GC160/22
최고의 부드러운 다림질을 자랑하는 열판
아피니아(Affinia)는 새로운 필립스 건식 다리미로, 다이나글라이드 열판을 사용해 모든 옷감에서 부드럽게 미끄러지듯이 다림질이 가능합니다. 열판의 끝 부분이 슬림하고, 손잡이가 잡기 쉽도록 표면처리가 되어있고, 큰 온도 조절기가 달려있어 다림질이 쉽고 편리합니다.모든 혜택 보기
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다이나글라이드는 필립스 최고의 다리미 열판 코팅 기술 중 하나입니다. 더욱 향상된 긁힘 방지와 알루미늄이나 논스틱, 세라믹 열판보다도 우수한 활주력을 자랑합니다.
끝이 슬림한 열판은 단추 사이와 같이 다림질하기 어려운 곳이나 주름 잡기, 모서리 다림질도 쉽게 할 수 있습니다.
단추와 솔기를 따라 빠르게 다림질할 수 있는 단추용 홈
편안하고 인체공학적인 질감의 손잡이로 손에 꼭 맞아 다림질하는 동안에 미끄러지지 않습니다.
뒷축 받침대에 코드를 감아 제품을 쉽게 보관할 수 있습니다.
온도 조절기가 달려 있어 작동하기 간편하고 정확하게 조작할 수 있습니다. 항상 다림질하는 옷감에 맞는 온도로 조절이 가능합니다.
다리미가 가열되는 동안 온도 표시등이 켜지고 열판이 설정한 온도에 도달하면 표시등이 꺼집니다.
일반 사양
기술 사양
안전
크기 및 무게
디자인
액세서리/호환성
지속 가능성
원산지
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