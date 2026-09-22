필립스 AquaTrio 진공 청소기에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?

필립스 AquaTrio 진공 청소기 모델에 대해 따뜻한 물/증류수 또는 바닥 세정제를 사용할 수 있는지 확인하려면 아래 그림을 참조하여 당사 문서의 정보를 읽으십시오.
필립스 AquaTrio 무선 습식 및 건식 진공청소기 7000 시리즈는 뜨거운 물, 미지근한 물 또는 차가운 물로 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 50°C 이하의 온수와 거품 없는 액체 바닥 세정제를 사용할 수 있습니다.
증류수만 사용하면 제품이 제대로 작동하지 않습니다. 증류수를 사용하고자 하는 경우에는 소량의 수돗물 또는 투명한 액상 바닥 세정제를 추가하십시오. 진공 청소기는 수돗물을 사용하도록 제작되었습니다.
팁과 요령:
필립스 AquaTrio 9000 시리즈 습식 제품에는 거품이 생기지 않는 액상 바닥 세정제와 최대 50°C의 온수를 사용할 수 있습니다. AquaTrio의 성능은 뜨거운 물, 미지근한 물 또는 차가운 물에서 모두 잘 작동합니다.
젖은 스틱은 증류수로만으로는 제대로 작동하지 않습니다. 증류수를 사용하고자 하는 경우에는 항상 소량의 수돗물 또는 투명하고 거품이 나지 않는 액상 바닥 세정제를 추가하십시오. 필립스 AquaTrio 무선은 수돗물을 사용했을 때 완벽하게 작동하도록 설계되었습니다.
더 많은 팁과 요령을 읽어 보십시오.
물탱크에 액상 바닥 세정제를 넣기
먼저 필립스 바닥 세정제 10ml를 물탱크에 넣으십시오. 그 다음 물탱크의 최고수위(MAX)까지 수돗물을 채우십시오. 물에 희석할 수 있고 거품이 적게 나는 액체가 포함된 필립스 바닥 세정제(XV1792/01)를 사용할 것을 권장합니다. 거품이 없는 다른 액상 바닥 세정제를 사용할 경우, 깨끗한 물 탱크에 최대 10ml를 추가하십시오(이미지 A 참조)
참고: 필립스는 XV1792 필립스 바닥 세정제만 사용하여 이 제품을 테스트했습니다. 다른 세정제를 사용하면 거품이 너무 많이 발생하여 성능이 저하되고 제품이 오작동할 수도 있습니다.
깨끗한 물탱크에 따뜻한 물을 넣기
50°C 이하의 온수를 사용하거나 황갈색(이미지 b 참조)에 차가운 물을 넣을 수 있습니다.
필립스 AquaTrio Pro 진공 청소기에는 바닥용 액상 세정제 및/또는 따뜻한 물을 사용할 수 있습니다. 증류수만 사용하면 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 증류수를 사용하고자 하는 경우에는 항상 소량의 수돗물 또는 투명한 액상 바닥 세정제를 추가하십시오. 필립스 AquaTrio Pro는 수돗물을 사용했을 때 완벽하게 작동하도록 설계되었습니다. 팁과 요령을 읽어 보십시오.
깨끗한 물탱크에 액상 바닥 세정제 넣기
액상 바닥 세정제를 사용하려면 먼저 물탱크에 물을 채웁니다. 그리고 나서 용기에 표시된 필립스 바닥 세정제 10ml를 추가합니다. 물에 희석할 수 있고 거품이 적게 나는 액체가 포함된 필립스 바닥 세정제(XV1792/01)를 사용할 것을 권장합니다. 다른 적합한 액상 바닥 세정제를 사용할 때는 깨끗한 물탱크에 최대 5ml를 추가하십시오.
참고: 제품이 손상될 수 있으므로 물에 희석되지 않거나 마루 바닥에 적합하지 않은 왁스, 유성 아세트산(식초), 석회질 제거제, 바닥 관리 제품을 사용하면 안 됩니다. 바닥에 거품이 적게 발생하거나 또는 거품이 없는 적합한 바닥 세정제를 사용하십시오.
깨끗한 물탱크에 따뜻한 물 추가
50°C 이하의 온수를 사용하거나 물탱크에 찬 물을 넣을 수 있습니다(이미지 참조).
필립스 AquaTrio진공 청소기에는 바닥용 액상 세정제 및/또는 온수를 사용할 수 있습니다. 제품 내부의 물은 가열되지 않기 때문에 석회질이 축적되지 않습니다. 따라서 증류수를 사용할 필요는 없습니다. 증류수를 사용하길 원하는 경우에는 사용할 수 있습니다. 팁과 요령을 읽어 보십시오.
깨끗한 물탱크에 액상 바닥 세정제 넣기
액상 바닥 세정제를 사용하려면 먼저 물탱크에 물을 채웁니다. 그리고 나서 용기에 표시된 필립스 바닥 세정제 10ml를 추가합니다. 물에 희석할 수 있고 거품이 적게 나는 액체가 포함된 필립스 바닥 세정제(XV1792/01)를 사용할 것을 권장합니다. 다른 적합한 액상 바닥 세정제를 사용할 때는 물탱크에 최대 5ml를 추가하십시오(이미지 참조).
참고: 제품이 손상될 수 있으므로 물에 희석되지 않거나 마루 바닥에 적합하지 않은 왁스, 유성 아세트산(식초), 석회질 제거제, 바닥 관리 제품을 사용하면 안 됩니다. 바닥에 거품이 적게 발생하는 또는 거품이 없는 적합한 바닥 세정제를 사용하십시오.
깨끗한 물탱크에 온수 추가
최대 35°C의 미지근한 물 또는 냉수를 물탱크에 넣을 수 있습니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XW9385/01 , FC7070/01 , FC7070/11 .
필립스 문의
저희가 도와드리겠습니다.