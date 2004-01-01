소닉케어 칫솔모에는 세 가지 유형이 있습니다. 칫솔에 맞는 칫솔모는 사용하는 모델에 따라 다릅니다.
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클릭온 칫솔모는 일반 칫솔모이며 대부분의 소닉케어 충전식 칫솔에 사용할 수 있습니다.
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필립스의 구형 에센스 모델은 더 커진 스크류온 칫솔모를 사용합니다.
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필립스 원과 필립스 원 어린이용 칫솔모는 필립스 원 및 필립스 원 어린이용 칫솔모와만 호환됩니다.
Article Published Date : 2024년 8월 28일
소닉케어 칫솔모에는 세 가지 유형이 있습니다. 칫솔에 맞는 칫솔모는 사용하는 모델에 따라 다릅니다.
클릭온 칫솔모는 일반 칫솔모이며 대부분의 소닉케어 충전식 칫솔에 사용할 수 있습니다.
필립스의 구형 에센스 모델은 더 커진 스크류온 칫솔모를 사용합니다.
필립스 원과 필립스 원 어린이용 칫솔모는 필립스 원 및 필립스 원 어린이용 칫솔모와만 호환됩니다.
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