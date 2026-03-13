단종됨
지원
HD8651/05
단종됨
필립스 에스프레소 머신의 물받이가 빨리 채워짐
세코/필립스 에스프레소 머신이 커피 원두를 분쇄하지 못함
필립스/세코 에스프레소 머신의 커피 온도가 충분히 따뜻하지 않음
필립스 에스프레소 머신이 켜지지 않습니다
세코 에스프레소 머신의 작동이 멈추고 표시등이 깜박임
필립스 에스프레소 머신에서 우유 거품이 제대로 만들어지지 않음
필립스 에스프레소 머신에서 소음이 발생함
필립스 에스프레소 머신에 추출 그룹을 삽입할 수 없음
필립스 에스프레소 머신의 커피 퍽이 젖어 있습니다.
필립스 에스프레소 머신에서 커피 가루는 소비되는데 커피가 추출되지 않음
필립스 2000/2100에 빨간색 경고/느낌표 표시등이 켜져 있거나 깜박입니다.
필립스 에스프레소 머신에서 묽은 커피가 추출됨
필립스 에스프레소 머신에 누수가 있음
필립스 에스프레소 머신에서 그라인더 설정을 조정할 수 없음
필립스 에스프레소 머신의 추출 그룹 아래에 커피 가루가 있음
필립스 에스프레소 머신이 커피 원두를 분쇄하지 못함
필립스 에스프레소 머신의 물탱크에서 물이 배출되지 않음
필립 에스프레소 머신에서 추출 그룹을 분리할 수 없음
필립스 에스프레소 머신에서 커피가 나오지 않습니다.
필립스 에스프레소 머신에 오류 코드가 표시됩니다