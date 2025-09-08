필립스 루메아에서 광선이 조사되지 않습니다.

사용 설명서(온라인에서도 이용 가능)에서 피부 톤과 체모 색상 표를 확인하여 루메아가 자신에게 적합한지 확인하십시오.

안전한 사용을 위해 너무 어두운 피부 부위를 제모하려는 경우 루메아에서 광선을 차단합니다.

태닝한 피부에도 이 현상이 발생할 수 있습니다.