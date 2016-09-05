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단종됨

Saeco Intelia Deluxe전자동 에스프레소 머신

HD8906/06

훌륭한 품질과 손쉬운 사용

세코가 제안하는 인텔리아 디럭스. 스마트하게 개발된 기술로 훌륭한 품질, 우수한 편의성, 맛 좋은 커피를 제공합니다. 세월의 흐름에도 변치 않는 디자인과 스테인리스 스틸 본체를 갖춘 인텔리아는 이탈리아의 솜씨를 보여 주는 자랑스러운 제품입니다.

모든 혜택 보기

세월의 흐름에도 변치 않는 디자인의 이탈리아산 제품

훌륭한 품질과 손쉬운 사용

  • 내장형 우유 용기 및 거품기

  • 스테인리스 스틸 마감

  • 10단계로 조절 가능한 그라인더

최고의 풍미를 추출해주는 100% 세라믹 그라인더

최고의 풍미를 추출해주는 100% 세라믹 그라인더

견고한 100% 세라믹 그라인더 덕분에 오랫동안 커피의 향을 즐기실 수 있습니다. 세라믹 소재를 이용해 적절하게 분쇄된 원두에는 물이 고르게 투과되므로 가장 순수하고 풍부한 커피를 추출해 낼 수 있습니다. 또한 다른 ‘일반적인 그라인더’와 달리 세라믹 소재는 분쇄 과정에서 커피 원두가 과열되거나 타는 현상을 막아 줍니다.

원터치로 완성하는 감미로운 카푸치노와 우유 거품

원터치로 완성하는 감미로운 카푸치노와 우유 거품

만들어 내는 모든 커피 위에 미각을 자극하는 부드러운 우유 거품을 얹어낼 수 있습니다. 우유통에서 두 차례 거품을 낸 우유를 커피잔에 부으면 적당한 온도로 부드러운 우유거품층이 만들어집니다. 우유통은 또한 식기세척기에서 세척할 수 있으므로 매우 위생적입니다.

고속 히팅 시스템으로 기다림 없이 즐길 수 있는 뜨거운 커피 한 잔

고속 히팅 시스템으로 기다림 없이 즐길 수 있는 뜨거운 커피 한 잔

고속 히팅 시스템을 사용하면 시간에 쫓길 때라도 기다릴 필요 없이 완벽한 온도의 에스프레소와 카푸치노를 바로 추출할 수 있습니다. 그 비결은 빠른 속도로 달궈지는 가벼운 알루미늄과 스테인레스 본체에 숨어 있습니다.

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면책 조항

  1. 머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.