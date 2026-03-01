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  • 필립스 사이니지 2000 시리즈 필립스 사이니지 2000 시리즈 필립스 사이니지 2000 시리즈

    Signage Solutions 필립스 사이니지 2000 시리즈

    55BDL2050A/00

    필립스 사이니지 2000 시리즈

    필립스 사이니지 2000 시리즈는 사이니지의 기본에 충실하고 복잡한 기능 없이도 간편한 통합이 가능하며 16/7 운영을 지원하는 세련된 디스플레이입니다. Android 14 기반으로 UHD와 400니트 밝기를 제공합니다.

    Signage Solutions 필립스 사이니지 2000 시리즈

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    필립스 사이니지 2000 시리즈

    기본에 충실한 설계 - 심플한 디지털 디스플레이

    • 55인치
    • Android 14 기반
    • 400 cd/m²

    16/7 운영을 지원하여 필요할 때 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.

    400cd/m2 밝기를 제공하는 UHD 필립스 사이니지 2000 시리즈는 16/7 사용을 위해 설계되어 아침부터 저녁까지 운영하는 비즈니스에 적합합니다.

    Android 14 프로페셔널 시스템 온 칩.

    Android 14로 구동되는 필립스 사이니지 2000 시리즈 디스플레이는 신뢰할 수 있는 연결성과 보안 기능이 탑재된 전문 플랫폼을 기반으로 설계되었습니다. 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며 웹 앱과 소프트웨어를 디스플레이에 직접 설치할 수 있으므로 외부 미디어 플레이어가 필요하지 않습니다.

    필립스 ScreenShare를 통한 무선 화면 공유 옵션.

    모듈식 접근 방식을 통해 미래에 대비하여 디스플레이 기능을 확장하십시오. CRD22 모듈 옵션으로 WiFi 및 Bluetooth와 필립스 ScreenShare를 추가할 수 있으며, 재사용 및 재활용성, 지속가능성과 WEEE 폐기물 저감에 집중합니다.

    페일오버 기본 기능. 콘텐츠 상시 표시 보장.

    5V 핫플러그 감지를 통한 페일오버 기본 기능. 까다로운 상업용 사용에 필수적인 5V 핫플러그를 통한 페일오버 기능을 통해 기본 미디어 피드에 드물게 장애가 발생하는 경우 자동 재생되도록 보조 콘텐츠 소스를 설정할 수 있습니다.

    원격 장치 관리용 필립스 Wave

    Wave를 통해 필립스 사이니지 2000 시리즈 디스플레이의 강력한 성능, 다기능성 및 지능을 원격으로 경험할 수 있습니다. 이 혁신적인 클라우드 플랫폼은 간편한 설치 및 설정, 디스플레이 모니터링 및 제어, 펌웨어 업그레이드, 재생 목록 관리, 전원 일정 설정 등을 통해 완벽하게 제어 가능하므로 시간과 에너지를 절약하고 환경 영향을 줄일 수 있습니다.

    기술 사양

    • 화질/디스플레이

      대각선 화면 크기(미터)
      138.7  cm
      대각선 화면 크기(인치)
      54.6  인치
      종횡비
      16:9
      패널 해상도
      3840 x 2160
      픽셀 간격(Pixel Pitch)
      0.315 x 0.315mm
      최적의 해상도
      3840 x 2160(60Hz에서)
      밝기
      400  cd/m²
      디스플레이 색상
      10억 7천만 가지
      대비(일반)
      1,200:1
      다이나믹 대비
      500,000:1
      응답 시간(일반)
      8  ms
      시야각(수평)
      178  도
      시야각(수직)
      178  도
      화질 향상 기능
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      패널 기술
      ADS
      운영 체제
      Android 14
      연무
      1%

    • 연결

      비디오 입력
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      기타 단자
      USB 3.0 (x2)
      비디오 출력
      N/A
      외부 컨트롤
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      라인 출력
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • 편의성

      배치
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      타일 매트릭스
      최대 3 x 3
      키보드 제어
      • Lockable
      • Hidden
      리모콘 신호
      Lockable
      신호 루프 스루
      IR Loopthrough
      에너지 절약 기능
      ECO mode
      네트워크 제어가능
      RJ45

    • 소비전력

      주전원
      100 ~ 240VAC
      전력(일반)
      111  W
      대기 전력 소비량
      <0.5Ｗ
      에너지 라벨 클래스
      G

    • 지원되는 디스플레이 해상도

      컴퓨터 포맷
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      비디오 포맷
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • 규격

      폭 설정
      1241.8  mm
      제품 중량
      17.2  kg
      높이 설정
      712.6  mm
      깊이 설정
      63.6  mm
      폭 설정(인치)
      48.89  인치
      높이 설정(인치)
      28.06  인치
      벽걸이
      400 x 400mm, M6
      깊이 설정(인치)
      2.50  인치
      베젤 폭
      13.9mm(균등 베젤)
      제품 중량(lb)
      37.92  lb

    • 작동 조건

      고도
      0 ~ 3000m
      온도 범위(작동 시)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  시간
      온도 범위(보관 시)
      -20 ~ 60  °C
      습도 범위(작동 시)[RH]
      10~90% RH(응축점 이하)

    • 멀티미디어 응용 프로그램

      USB 재생 비디오
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB 재생 사진
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB 재생 오디오
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 내장 플레이어

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      메모리
      3GB RAM
      보관
      16GB

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      옵션 액세서리
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • 기타

      화면상의 디스플레이 언어
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      보증
      3년 보증
      제품 승인
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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