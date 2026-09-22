필립스 AquaTrio 진공 청소기에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?

필립스 AquaTrio 9000 시리즈 습식 제품에는 거품이 생기지 않는 액상 바닥 세정제와 최대 50°C의 온수를 사용할 수 있습니다. AquaTrio의 성능은 뜨거운 물, 미지근한 물 또는 차가운 물에서 모두 잘 작동합니다.



젖은 스틱은 증류수로만으로는 제대로 작동하지 않습니다. 증류수를 사용하고자 하는 경우에는 항상 소량의 수돗물 또는 투명하고 거품이 나지 않는 액상 바닥 세정제를 추가하십시오. 필립스 AquaTrio 무선은 수돗물을 사용했을 때 완벽하게 작동하도록 설계되었습니다.

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물탱크에 액상 바닥 세정제를 넣기

먼저 필립스 바닥 세정제 10ml를 물탱크에 넣으십시오. 그 다음 물탱크의 최고수위(MAX)까지 수돗물을 채우십시오. 물에 희석할 수 있고 거품이 적게 나는 액체가 포함된 필립스 바닥 세정제(XV1792/01)를 사용할 것을 권장합니다. 거품이 없는 다른 액상 바닥 세정제를 사용할 경우, 깨끗한 물 탱크에 최대 10ml를 추가하십시오(이미지 A 참조)



참고: 필립스는 XV1792 필립스 바닥 세정제만 사용하여 이 제품을 테스트했습니다. 다른 세정제를 사용하면 거품이 너무 많이 발생하여 성능이 저하되고 제품이 오작동할 수도 있습니다.



깨끗한 물탱크에 따뜻한 물을 넣기

50°C 이하의 온수를 사용하거나 황갈색(이미지 b 참조)에 차가운 물을 넣을 수 있습니다.

