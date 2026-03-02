Signage Solutions 비디오 월 디스플레이
인상적인 비디오 월
프레젠테이션과 기업 브랜딩을 한 차원 높여보십시오. 필립스 X-Line 비디오 월 디스플레이는 퓨어 컬러 프로를 통해 어떤 환경에서도 청중의 몰입도를 높일 수 있도록 콘텐츠를 생생하게 보여줍니다.
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Signage Solutions 비디오 월 디스플레이
인상적인 비디오 월
팀과 게스트에게 영감을 주십시오
- 55인치
- 직하형 LED 백라이트
- Full HD
- 700cd/m²
CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지
로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.
콘텐츠가 항상 재생되도록 보장하는 페일오버
대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.
OPS 슬롯을 통해 별도의 케이블 없이 PC를 내장 가능
최대 전력 PC 또는 Android 기반 CRD52 모듈을 필립스 전문가용 디스플레이에 직접 통합시킬 수 있습니다. OPS 슬롯에는 전원 공급 장치를 포함하여 슬롯인 솔루션을 실행하는 데 필요한 모든 연결이 포함되어 있습니다.
CRD52 모듈 옵션으로 Android 프로세싱 기술 추가
필립스 프로페셔널 디스플레이에 Android 시스템 온 칩(SoC)을 내장하십시오. CRD52 모듈 옵션은 케이블 없이도 Android 프로세싱 기술을 사용할 수 있게 하는 OPS 장치입니다. OPS 슬롯에 밀어 넣기만 하면 모듈을 실행하는 데 필요한 모든 연결(전원 공급 장치 포함)이 포함되어 있습니다.
에너지 절약형 자동 백라이트 제어
에너지 절약형 자동 백라이트 제어.
타일링 모드. 모든 크기의 타일 4K 비디오 월 제작.
두 개 이상의 필립스 전문가용 디스플레이를 연결하여 외부 장치 없이 타일 비디오 월을 만들 수 있습니다. 화면이 4개든 40개든 단일 플레이어가 콘텐츠를 관리합니다. 4K 콘텐츠가 완벽하게 지원되며, 4개의 화면에 콘텐츠를 표시하면 가능한 한 최상의 도트별 해상도를 얻을 수 있습니다.
초슬림 베젤. 이질감 없는 이미지 제공
퓨어 컬러 프로로 이미지의 품질을 높이세요. 맞춤형 색온도 설정 및 고급 감마 보정을 통해 더 높은 휘도를 제공하여 콘텐츠가 선명하게 빛나고 현실처럼 느껴집니다.
기술 사양
-
화질/디스플레이
- 대각선 화면 크기(미터)
-
138.7
cm
- 대각선 화면 크기(인치)
-
54.5
인치
- 종횡비
-
16:9
- 패널 해상도
-
1920 x 1080p
- 픽셀 간격(Pixel Pitch)
-
0.63 x 0.63mm
- 최적의 해상도
-
1920 x 1080(60Hz에서)
- 밝기
-
700
cd/m²
- 디스플레이 색상
-
16.7M
- 대비(일반)
-
1,200:1
- 다이나믹 대비
-
500,000:1
- 응답 시간(일반)
-
8
ms
- 시야각(수평)
-
178
도
- 시야각(수직)
-
178
도
- 연무
-
25%
-
연결
- 오디오 출력
-
3.5mm 미니 잭(1개)
- 비디오 입력
-
-
DVI-D(1개)
-
VGA(Analog D-Sub) (1개)
-
DisplayPort1.3(1개)
-
HDMI 2.0(2개)
- 오디오 입력
-
3.5mm 미니 잭(1개)
- 기타 단자
-
- 비디오 출력
-
DisplayPort 1.3(1개)
- 외부 컨트롤
-
-
IR(입력) 3.5mm 잭
-
LAN RJ45(2개)
-
신호 루프스루 RJ45(2개)
-
편의성
- 배치
-
- 타일 매트릭스
-
최대 15 x 15
- 화면보호기 기능
-
픽셀 이동, 낮은 밝기
- 신호 루프 스루
-
- 편리한 설치
-
- 에너지 절약 기능
-
Smart Power
- 네트워크 제어가능
-
LAN(RJ45)
-
사운드
- 내장형 스피커
-
2 x 10W(RMS)
-
소비전력
- 대기 전력 소비량
-
0.5W
- 에너지 라벨 클래스
-
G
- 전력 소비량
-
EEI lot5 134W
-
지원되는 디스플레이 해상도
- 컴퓨터 포맷
-
-
640 x 480, 60, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
800 x 600(60, 75Hz)
-
1024 x 768(60, 75Hz)
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 960, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080(60Hz)
- 비디오 포맷
-
-
규격
- 스마트 인서트 마운트
-
100mm x 100mm, 6xM4xL6
- 폭 설정
-
1211.1
mm
- 제품 중량
-
23.8
kg
- 높이 설정
-
681.9
mm
- 깊이 설정
-
95.3mm(벽걸이에서 D)/94.3mm(핸들에서 D)
mm
- 폭 설정(인치)
-
47.68
인치
- 높이 설정(인치)
-
26.85
인치
- 벽걸이
-
400mm x 400mm, M6
- 깊이 설정(인치)
-
3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)
인치
- 베젤 폭
-
0.44mm + 0.44mm
-
작동 조건
- 고도
-
0 ~ 3000m
- 온도 범위(작동 시)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
시간
- 온도 범위(보관 시)
-
-20 ~ 60
°C
- 습도 범위(작동 시)[RH]
-
20~80%(응결 없이)
- 습도 범위(보관 시)[RH]
-
5~95%(응결 없이)
-
액세서리
- 기본 제공 액세서리
-
-
간격 패드(3개)
-
IR 센서 케이블(1.8M)(1개)
-
요약 설명서(1개)
-
리모컨 및 AAA 배터리
-
RJ45/RS232 컨버터
-
전원 코드
-
DP 케이블(1개)
-
RJ45 케이블(1개)
-
가장자리 정렬 핀(2개)
-
가장자리 정렬 키트(1개)
- 옵션 액세서리
-
-
가장자리 마감 키트 상/하: EFK5539
-
가장자리 마감 키트 좌/우: EFK5569
-
기타
- 화면상의 디스플레이 언어
-
-
아랍어
-
영어
-
프랑스어
-
독일어
-
이탈리아어
-
일본어
-
폴란드어
-
러시아어
-
스페인어
-
중국어 간체
-
터키어
-
중국어 번체
- 보증
-
3년 보증
- 제품 승인
-
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