소닉케어 및 소닉케어 키즈 앱은 Android 및 iOS에서 사용할 수 있습니다. 아래 목록은 해당 국가에서 앱을 사용할 수 있는지 여부를 보여줍니다.
소닉케어 키즈 앱은 벨라루스에서 사용할 수 있습니다. 그리스, 쿠웨이트, 포르투갈, 사우디아라비아, 세르비아, 카자흐스탄, 이스라엘, 터키 및 아랍에미리트에서는 사용할 수 없습니다.
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