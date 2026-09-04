필립스 아벤트 노리개 젖꼭지 제품들에는 어떤 차이점이 있습니까?

필립스의 기존 노리개 젖꼭지와 필립스 아벤트 ultra start, 울트라 소프트, 울트라 에어 노리개 젖꼭지 및 Soothie의 차이점에 대해 알아보세요.
필립스 아벤트 신생아용 노리개 젖꼭지는 신생아를 위한 가장 가볍고 작은 링 없는 노리개 젖꼭지입니다. 공기 흐름이 원활해지면 피부 건조 및 자극을 방지하는 데 도움을 줍니다. Ultra Start 노리개 젖꼭지에는 젖꼭지를 전자레인지로 소독할 수 있는 소독용/휴대용 케이스가 함께 제공됩니다. Ultra Start 노리개 젖꼭지는 Nighttime 버전으로도 제공됩니다.
필립스 아벤트 울트라 소프트 노리개 젖꼭지에는 자국 및 피부 자극을 줄여주는 부드럽고 유연한 보호막이 있습니다. 울트라 소프트 노리개 젖꼭지에는 젖꼭지를 전자레인지로 소독할 수 있는 소독용/휴대용 케이스가 함께 제공됩니다. 울트라 소프트 노리개 젖꼭지는 0~6개월, 6~18개월, 18개월 이상 버전으로 제공됩니다.
필립스 아벤트 울트라 에어 노리개 젖꼭지는 다른 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지보다 공기 흐름이 더욱 원활합니다. 공기 흐름이 원활해지면 피부 건조 및 자극을 방지하는 데 도움을 줍니다. 울트라 에어 노리개 젖꼭지에는 젖꼭지를 전자레인지로 소독할 수 있는 소독용/휴대용 케이스가 함께 제공됩니다. 울트라 에어 노리개 젖꼭지는 Nighttime에서 사용 가능하며, 0~6개월, 6~18개월 및 18개월 이상 버전으로 제공됩니다.
손가락으로 잡는 방식인 일체형 실리콘 노리개 젖꼭지에 손가락을 올려 신생아가 젖을 빨도록 도울 수 있습니다. Soothie는 둥근 모양과 하트/곡선 모양으로 제공됩니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다.SCF085/60 , SCF091/05 , SCF091/07 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›