Android 14 프로페셔널 시스템 온 칩.

Android 14로 구동되는 필립스 사이니지 2000 시리즈 디스플레이는 신뢰할 수 있는 연결성과 보안 기능이 탑재된 전문 플랫폼을 기반으로 설계되었습니다. 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며 웹 앱과 소프트웨어를 디스플레이에 직접 설치할 수 있으므로 외부 미디어 플레이어가 필요하지 않습니다.