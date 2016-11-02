손쉽게 필터를 활성화할 수 있는 Click&Go 시스템

이처럼 견고한 기능을 이보다 더 빠르게 설치할 수는 없습니다. AquaClean 필터를 세코 전자동 에스프레소 머신의 물탱크에 끼우고 사용자 인터페이스를 통해 활성화하기만 하면 5,000잔의 맛있는 커피를 즐길 준비가 완료됩니다. 필터를 8번 교체할 때까지는 머신의 석회질 제거 과정이 재활성화되지 않습니다. AquaClean 필터와 호환되는 자동 에스프레소 머신은 물탱크에 스티커가 붙어 있습니다.