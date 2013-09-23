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  • Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC027/00
  • Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC027/00

단종됨

보풀제거기

GC027/00

1 개 상 수상

보풀제거기

필립스 보풀제거기를 사용하면 모든 옷감의 보풀을 쉽고 빠르게 제거하실 수 있습니다. 스웨터든 담요든 상관없이 모든 종류의 옷감을 다시 새것처럼 만들어 드립니다!

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오래된 옷을 새 옷처럼

보풀제거기

  • 보풀 제거

  • 모든 옷감에 적합

  • 추가 브러시 제공

  • 충전식 USB

한 번에 넓은 면적을 다듬을 수 있는 넓은 칼날 면

한 번에 넓은 면적을 다듬을 수 있는 넓은 칼날 면

넓은 칼날 면으로 옷감에 닿는 면적이 더 넓습니다. 따라서 더 적은 횟수로 옷감을 새 것처럼 다듬을 수 있습니다.

모든 크기의 보풀을 처리할 수 있는 3가지 크기의 보풀 제거망

3가지 크기의 보풀 제거망이 모든 크기의 보풀을 빨아들여 옷감의 보풀을 효과적으로 제거합니다.

칼날 회전 횟수 분당 최대 8,800회의 효과적인 제거

칼날 회전 횟수 분당 최대 8,800회의 효과적인 제거

칼날이 분당 최대 8,800회까지 회전하므로 옷감의 보풀을 효과적이고 신속하게 제거합니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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