단종됨
HD8906/06
훌륭한 품질과 손쉬운 사용
세코가 제안하는 인텔리아 디럭스. 스마트하게 개발된 기술로 훌륭한 품질, 우수한 편의성, 맛 좋은 커피를 제공합니다. 세월의 흐름에도 변치 않는 디자인과 스테인리스 스틸 본체를 갖춘 인텔리아는 이탈리아의 솜씨를 보여 주는 자랑스러운 제품입니다.
내장형 우유 용기 및 거품기
스테인리스 스틸 마감
10단계로 조절 가능한 그라인더
견고한 100% 세라믹 그라인더 덕분에 오랫동안 커피의 향을 즐기실 수 있습니다. 세라믹 소재를 이용해 적절하게 분쇄된 원두에는 물이 고르게 투과되므로 가장 순수하고 풍부한 커피를 추출해 낼 수 있습니다. 또한 다른 ‘일반적인 그라인더’와 달리 세라믹 소재는 분쇄 과정에서 커피 원두가 과열되거나 타는 현상을 막아 줍니다.
만들어 내는 모든 커피 위에 미각을 자극하는 부드러운 우유 거품을 얹어낼 수 있습니다. 우유통에서 두 차례 거품을 낸 우유를 커피잔에 부으면 적당한 온도로 부드러운 우유거품층이 만들어집니다. 우유통은 또한 식기세척기에서 세척할 수 있으므로 매우 위생적입니다.
고속 히팅 시스템을 사용하면 시간에 쫓길 때라도 기다릴 필요 없이 완벽한 온도의 에스프레소와 카푸치노를 바로 추출할 수 있습니다. 그 비결은 빠른 속도로 달궈지는 가벼운 알루미늄과 스테인레스 본체에 숨어 있습니다.
리뷰
머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.