단종됨
HD8651/05
가장 좋아하는 커피 원두의 향 즐기기
열을 발생시키지 않아 원두의 향미를 그대로 보존하여 주는 세라믹 그라인더가 원두를 즉석에서 신선하게 분쇄해 주므로 최고의 풍미를 이끌어 낼 수 있습니다. 수동 거품기가 있어 크리미한 우유 거품을 만들어 커피에 올릴 수도 있습니다.
3가지 음료
클래식 우유 거품기
블랙
당사의 그라인더는 100% 세라믹으로, 매우 튼튼하고 정밀합니다. 덕분에 최소 20,000잔의 신선하고 향기로운 커피를 즐기실 수 있습니다.
특별한 순간에 가장 좋아하는 커피를 즐겨 보세요. 에스프레소, 커피, 우유를 첨가한 레시피까지 전자동 에스프레소 머신으로 빠르고 쉽게 완벽한 커피 한 잔의 여유를 누리실 수 있습니다.
클래식 우유 거품기는 스팀을 배출하여 카푸치노를 위한 부드러운 우유 거품을 간단하게 만들어 줍니다. 게다가, 부품이 두 개 뿐이라 세척하기도 쉽습니다.
3.8
5점 만점
17
리뷰
kdw128
22/11/2019
한국
진짜 편리하고 좋습니다. 가성비 끝내주네요
청소,관리하기 편한 쉬운구조, 원두만 좋으면 훌륭한 커피맛. 물통 용량, 퍽통, 물받이가 작은것은 위생적인 측면에서는 장점이라고 생각합니다. 어차피 그때그때 갈아줘야 벌레나 곰팡이가 꼬이지 않거든요. 사용량이 아주 많지않은 가정용이니까요. 추출그룹 문제로 as를 신청한적이 있는데 바로 무상처리해줘서 만족스러웠습니다. 30만원 미만의 구매가격을 생각하면 성능과 as 둘다 아주 만족스럽습니다.
찬성
저렴한가격 훌륭한 성능 간단한 구조
반대
전원버튼 구조가 이상한지 킬때 불편함
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8651/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-05-21
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8651/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-05-21
kurada
11/06/2018
한국
아주 만족합니다.
가성비, 편의성 모두 만족합니다. 구매하시면 후회할 일은 거의 없을 것 같습니다. 어차피 이 모델을 구매하시는 분들은 스타벅스에서 내리는 에스프레소를 원하지는 않을 것이라고 생각하니까요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8651/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8651/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
soulforever
06/11/2017
한국
빠르고 간편하게 원두를 즐길 수 있어요!!^^
원두를 드립해서 먹다보니 어느순간에 기성화된 제품은 맛이 없게 느껴지더라구요. 그라인더랑 별도로 된 제품을 쓰기에는 출퇴근으로 시간도 부족하고 애들까지 있는지라 가장 빠른시간내에 커피를 즐길 수 있는 효율적인 제품을 찾았는데, 정말 잘 산 것 같습니다. 그때 그때 갈아서 먹으니까 신선도도 좋고, 좋아하는 카푸치노를 우유거품 잔뜩해서 집에서 먹으니 너무 좋습니다!! 제품을 산뒤로는 밖에서 커피를 마셔본 기억이 없네요 ㅎㅎ 오래도록 잘 쓰겠습니다. ^^
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8651/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8651/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.