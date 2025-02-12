간편하게 보관할 수 있는 통합형 덮개

덮개가 있는 컴팩트한 통합형 디자인으로 전원 코드, 호스 등, 모든 부품을 본체 안에 보관하여 먼지가 끼는 것을 막으며 집을 깨끗하고 깔끔하게 정리할 수 있습니다.