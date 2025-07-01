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필립스 아벤트 노리개 젖꼭지는 언제까지 사용할 수 있나요?
안전 및 위생을 위해 4주 사용 후 노리개 젖꼭지를 교체하는 것이 좋습니다. 노리개 젖꼭지가 어떤 식으로든 손상된 경우 4주 이내에 교체해야 합니다. 노리개 젖꼭지를 사용하기 전에 모든 방향으로 잡아당겨 젖꼭지의 안전 여부를 주의 깊게 확인하는 것이 좋습니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCF085/60 , SCF091/33 , SCF091/31 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›
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