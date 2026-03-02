타일링 모드. 모든 크기의 타일 4K 비디오 월 제작.

두 개 이상의 필립스 전문가용 디스플레이를 연결하여 외부 장치 없이 타일 비디오 월을 만들 수 있습니다. 화면이 4개든 40개든 단일 플레이어가 콘텐츠를 관리합니다. 4K 콘텐츠가 완벽하게 지원되며, 4개의 화면에 콘텐츠를 표시하면 가능한 한 최상의 도트별 해상도를 얻을 수 있습니다.