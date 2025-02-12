GC420/05
강력한 주름 제거, 편리한 보관
필립스의 신제품 컴팩트터치(CompactTouch) 퀵스팀 다리미는 강력한 스팀 성능과 매우 컴팩트한 디자인을 결합한 특수 설계로 번거로움 없이 옷의 주름을 쉽게 제거할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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노즐을 통해 강력한 연속 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.
스팀 버튼을 누를 때만 스팀이 분사되어 물을 절약할 수 있습니다.
덮개가 있는 컴팩트한 통합형 디자인으로 전원 코드, 호스 등, 모든 부품을 본체 안에 보관하여 먼지가 끼는 것을 막으며 집을 깨끗하고 깔끔하게 정리할 수 있습니다.
액세서리로 들어 있는 간편한 옷걸이를 사용해 옷을 문에 걸어 놓고 스팀 다림질을 할 수 있습니다.
600ml의 대형 물탱크를 부착하면 최대 30분까지 스팀 다림질이 가능합니다.
영구 석회질 방지 기능이 석회질이 쌓이지 않도록 스팀 다리미를 보호합니다.
제공된 장갑은 스팀으로부터 사용자의 손을 보호합니다.
퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.
계산기 관리
액세서리
기술 사양
간편한 사용
빠르고 강력한 주름 제거
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