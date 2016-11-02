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  • 5000컵까지 석회질 제거 필요 없음* 5000컵까지 석회질 제거 필요 없음* 5000컵까지 석회질 제거 필요 없음*

    Saeco AquaClean 석회질 제거 및 필터

    CA6903/20

    5000컵까지 석회질 제거 필요 없음*

    세코의 특허 받은 아쿠아클린 필터로 5000잔*까지는 에스프레소 머신의 석회질을 제거하지 않아도 됩니다.

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    Saeco AquaClean 석회질 제거 및 필터

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    5000컵까지 석회질 제거 필요 없음*

    하나의 필터로 최대 625잔까지 즐길 수 있는 에스프레소*

    • 세코 에스프레소 머신용
    • 더욱 풍부해지는 커피의 맛
    • 5000잔까지 석회질 제거 필요 없음*
    • 3개월마다 교체
    특허 받은 물의 흐름 덕분에 최적의 상태로 정화되어 흐르는 깨끗한 물

    특허 받은 물의 흐름 덕분에 최적의 상태로 정화되어 흐르는 깨끗한 물

    특허 받은 흐름 덕분에 필터 내부의 물이 더욱 길어진 경로를 거쳐 전자동 커피 머신으로 유입됩니다. 그 결과, 한층 더 깨끗하게 정수가 되므로 섬세한 맛의 커피를 즐기실 수 있습니다.

    어떤 불순물도 막아주는 미세 필터

    어떤 불순물도 막아주는 미세 필터

    추출된 커피 속에 들어간 티끌만한 입자가 커피의 품질을 좌우합니다. 미세 필터가 물 속에 불순물이 유입되는 것을 막아주므로 추출할 때마다 신선하고 깔끔하며 맛있는 커피를 기대하실 수 있습니다.

    이온 치환 기술로 자연스럽게 칼슘이 제거됩니다

    이온 치환 기술로 자연스럽게 칼슘이 제거됩니다

    이온 치환 기술로 물 속의 칼슘이 제거되어 커피 본연의 맛을 지켜줍니다. 머신의 요청에 따라 필터가 적시에 교체되면 필터당 최대 625잔의 커피를 즐기실 수 있습니다.*

    AquaClean을 활성화할 경우 비활성화되는 석회질 제거 알람

    AquaClean을 활성화할 경우 비활성화되는 석회질 제거 알람

    AquaClean을 이용하면 깨끗하게 정화된 물만이 전자동 에스프레소머신 내부로 유입되므로 석회질 제거 알람이 자동으로 비활성화됩니다. 따라서, 번거로움 없이 뛰어난 풍미의 커피를 오래도록 즐기실 수 있으며 필터를 8번 교체할 때까지는 머신의 석회질 제거 알람이 재활성화되지 않습니다. AquaClean이 지원되는 머신은 물탱크에 스티커가 붙어 있다는 점, 잊지 마세요.

    머신을 막힘 없이 사용할 수 있도록 해주는 미세 필터

    이제 그 무엇도 여러분의 완벽한 커피 타임을 방해할 수는 없습니다. 미세 필터가 전자동 커피 머신 내로 불순물이 유입되는 것을 막아주므로 내부 급수관이 깨끗하고 막힘 없이 유지됩니다.

    손쉽게 필터를 활성화할 수 있는 Click&Go 시스템

    이처럼 견고한 기능을 이보다 더 빠르게 설치할 수는 없습니다. AquaClean 필터를 세코 전자동 에스프레소 머신의 물탱크에 끼우고 사용자 인터페이스를 통해 활성화하기만 하면 5,000잔의 맛있는 커피를 즐길 준비가 완료됩니다. 필터를 8번 교체할 때까지는 머신의 석회질 제거 과정이 재활성화되지 않습니다. AquaClean 필터와 호환되는 자동 에스프레소 머신은 물탱크에 스티커가 붙어 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      스위스

    • 크기 및 무게

      포장 크기(WxDxH)
      95x60x120  mm
      중량
      0.14  kg
      제품 규격(WxDxH)
      85 x 40 x 87  mm

    • 마감

      본체 재질
      플라스틱

    Badge-D2C

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    • 머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.

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