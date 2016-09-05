최고의 풍미를 추출해주는 100% 세라믹 그라인더

견고한 100% 세라믹 그라인더 덕분에 오랫동안 커피의 향을 즐기실 수 있습니다. 세라믹 소재를 이용해 적절하게 분쇄된 원두에는 물이 고르게 투과되므로 가장 순수하고 풍부한 커피를 추출해 낼 수 있습니다. 또한 다른 ‘일반적인 그라인더’와 달리 세라믹 소재는 분쇄 과정에서 커피 원두가 과열되거나 타는 현상을 막아 줍니다.