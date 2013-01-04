최고의 부드러운 다림질을 자랑하는 열판

아피니아(Affinia)는 새로운 필립스 건식 다리미로, 다이나글라이드 열판을 사용해 모든 옷감에서 부드럽게 미끄러지듯이 다림질이 가능합니다. 열판의 끝 부분이 슬림하고, 손잡이가 잡기 쉽도록 표면처리가 되어있고, 큰 온도 조절기가 달려있어 다림질이 쉽고 편리합니다.