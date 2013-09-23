다림질
모든 시리즈
보풀제거기
단종됨
GC027/00
1 개 상 수상
필립스 보풀제거기를 사용하면 모든 옷감의 보풀을 쉽고 빠르게 제거하실 수 있습니다. 스웨터든 담요든 상관없이 모든 종류의 옷감을 다시 새것처럼 만들어 드립니다!
모델 번호는 어디서 찾을 수 있나요?
HD1172/01
GC420/05
GC160/22
보풀 제거
모든 옷감에 적합
추가 브러시 제공
충전식 USB
넓은 칼날 면으로 옷감에 닿는 면적이 더 넓습니다. 따라서 더 적은 횟수로 옷감을 새 것처럼 다듬을 수 있습니다.
3가지 크기의 보풀 제거망이 모든 크기의 보풀을 빨아들여 옷감의 보풀을 효과적으로 제거합니다.
칼날이 분당 최대 8,800회까지 회전하므로 옷감의 보풀을 효과적이고 신속하게 제거합니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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