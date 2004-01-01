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소닉케어 칫솔에는 어떤 칫솔모가 적합합니까?

게시일 2024년 8월 28일

소닉케어 칫솔모에는 세 가지 유형이 있습니다. 칫솔에 맞는 칫솔모는 사용하는 모델에 따라 다릅니다.  

  • 클릭온 칫솔모는 일반 칫솔모이며 대부분의 소닉케어 충전식 칫솔에 사용할 수 있습니다. 

  • 필립스의 구형 에센스 모델은 더 커진 스크류온 칫솔모를 사용합니다.
     

  • 필립스 원과 필립스 원 어린이용 칫솔모는 필립스 원 및 필립스 원 어린이용 칫솔모와만 호환됩니다. 

클릭온 칫솔모

소닉케어 클릭온 칫솔모

스크류온 칫솔모

소닉케어 스크류온 칫솔모

필립스 원 칫솔모

필립스 원 칫솔모도 클릭온입니다. 그러나 필립스 원 칫솔에만 사용할 수 있습니다. 
 
필립스 원 칫솔모

스마트 칫솔모

스마트 칫솔모에는 사용 중인 칫솔모를 알려주는 기능이 있습니다. 그러면 칫솔이 최적의 모드와 강도를 선택합니다. 칫솔모의 아래쪽 하단에 있는 스마트 아이콘으로 스마트 칫솔모를 인식할 수 있습니다. 
필립스 스마트 칫솔모

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX9914/76 , HX9914/75 , HX9911/74 , HX9911/73 , HX3675/23 , HX9911/96 , HX9992/22 , HX9992/21 , HX9641/01 , HY1100/02 , HY1100/03 , HY1100/04 , HX9912/51 , HX9912/50 , HX9681/01 , HX9914/77 , HX6329/14 , HX9934/16 , HX9974/26 , HX9924/06 , HX3215/13 , HX3285/06 , HX3215/01 , HX6321/03 , HX3631/09 , HX3120/01 , HX6014/05 , HX6311/07 , HX3110/00 , HX6023/05 , HX6013/05 , HX6311/02 , HX6015/70 , HX6013/02 , HX6023/02 , HX6021/02 , HX6011/02 , HX5581/02 , HX4012/10 , HX4011/10 , HX4001/20 , HX5751/02 , HX5251/02 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

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