필립스 고객지원
필립스 HomeRun 진공 청소기 로봇을 처음 사용하는 방법
필립스 HomeRun 진공 청소기 및 물걸레 로봇을 시작하려면 아래 문서의 단계와 동영상을 따르세요.
아래 정보는 7000 시리즈 모델에 적용됩니다.
- 구성품의 포장을 풉니다.
- 스테이션을 설치합니다.
- 로봇을 사용할 준비를 합니다. 필립스 로봇은 거의 완전히 조립된 상태로 배송되지만 사용을 위해 준비해야 할 몇 가지 최종 단계가 있습니다.
- 먼지 봉투를 설치합니다(XU7100에만 해당).
- 물탱크 채우기
- 로봇을 충전합니다.
로봇의 모델에 따라 아래의 동영상에서 단계별 지침을 확인하세요.
아래 정보는 7000 시리즈 모델에 적용됩니다.
- 직관적이고 사용하기 쉬운 필립스 HomeRun 앱으로 로봇을 작동할 수 있습니다. 빠른 요약 설명서 책자 표지에 있는 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 “필립스 HomeRun 앱”을 검색하세요.
- Wi-Fi를 연결합니다. Wi-Fi 연결 설정에 실패한 경우:
- Wi-Fi 연결 상태를 확인합니다.
- 올바른 Wi-Fi 암호를 입력했는지 확인하세요.
- 로봇이 계속 Wi-Fi 설정 모드인지 확인합니다. 두 버튼이 모두 깜박이는 것은 Wi-Fi 설정 모드가 활성화되었음을 나타냅니다.
단계별 지침은 아래 동영상을 참고하세요.
아래 정보는 3000 시리즈 모델에 적용됩니다.
- 구성품의 포장을 풉니다.
- 스테이션을 설치합니다.
- 로봇을 사용할 준비를 합니다. 필립스 로봇은 거의 완전히 조립된 상태로 배송되지만 사용을 위해 준비해야 할 몇 가지 최종 단계가 있습니다.
- 측면 브러시를 부착합니다(XU3100 및 XU3110에만 해당).
- 먼지 봉투를 설치합니다(XU3100 및 XU3110에만 해당).
- 물걸레를 설치합니다.
- 물탱크를 채웁니다.
- 로봇을 충전합니다.
로봇의 모델에 따라 아래의 동영상에서 단계별 지침을 확인하세요.
아래 정보는 3000 시리즈 모델에 적용됩니다.
- 직관적이고 사용하기 쉬운 필립스 HomeRun 앱으로 로봇을 작동할 수 있습니다. 빠른 요약 설명서 책자 표지에 있는 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 “필립스 HomeRun 앱”을 검색하세요.
- Wi-Fi를 연결합니다. Wi-Fi 연결 설정에 실패한 경우:
- Wi-Fi 연결 상태를 확인합니다.
- 올바른 Wi-Fi 암호를 입력했는지 확인하세요.
- 로봇이 계속 Wi-Fi 설정 모드인지 확인합니다. 두 버튼이 모두 깜박이는 것은 Wi-Fi 설정 모드가 활성화되었음을 나타냅니다.
단계별 지침은 아래 동영상을 참고하세요.
아래 정보는 6000 시리즈 모델에 적용됩니다.
- 구성품의 포장을 풉니다.
- 스테이션을 설치합니다.
- 사용할 로봇을 준비합니다(아래 이미지 참조). 필립스 로봇은 거의 완전히 조립된 상태로 배송되지만 사용을 위해 준비해야 할 몇 가지 최종 단계가 있습니다.
- 측면 브러시 부착합니다.
- 물걸레를 설치합니다(이미지 1 참조).
- 물탱크를 채웁니다(이미지 2 참조).
- 로봇을 충전합니다.
아래 정보는 6000 시리즈 모델에 적용됩니다.
- 직관적이고 사용하기 쉬운 필립스 HomeRun 앱으로 로봇을 작동할 수 있습니다. 빠른 요약 설명서 책자 표지에 있는 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 “필립스 HomeRun 앱”을 검색하세요.
- Wi-Fi를 연결합니다. Wi-Fi 연결 설정에 실패한 경우:
- Wi-Fi 연결 상태를 확인합니다.
- 올바른 Wi-Fi 암호를 입력했는지 확인하세요.
- 로봇이 계속 Wi-Fi 설정 모드인지 확인합니다. 두 버튼이 모두 깜박이는 것은 Wi-Fi 설정 모드가 활성화되었음을 나타냅니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XU6500/82.