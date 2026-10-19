필립스 고객지원
필립스 파스타 메이커는 어떻게 세척해야 하나요?
필립스 파스타 메이커를 가장 깨끗하게 세척하고 유지 관리하는 방법에 대해 알아보려면 아래 정보를 읽어 보세요.
파스타 메이커의 액세서리 및 분리 가능한 모든 부품은 헹구는 물로 세척할 수 있습니다. 주방용 스폰지의 거친 면이나 강력 세제(연마성 성분 또는 휘발유, 아세톤과 같은 액체)는 사용하지 마세요. 표면이 손상될 수 있습니다.
또한 7000 시리즈/Avance 컬렉션의 전면 패널을 제외한 모든 부품은 식기세척기로 세척할 수 있습니다. 온도가 60°C(140°F) 미만인 프로그램을 선택하고 큰 반죽 잔여물을 사전에 제거하세요.
팁:
- 특히 디스크를 세척하기 전에는 반죽 잔여물을 공기 중에 말린 후 꼼꼼하게 세척하세요.
- 수돗물이나 식기 세척기를 사용하여 세척하기 전에 제공된 세척 도구를 사용하여 디스크에서 반죽 잔여물을 밀어내어 제거하세요.
마른 천을 사용하여 파스타 메이커의 제어판 및 외관을 닦습니다. 본체를 물에 담그지 마세요.
위의 방법으로 문제가 해결되지 않습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
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