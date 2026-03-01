Signage Solutions 필립스 사이니지 2000 시리즈
필립스 사이니지 2000 시리즈
필립스 사이니지 2000 시리즈는 사이니지의 기본에 충실하고 복잡한 기능 없이도 간편한 통합이 가능하며 16/7 운영을 지원하는 세련된 디스플레이입니다. Android 14 기반으로 UHD와 400니트 밝기를 제공합니다.
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Signage Solutions 필립스 사이니지 2000 시리즈
필립스 사이니지 2000 시리즈
기본에 충실한 설계 - 심플한 디지털 디스플레이
- 127cm
- Android 14 기반
- 400 cd/m²
16/7 운영을 지원하여 필요할 때 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.
400cd/m2 밝기를 제공하는 UHD 필립스 사이니지 2000 시리즈는 16/7 사용을 위해 설계되어 아침부터 저녁까지 운영하는 비즈니스에 적합합니다.
Android 14 프로페셔널 시스템 온 칩.
Android 14로 구동되는 필립스 사이니지 2000 시리즈 디스플레이는 신뢰할 수 있는 연결성과 보안 기능이 탑재된 전문 플랫폼을 기반으로 설계되었습니다. 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며 웹 앱과 소프트웨어를 디스플레이에 직접 설치할 수 있으므로 외부 미디어 플레이어가 필요하지 않습니다.
필립스 ScreenShare를 통한 무선 화면 공유 옵션.
모듈식 접근 방식을 통해 미래에 대비하여 디스플레이 기능을 확장하십시오. CRD22 모듈 옵션으로 WiFi 및 Bluetooth와 필립스 ScreenShare를 추가할 수 있으며, 재사용 및 재활용성, 지속가능성과 WEEE 폐기물 저감에 집중합니다.
페일오버 기본 기능. 콘텐츠 상시 표시 보장.
5V 핫플러그 감지를 통한 페일오버 기본 기능. 까다로운 상업용 사용에 필수적인 5V 핫플러그를 통한 페일오버 기능을 통해 기본 미디어 피드에 드물게 장애가 발생하는 경우 자동 재생되도록 보조 콘텐츠 소스를 설정할 수 있습니다.
원격 장치 관리용 필립스 Wave
Wave를 통해 필립스 사이니지 2000 시리즈 디스플레이의 강력한 성능, 다기능성 및 지능을 원격으로 경험할 수 있습니다. 이 혁신적인 클라우드 플랫폼은 간편한 설치 및 설정, 디스플레이 모니터링 및 제어, 펌웨어 업그레이드, 재생 목록 관리, 전원 일정 설정 등을 통해 완벽하게 제어 가능하므로 시간과 에너지를 절약하고 환경 영향을 줄일 수 있습니다.
기술 사양
-
화질/디스플레이
- 대각선 화면 크기(미터)
-
125.7
cm
- 대각선 화면 크기(인치)
-
49.5
인치
- 종횡비
-
16:9
- 패널 해상도
-
3840 x 2160
- 픽셀 간격(Pixel Pitch)
-
0.2854 x 0.2854mm
- 최적의 해상도
-
3840 x 2160(60Hz에서)
- 밝기
-
400
cd/m²
- 디스플레이 색상
-
10억 7천만 가지
- 대비(일반)
-
4000:1
- 다이나믹 대비
-
500,000:1
- 응답 시간(일반)
-
9.5
ms
- 시야각(수평)
-
178
도
- 시야각(수직)
-
178
도
- 화질 향상 기능
-
-
3/2 - 2/2 motion pull down
-
Dynamic contrast enhancement
-
Progressive scan
-
Motion adaptive de-interlacing
- 패널 기술
-
VA
- 운영 체제
-
Android 14
- 연무
-
1%
-
연결
- 비디오 입력
-
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB-C (x1) with 4.5W PD
- 기타 단자
-
USB 3.0 (x2)
- 비디오 출력
-
N/A
- 외부 컨트롤
-
-
RJ45
-
IR (in/out) 3.5 mm jack
- 라인 출력
-
3.5mm jack (fixed audio level)
-
편의성
- 배치
-
-
Landscape (16/7)
-
Portrait (16/7)
- 타일 매트릭스
-
최대 3 x 3
- 키보드 제어
-
- 리모콘 신호
-
Lockable
- 신호 루프 스루
-
IR Loopthrough
- 에너지 절약 기능
-
ECO mode
- 네트워크 제어가능
-
RJ45
-
소비전력
- 주전원
-
100 - 240V ~, 50/60Hz
- 전력(일반)
-
97
W
- 대기 전력 소비량
-
<0.5W
- 에너지 라벨 클래스
-
G
-
지원되는 디스플레이 해상도
- 컴퓨터 포맷
-
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 720, 60Hz
-
1024 x 768, 60, 70, 75Hz
-
3840 x 2160, 60Hz
- 비디오 포맷
-
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
720p, 50,60 Hz
-
2160p, 50, 60Hz
-
규격
- 폭 설정
-
1128.4
mm
- 제품 중량
-
14.25
kg
- 높이 설정
-
649.0
mm
- 깊이 설정
-
63.5
mm
- 폭 설정(인치)
-
44.43
인치
- 높이 설정(인치)
-
25.55
인치
- 벽걸이
-
400 x 400mm, M6
- 깊이 설정(인치)
-
2.50
인치
- 베젤 폭
-
14.9mm(균등 베젤)
- 제품 중량(lb)
-
31.42
lb
-
작동 조건
- 고도
-
0 ~ 3000m
- 온도 범위(작동 시)
-
5 ~ 40
°C
- MTBF
-
30,000
시간
- 온도 범위(보관 시)
-
-20 ~ 60
°C
- 습도 범위(작동 시)[RH]
-
10~90% RH(응축점 이하)
-
멀티미디어 응용 프로그램
- USB 재생 비디오
-
-
MPEG
-
H.264
-
H.263
-
H.265
-
AVI
-
MP4
-
VP8
-
VP9
-
MPEG4
-
WEBM
- USB 재생 사진
-
- USB 재생 오디오
-
-
내장 플레이어
- CPU
-
Quad core Cortex A73
- GPU
-
ARM Mali G52 MC1
- 메모리
-
3GB RAM
- 보관
-
16GB
-
액세서리
- 기본 제공 액세서리
-
-
Power cable 1.8M
-
Remote Control
-
External IR cable
-
AC Switch Cover
-
Logo Badge
-
USB Cover and screw
- 옵션 액세서리
-
-
기타
- 화면상의 디스플레이 언어
-
-
English
-
French
-
German
-
Italian
-
Polish
-
Russian
-
Spanish
-
Turkish
-
Simplified Chinese
-
Traditional Chinese
-
Arabic
-
Japanese
-
Danish
-
Swedish
-
Finnish
-
Norwegian
-
Dutch
- 보증
-
3년 보증
- 제품 승인
-
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