필립스 아벤트 노리개 젖꼭지 제품들에는 어떤 차이점이 있습니까?

필립스 아벤트 울트라 에어 노리개 젖꼭지는 다른 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지보다 공기 흐름이 더욱 원활합니다. 공기 흐름이 원활해지면 피부 건조 및 자극을 방지하는 데 도움을 줍니다. 울트라 에어 노리개 젖꼭지에는 젖꼭지를 전자레인지로 소독할 수 있는 소독용/휴대용 케이스가 함께 제공됩니다. 울트라 에어 노리개 젖꼭지는 Nighttime에서 사용 가능하며, 0~6개월, 6~18개월 및 18개월 이상 버전으로 제공됩니다.