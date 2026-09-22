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필립스 AquaTrio 진공 청소기에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?

필립스 AquaTrio 진공 청소기 모델에 대해 따뜻한 물/증류수 또는 바닥 세정제를 사용할 수 있는지 확인하려면 아래 그림을 참조하여 당사 문서의 정보를 읽으십시오.

AquaTrio 모델

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XW9385/01 , FC7070/01 , FC7070/11 .

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