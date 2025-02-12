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    CompactTouch 컴팩트한 퀵스팀 다리미

    GC420/05

    2 수상 내용

    강력한 주름 제거, 편리한 보관

    필립스의 신제품 컴팩트터치(CompactTouch) 퀵스팀 다리미는 강력한 스팀 성능과 매우 컴팩트한 디자인을 결합한 특수 설계로 번거로움 없이 옷의 주름을 쉽게 제거할 수 있습니다.

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    CompactTouch 컴팩트한 퀵스팀 다리미

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    강력한 주름 제거, 편리한 보관

    맞춤형 스팀 분사 및 통합형 보관

    • 1000W
    • 맞춤형 스팀 분사
    • 보관할 수 있는 통합형 덮개
    • 도어 행거, 장갑
    강력한 연속 스팀

    강력한 연속 스팀

    노즐을 통해 강력한 연속 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.

    완벽 조절 및 효율성을 위한 맞춤형 스팀 분사 기술

    완벽 조절 및 효율성을 위한 맞춤형 스팀 분사 기술

    스팀 버튼을 누를 때만 스팀이 분사되어 물을 절약할 수 있습니다.

    간편하게 보관할 수 있는 통합형 덮개

    간편하게 보관할 수 있는 통합형 덮개

    덮개가 있는 컴팩트한 통합형 디자인으로 전원 코드, 호스 등, 모든 부품을 본체 안에 보관하여 먼지가 끼는 것을 막으며 집을 깨끗하고 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

    간편한 옷걸이

    간편한 옷걸이

    액세서리로 들어 있는 간편한 옷걸이를 사용해 옷을 문에 걸어 놓고 스팀 다림질을 할 수 있습니다.

    장시간 사용을 위한 대형 물탱크

    장시간 사용을 위한 대형 물탱크

    600ml의 대형 물탱크를 부착하면 최대 30분까지 스팀 다림질이 가능합니다.

    영구 석회질 방지 기능 내장

    영구 석회질 방지 기능 내장

    영구 석회질 방지 기능이 석회질이 쌓이지 않도록 스팀 다리미를 보호합니다.

    스팀으로부터 손을 보호하기 위한 장갑

    스팀으로부터 손을 보호하기 위한 장갑

    제공된 장갑은 스팀으로부터 사용자의 손을 보호합니다.

    실크와 같은 섬세한 옷감에도 안전하게 사용

    실크와 같은 섬세한 옷감에도 안전하게 사용

    퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.

    기술 사양

    • 계산기 관리

      석회질 세척 기능
      석회질 방지 기능
      수돗물에 적합

    • 액세서리

      보호 장갑
      간편한 옷걸이
      통합형 덮개

    • 기술 사양

      전압
      220  V
      포장 크기
      41.5 x 23.5 x 15.0  cm
      제품 규격
      38.2 x 19.8 x 11.1  cm
      중량
      1.56  kg
      제품 무게(패키지 포함)
      2.11  kg

    • 간편한 사용

      모든 옷감에 안전하게 사용
      실크와 같은 섬세한 옷감에도 안전
      언제든지 자유로운 물보충
      물통 크기
      600  ml
      코드 보관
      전원 코드 길이
      1.8  m
      호스 길이
      1.6  m

    • 빠르고 강력한 주름 제거

      소비전력
      1000  W
      맞춤형 스팀 분사 기술

    Badge-D2C

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