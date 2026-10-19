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필립스 HomeRun 진공 청소기 로봇을 처음 사용하는 방법

필립스 HomeRun 진공 청소기 및 물걸레 로봇을 시작하려면 아래 문서의 단계와 동영상을 따르세요.

HomeRun 모델

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XU6500/82.

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