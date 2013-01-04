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  • 최고의 부드러운 다림질을 자랑하는 열판 최고의 부드러운 다림질을 자랑하는 열판 최고의 부드러운 다림질을 자랑하는 열판

    건식 다리미

    GC160/22

    1 수상 내용

    최고의 부드러운 다림질을 자랑하는 열판

    아피니아(Affinia)는 새로운 필립스 건식 다리미로, 다이나글라이드 열판을 사용해 모든 옷감에서 부드럽게 미끄러지듯이 다림질이 가능합니다. 열판의 끝 부분이 슬림하고, 손잡이가 잡기 쉽도록 표면처리가 되어있고, 큰 온도 조절기가 달려있어 다림질이 쉽고 편리합니다.

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    건식 다리미

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    최고의 부드러운 다림질을 자랑하는 열판

    필립스 건식 다리미

    • 다이나글라이드 열판
    • 1.8m 코드 길이
    • 1,200W
    • 1,200W
    모든 옷감에서 부드럽게 활주하는 다이나글라이드 열판

    모든 옷감에서 부드럽게 활주하는 다이나글라이드 열판

    다이나글라이드는 필립스 최고의 다리미 열판 코팅 기술 중 하나입니다. 더욱 향상된 긁힘 방지와 알루미늄이나 논스틱, 세라믹 열판보다도 우수한 활주력을 자랑합니다.

    끝이 슬림한 열판은 다림질하기 어려운 곳도 쉽게 다릴 수 있습니다.

    끝이 슬림한 열판은 다림질하기 어려운 곳도 쉽게 다릴 수 있습니다.

    끝이 슬림한 열판은 단추 사이와 같이 다림질하기 어려운 곳이나 주름 잡기, 모서리 다림질도 쉽게 할 수 있습니다.

    단추와 솔기를 따라 빠르게 다림질할 수 있는 단추용 홈

    단추와 솔기를 따라 빠르게 다림질할 수 있는 단추용 홈

    단추와 솔기를 따라 빠르게 다림질할 수 있는 단추용 홈

    쉽게 잡을 수 있는 편안한 질감의 손잡이

    쉽게 잡을 수 있는 편안한 질감의 손잡이

    편안하고 인체공학적인 질감의 손잡이로 손에 꼭 맞아 다림질하는 동안에 미끄러지지 않습니다.

    간편한 코드 보관을 위한 코드 감기

    간편한 코드 보관을 위한 코드 감기

    뒷축 받침대에 코드를 감아 제품을 쉽게 보관할 수 있습니다.

    간편한 온도 조절

    간편한 온도 조절

    온도 조절기가 달려 있어 작동하기 간편하고 정확하게 조작할 수 있습니다. 항상 다림질하는 옷감에 맞는 온도로 조절이 가능합니다.

    온도 표시등은 다리미가 충분히 가열되었을 때 표시됩니다.

    온도 표시등은 다리미가 충분히 가열되었을 때 표시됩니다.

    다리미가 가열되는 동안 온도 표시등이 켜지고 열판이 설정한 온도에 도달하면 표시등이 꺼집니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      건식 다리미
      예열 시간
      50초
      정밀하고 뾰족한 열판
      표시등
      열판 이름
      다이나글라이드
      열판의 뛰어난 활주력
      좋음
      열판의 긁힘 방지 기능
      석회질 관리
      아니요
      석회질 제거 시기 알림 기능
      아니요
      물 스프레이
      아니요
      분리형 물탱크
      아니요
      전원 코드 보관함
      일체형 전원 플러그
      품질 보증서/보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      1200W
      전압
      220-240V

    • 안전

      자동 전원 차단
      아니요
      전원 스위치
      아니요

    • 크기 및 무게

      전원 코드 길이
      1.8m
      다리미 무게
      0.76kg

    • 디자인

      색상
      화이트
      보조 색상
      퍼플

    • 액세서리/호환성

      기본 제공 액세서리
      아니요

    • 지속 가능성

      절전 모드(Eco 기능)
      아니요
      사용 설명서

    • 원산지

      생산지
      중국

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