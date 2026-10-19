필립스 HomeRun 진공 청소기 로봇을 처음 사용하는 방법

아래 정보는 7000 시리즈 모델에 적용됩니다.

구성품의 포장을 풉니다. 스테이션을 설치합니다. 로봇을 사용할 준비를 합니다. 필립스 로봇은 거의 완전히 조립된 상태로 배송되지만 사용을 위해 준비해야 할 몇 가지 최종 단계가 있습니다. 먼지 봉투를 설치합니다(XU7100에만 해당).

물탱크 채우기 로봇을 충전합니다.

로봇의 모델에 따라 아래의 동영상에서 단계별 지침을 확인하세요.