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필립스 루메아에서 광선이 조사되지 않습니다.

루메아에서 광선이 조사되지 않는 경우 다음 중 하나가 원인일 수 있습니다.

  • 피부 톤이 너무 어두움
  • 액세서리가 올바르게 부착되지 않음
  • 피부에 적절히 밀착되지 않음
  • 센서가 더러움

자세한 내용을 계속 읽어보십시오.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SC1996/70.

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