 이를 사용하여 폼 필터와 필터 케이스를 쉽게 청소할 수 있습니다.

위의 지침이 도움이 되지 않고 i8 코드가 계속 표시되는 경우에는 필터를 교체해야 할 수 있습니다. 필립스 온라인 매장 www.philips.com/support 또는 필립스 대리점에서 새 필터(XV1681/01)를 구입할 수 있습니다.

참고: 6개월마다 교체하라는 안내는 권장 사항입니다. 사용 환경에 따라 필터 오염 수준은 크게 달라집니다.

i10 오류