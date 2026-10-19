필립스 7000 시리즈 무선 진공 청소기에 오류 코드가 표시됨

필립스 7000 시리즈 무선 진공 청소기의 오류 코드가 무엇을 의미하는지 알아보려면 아래 섹션을 참조하세요.
E1 오류
E1 오류는 제품이 오작동하는 것을 의미합니다. 배터리를 분리하고(이미지 참조) 10초 동안 기다린 다음 배터리를 다시 넣으세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 서비스 센터로 제품을 가져가거나 www.philips.com/support로 문의하여 추가 지원을 받으세요.
E2 오류
E2 오류는 제품이 작동 온도 미만으로 작동됨을 의미합니다. 제품을 따뜻한 실내로 가져가시기 바랍니다. 5°C 이하 또는 40°C 이상의 온도에서 제품을 보관, 충전 또는 사용하지 마세요.
E3 오류
E3 오류는 제품이 작동 온도 이상으로 작동함을 의미합니다. 제품을 더 시원한 실내로 가져가시기 바랍니다. 5°C 이하 또는 40°C 이상의 온도에서 제품을 보관, 충전 또는 사용하지 마세요.
E5 오류
E5 오류는 배터리가 손상되었음을 의미합니다. 제품을 필립스 서비스 센터로 가져가거나 http://www.philips.com/support로 문의해 추가 지원을 받으세요.
E9 오류
E9 오류는 노즐이 작동 온도 이상으로 작동함을 의미합니다. 제품의 전원을 끄고 15분 동안 기다리세요. 그런 다음 노즐 상단 외관이 여전히 따뜻한지 확인합니다. 노즐이 여전히 따뜻할 경우 노즐이 식을 때까지 기다리세요. 노즐이 식으면 제품의 전원을 다시 켭니다.
i4 오류
i4 오류는 노즐이 막혔음을 의미합니다. 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. 사용 설명서의 단계에 따라 노즐을 청소하세요. 그런 다음 제품 본체에서 튜브를 분리하여 확인하세요. 노즐 또는 튜브의 물체를 제거하고 제품을 다시 시작하세요.
i5 오류
i5 오류는 외부 물체가 끼여 공기의 흐름을 막고 있음을 의미합니다. 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. 사용 설명서의 단계에 따라 노즐을 청소한 후, 제품 본체에서 튜브를 분리하여 확인하세요. 노즐 또는 튜브에서 물체를 제거하고 제품을 다시 시작하세요.
i6 오류
i6 오류는 어댑터가 제거되지 않았음을 의미합니다. 제품을 작동하기 전에 어댑터를 제거하세요.
i7 오류
i7 오류는 잘못된 어댑터가 사용되었음을 의미합니다. 제품을 충전할 때는 정품 어댑터만 사용하세요.
i8 오류
장치에 i8 오류 코드가 표시되면 필터가 오염된 것입니다. 이 문제를 해결하려면 사용 설명서(이미지 9~16)에 제공된 지침을 따르거나 아래 비디오에 따라 필터를 청소해야 합니다
필터를 청소한 후에도 i8 메시지가 계속 표시되는 경우 필터를 교체하는 것이 좋습니다. 최적의 성능을 위해 6개월마다 필터를 교체하는 것이 좋습니다.
필터를 청소한 후에도 i8 코드가 계속 표시되는 경우에는 다음 해결책을 시도해 보세요.
E1 오류(또는 13)
E1 오류(디스플레이를 거꾸로 보면 13처럼 보일 수 있음)는 필립스 무선 진공 청소기 SpeedPro Max가 5°C 이하 또는 40°C 이상에서 사용, 보관 또는 충전되었음을 나타냅니다. 진공 청소기를 충전기에서 분리하여 5~40°C(41~104°F)의 온도의 실내로 가져가세요. 제품의 온도가 실온과 비슷해지도록 몇 분 정도 기다린 후 다시 사용해 보세요. 오류 코드가 계속해서 나타날 경우 http://www.philips.com/support로 문의하여 추가 지원을 받으시기 바랍니다.
E4 오류(또는 h3)
E4 오류(디스플레이를 거꾸로 보면 h3처럼 보일 수 있음)는 필립스 무선 진공 청소기 SpeedPro Max의 롤러 브러시가 막혔음을 의미합니다.
해결하려면 제품의 전원을 끄고 롤러 브러시를 확인한 다음 머리카락, 잔털, 오염물, 먼지 등의 이물질을 제거하세요. 이 작업은 다음 단계를 따라 수행할 수 있습니다.
• 간편 버튼으로 브러쉬를 분리하고 측면 캡(이미지 1~3)
을 엽니다.• 브러시와 캡 아래에 끼어 있는 머리카락을 손으로 또는 가위(이미지 4)를 사용해 빼냅니다.
• 딸깍 소리가 날 때까지 측면 캡을 밀어 제자리에 끼우고 브러시를 제자리에 끼웁니다(이미지 5~7). 이제 진공 청소기를 다시 사용할 수 있습니다.
롤러 브러시를 청소한 후에도 오류 코드가 계속 나타나면 http://www.philips.com/support로 문의하여 추가 지원을 받으세요.
E6 오류 코드(또는 93)
E6 오류(거꾸로 보면 93으로 보일 수 있음)는 필립스 무선 진공 청소기 SpeedPro Max의 어댑터에 전류가 흐르지 않고 있다는 의미입니다.
이를 해결하려면 제품의 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지, 충전 디스크(자석)가 올바르게 부착되어 있는지 확인하세요. 제품이 작동하지 않거나 어댑터 또는 배터리에 결함이 있을 수 있으므로, http://www.philips.com/support로 문의해 추가 지원을 받으세요.
E7 오류(또는 L3)
E7 오류(거꾸로 보면 L3로 보일 수 있음)는 잘못된 어댑터를 사용하고 있거나 어댑터에 결함이 있을 수 있음을 나타냅니다. 무선 진공 청소기와 함께 제공된 정품 어댑터를 사용하세요. 올바른 어댑터가 작동하지 않는 경우 http://www.philips.com/support로 문의해 추가 지원을 받으세요.
SE 오류(또는 35, 5E)
SE 오류(거꾸로 보면 5E 또는 35로 보일 수 있음)는 ‘서비스’를 의미하며, 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 이 오류가 표시되면 공인 필립스 서비스 센터로 제품을 가져가거나 http://www.philips.com/support로 문의해 추가 지원을 받으세요.
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